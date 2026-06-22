Revoluce v ŽBL! O titul i o bronz se bude hrát na jeden zápas. Superfinále dostane Jihlava
Velká rána do zavedených pořádků. Ženská basketbalová liga chystá pro příští sezonu změnu, která přepíše atmosféru domácí soutěže. Mistr i bronzový medailista se určí v jediném utkání. Ne doma, ne venku. Na neutrální půdě. V nové Horácké aréně v Jihlavě. Nebude to běžný konec sezony. Žádné počítání série, žádné taktizování na třetí nebo čtvrtý zápas. V dubnu přijde víkend, který má ženskému ligovému basketbalu dodat to, co mu v Česku tak trochu chybělo: velkou scénu, příběh a tlak, který se nedá rozložit do několika večerů. ŽBL odpálí novinku s názvem Superfinále. A k němu přidá i Superbronz.
O titulu a třetím místě se rozhodne na jeden zápas v Horácké multifunkční aréně v Jihlavě 11. dubna 2027. V hale, která už si ženský basketbal otestovala. Ligový duel USK Praha se Žabinami Brno tam přilákal kolem čtyř tisíc diváků, tedy návštěvu, která je v tuzemských poměrech výjimečná. Teď má přijít ještě větší večer.
„Ženský basketbal v Evropě kvůli rozšiřování WNBA čekají v dalších letech největší změny za posledních třicet let. Přesunou se mistrovství světa i Evropy z léta na prosinec, takže se kompletně překope termínovka ŽBL i evropských soutěží,“ vysvětluje předseda ŽBL Jakub Večerka.
A hned přidává důvod, proč liga sahá po modelu, který v českém ženském basketbalu působí jako malá revoluce.
„Neustále se v ŽBL snažíme dělat něco zajímavého pro fanoušky, proto jsme se rozhodli pro tuto sezonu připravit vyvrcholení v podobě Superfinále a Superbronzu. Bude to zase něco nového,“ říká Večerka.
Do budoucna se přitom počítá s návratem ke klasice. Série na tři vítězné zápasy by měla zůstat cílovým modelem, zvlášť pokud se kvůli změnám v mezinárodním kalendáři prodlouží klubová sezona. Teď ale přichází rok, kdy ŽBL zkusí velký finálový střih.
Jeden zápas. Jedna hala. Jedna noc pro zlato.
A také pro bronz.
USK jako magnet. Žabiny jako rival. A liga s hvězdami z WNBA
Domácí soutěž má v posledních letech jednu jistotu: když přijde boj o titul, stojí uprostřed dění ZVVZ USK Praha. Pražanky v posledních letech potvrzují roli absolutního vládce českého ženského basketbalu. Finálové série pravidelně mění ve vlastní teritorium, letos získaly už 16. titul v řadě.
Jenže pokud se bude hrát jen na jeden zápas, nemusí být vše fakticky předem dané. A Superfinále může mít sílu i zvláštní atraktivitu. Favorit sice zůstane favoritem, ale jeden zápas umí smazat komfort dlouhé série.
Stačí horší střelba, dvě rychlé osobní chyby, horká ruka outsidera, zranění, nervozita, hala, která se nechá strhnout. V sérii se dá chyba opravit, v Superfinále se s ní jde spát. A jestli má česká liga na čem stavět, je to koncentrace kvality. Letošní finále nabídlo opravdu velké představení špičkových hráček: z 24 finalistek mělo hned devět hráček smlouvu ve WNBA.
„Taková koncentrace hvězd z WNBA ve finále národní ligy je unikátní i v rámci evropských soutěží,“ upozorňuje šéf ŽBL.
Není to prázdná věta. Ženský basketbal se globálně posouvá. WNBA rozšiřuje počet týmů i zápasů, což dál mění trh s hráčkami i evropský kalendář. Evropa se tomu musí přizpůsobit. A česká liga si z toho bere vlastní příležitost. Místo tichého konce sezony, kdy už řada basketbalistek myslí na cestu do zámoří, postavit událost, o které se bude mluvit.
