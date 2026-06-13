Basketbalisté Nymburku mečbol nevyužili. O titulu NBL rozhodne sedmý zápas
Basketbalisté Pardubic zvítězili v šestém finále NBL nad Nymburkem vysoko 86:57, zvládli i třetí domácí utkání v sérii a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17:00 v Praze na Královce. K vítězství Beksy přispěl 22 body Trey Bonham. Na straně poražených byl nejlepším střelcem jen s 11 body kapitán Martin Kříž.
Zápas začal přestřelkou z dálky. Domácí díky dvěma přesným trefám Luboše Kováře a jedné Jacoba Evanse vedli 3:0 a 9:3, za Nymburk se prosadili trojkami Ondřej Sehnal a Martin Kříž. Ten načal osmibodovou sérii hostů a získal jim poprvé náskok. Na stavu 23:22 pro domácí po první čtvrtině se podílel osmi body Bonham, čímž zdvojnásobil svůj příspěvek z nepodařeného čtvrtečního duelu v Nymburce při porážce 71:92.
A třebaže další domácí střelec Joe Bryant byl stále na nule, dokázali Východočeši na začátku druhé desetiminutovky otočit devítibodovou sérií stav na 32:27. Nymburk si vzal vedení zpět trojkami Matěje Svobody a J.T. Shumatea. Za to Bonham byl při chuti a trojkou a třemi šestkami zařídil Bekse náskok 39:36. Po trojce Adama Lukeše vedli domácí o pět bodů, ale smečí s klaksonem snížil před poločasem na 39:42 Jaquan Lawrence.
Sedmé finále po 23 letech
Po pauze díky koši kapitána Kamila Švrdlíka a prvním bodům Bryanta, který jich zvládl hned sedm v řadě, i dalšímu zakončení Švrdlíka vedla Beksa o 14 bodů. Pardubickou sérii 11:0 přerušil až dvěma šestkami David Böhm. Bryant ale přidal dalších pět bodů za sebou a po koši Jakuba Tůmy to bylo už 60:41.
Domácí nadále dominovali, třetí čtvrtinu vyhráli 27:5 a měli náskok 25 bodů. Nejvyšší rozdíl v utkání byl ještě o sedm bodů vyšší, když Adam Lukeš zařídil stav 86:54. V závěru snížil syn kouče Orena Amiela Bar.
Na sedm utkání se bude hrát finále poprvé od roku 2003, kdy zvítězila Opava nad Nymburkem 4:3 na zápasy. Středočeši před nadcházejícím sloučením s pražskou Slavií usilují o 21. titul. Pardubice jsou ve finále poprvé.
Finále play off basketbalové ligy mužů - 6. zápas:
Pardubice - Nymburk 86:57 (23:22, 42:39, 69:44)
Nejvíce bodů: Bonham 22, Bryant 15, Švrdlík 12 - Kříž 11, Matěj Svoboda 10, J. Bohačík 7. Fauly: 23:21. Trestné hody: 20/16 - 30/15. Trojky: 8:6. Doskoky: 49:46. Stav série: 3:3.