Boss Jansta se s Nymburkem loučí v kotli, buben si půjčil: Řval jsem jako přerostlý kluk
Otec zakladatel si poslední chvíle basketbalového Nymburka užívá mezi běžnými fanoušky. Miroslav Jansta, který ještě nedávno jako předseda ČUS patřil mezi vládce českého sportu, chodí svému týmu fandit mezi kotelníky s bubnem, do kterého tříská paličkami.
Velkou nymburskou éru Miroslav Jansta kdysi rozjížděl ze třetí ligy, dovedl ji až k nekonečné sérii titulů a úspěchům v pohárové Evropě. Uprostřed dramatické finálové série s Pardubicemi, kterou končí jedna etapa klubu před spojením se Slavií, ale fandí přímo mezi nejvěrnějšími fanoušky. Jako bubeník se objevil v obou venkovních zápasech v Pardubicích, po nichž je stav boje 2:2 na zápasy.
„Buben jsem si půjčil. Nikdy jsem nebubnoval. Chodil jsem normálně fandit. Řval jsem. Hlavně v cizině, tam mě dvakrát chtěli vyvést, jednou v Moskvě, jednou v Aténách,“ usmívá se Jansta. „Jsem normální fanoušek. Chodím z obyčejného důvodu. Kdy si znova zakřičím Nymburk? Užíval jsem si to jako přerostlý kluk. Všichni mě chodili zdravit. Pohrozil jsem rozhodčím. Ale zrovna pískali výborně. Půjdu i ve čtvrtek a pojedu znova v sobotu do Pardubic.“
Dvacetinásobný mistr se nepřihlásil do nové sezony ligy a svou budoucnost propojil s ambiciozním projektem pražské Slavie. Zatím ale není konec aktuálního ročník. Nymburk potřebuje ještě dvě vítězství, aby se loučil titulem. První možnost má ve čtvrtek v domácí hale.
Vývoj finálové série se mu řádně zkomplikoval zázračnou střelou z otočky pardubického Luboše Kováře, který rozhodl čtvrtý zápas v posledních desetinách zápasu.
„Hráč, který hrál koks, se stal nesmrtelným. Nevím, jestli se něco takového někomu v historii Česka povede,“ mračí se Jansta. „Dal to desetinu před vypršením času, což je unikát, nejen český, ale i světový. Nejhorší je, že když to vypouštěl, říkal jsem si: Ježíšmarja, ono to letí správně! Doufal jsem, že to lízne obroučku.“
Spolumajitel o podpoře města: Nedali ani halíř
Zatímco Slavia dává do společného projektu především značku a marketing, Nymburk přispívá expertízu špičkového evropského klubu.
„Přináší dvacet let zkušeností, komplex sportovního a organizačního know-how,“ říká Jiří Podpěra, spolumajitel Nymburka i nového klubu SK Slavia Praha ERA NBK.
Nově vzniklá organizace chystá pro nymburské fanoušky podpůrné programy.
„Chtěl bych jim vzkázat, že bez Nymburka by takový projekt nevznikl. Žádnou tradici nepřepisujeme. Navazujeme na ni, budeme ji rozvíjet v co největším možném měřítku,“ uvedl Podpěra. „Respekt k dosavadní historii Nymburka bude gró našeho působení. Odkaz Nymburka dále žije.“
V Nymburce během příští sezony Slavia odehraje několik zápasů. Ve městě zůstává také mládežnická akademie a dosavadní rezervní tým, který hraje v první lize jako Basketbal Polabí. Generálním ředitelem a předsedou představenstva bude i ve Slavii dosavadní šéf Nymburka Ladislav Sokolovský.
„Město se k tomu postavilo naprosto macešsky, za celou dobu nedalo ani halíř. Neříkám, že je to hlavní důvod, ale rozhodně nepřispívá, abychom tam zůstali jako A tým,“ řekl Podpěra. „Každá velká změna vyvolává emoce, musíme si na to všichni zvyknout.“