Jihlava nemá být jen kulisa. Má to být svátek
Superfinále a Superbronz nemají být izolované zápasy, po nichž se zhasne a jede domů. Jihlava má na víkend převzít ženský basketbal celý.
„V současnosti na tom ještě pracujeme, ale počítáme s tím, že bychom zde udělali svátek ženského basketbalu. Ve hře je kromě ŽBL i Final Four kategorie U19, turnaj výběrů krajů U15, workshopy, semináře a školení,“ upřesňuje Večerka.
To je možná nejdůležitější část celé změny. Nejde jen o formát play off. Jde o produkt. O to, jestli se z ženského basketbalu v Česku dá udělat akce, kam nepřijdou jen rodiny hráček, trenéři, pár věrných a klubové jádro. Ale i děti, školy, fanoušci z regionu, lidé, kteří chtějí vidět sportovní show.
Horácká aréna k tomu svádí. Moderní multifunkční hala, hokejové prostředí, jiný rám než klasická basketbalová tělocvična. Už první velký ligový zápas ukázal, že v Jihlavě může ženský basketbal fungovat jako událost. Teď přijde pokus posunout laťku výš.
USK: Chceme vyhrát a připravit se na Evropu
A jak se na novinku dívají ty, kterých se to dotkne především? Pro USK bude nový formát znamenat hlavně jiný druh tlaku. Pražský klub je zvyklý vyhrávat, jenže Superfinále bere velkoklubu jednu výhodu: čas.
Trenér Martin Bašta to přesto bere pozitivně. „Do nové sezony budeme vstupovat s mladším kádrem, který doplňujeme tak, abychom jako každý rok bojovali o nejvyšší příčky v Eurolize. Superfinále považuji za skvělé zpestření letošního ročníku a naším cílem bude v Jihlavě jednoznačně vyhrát,“ říká bez vytáček.
„Zároveň věřím, že nám zápas v takovém tlaku a ve skvělé atmosféře pomůže i směrem k Eurolize, kde se chceme kvalifikovat na Final Six v Zaragoze,“ říká hlavní trenér ZVVZ USK Praha Martin Bašta.
Pro USK tedy Jihlava nemusí být jen domácí povinnost. Může to být test nervů, který se v Evropě počítá.
Pro další kluby je pak Superbronz možná ještě lákavější než Superfinále. V normálním režimu bývá série o třetí místo často ve stínu finále. Tady dostane vlastní scénu, vlastní náboj a vlastní důvod, proč za ní vyrazit.
KP Brno v posledních třech sezonách bralo bronz. Teď ale vstupuje do nové etapy.
„Po třech sezonách v řadě, ve kterých jsme získaly bronzové medaile, prochází náš kádr výraznou obměnou a omlazením. Konkurence v lize je velká, takže probojovat se letos do Jihlavy mezi nejlepší čtyři týmy bude ještě náročnější. Zároveň to ale pro hráčky bude obrovská motivace. Zahrát si o medaile před plnou Horáckou arénou by byl krásný zážitek,“ říká hlavní trenérka KP Brno Marcela Krämer.
Právě tahle motivace může soutěž oživit už od podzimu. Nestačí čekat na play off. Cíl je konkrétní: dostat se do Jihlavy. Do víkendu, který bude vidět.
Risk? Ano. Ale ženská liga změnu potřebovala
Superfinále samozřejmě nebude bez debat. Tradiční basketbalový pohled říká, že mistr má vzejít z vícezápasové série. Že dlouhodobě lepší tým má dostat možnost potvrdit kvalitu opakovaně. Že jedno utkání je příliš kruté.
Jenže sport nežije jen spravedlností. Žije také emocí.
A té může nový formát dodat ŽBL víc než další předvídatelná série. Jeden zápas vytváří příběh okamžitě. A dá se kolem něj postavit program, mediální pozornost i fanouškovský rituál.
Český ženský basketbal má jména, tradici, evropské ambice i hráčky, které znají WNBA. Teď k tomu přidává jeviště. V dubnu v Jihlavě se nebude jen rozdávat zlato a bronz.
Bude se testovat, jestli ŽBL umí z finále udělat událost.