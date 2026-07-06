Basketbalisté těsně porazili Estonsko a v boji o MS žijí. Ale potřebují pomoc Slovinců
Čeští basketbalisté zdolali v Brně v závěrečném vystoupení ve skupině H kvalifikace mistrovství světa Estonsko 75:73. O jejich postupu rozhodne až poslední duel Slovinska se Švédskem, který začne v Lublani od 20:00. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně potřebují porážku Švédska. Druhou variantou je prohra Slovinců o 50 a více bodů.
V případě postupu budu Češi hrát v šestičlenné skupině, kde se k triu z „háčka“ připojí ze skupiny G Finsko, Francie a Maďarsko a budou hrát o tři místa na šampionátu v příštím roce v Kataru. Pokud by skončili poslední, zařadili by se do předkvalifikace o EuroBasket v roce 2029. V obou případech jsou zápasy na programu na přelomu srpna a září.
Vítězství domácích před 2913 diváky ve Starez Aréně Vodova zařídil 15 body Ondřej Sehnal, který přidal i osm asistencí a pět doskoků. Porážce Estonců, kteří v pátek zvítězili doma nad Slovinskem 93:62, nezabránili shodně 19 body Maik-Kalev Kotsar a Stefan Vaaks.
V poločase byli při ceremoniálu oceněni za své reprezentační kariéry Patrik Auda a Ondřej Balvín.
Češi stejně jako v pátek ve Stockholmu proti Švédsku při porážce 76:87 oslabení o tradiční opory Tomáše Satoranského, Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže či Tomáše Kyzlinka vedli v úvodu díky dvěma trojkám Richarda Bálinta a koši Jamese Kárníka 8:2. Estonci stahovali ztrátu a dokázali dvakrát srovnat krok, ale Češi díky šestibodové šňůře po dvou šestkách Víta Krejčího a dvěma úspěšným Kárníkovým zakončením pod košem unikli na 24:18.
V úvodu druhé čtvrtiny po úspěšném trestném hodu Krejčího a smeči Martina Svobody vedli Češi o sedm bodů, hosté sice snížili na 26:27, ale čtyřmi body v řadě zareagoval Jakub Nečas. Na odstup pěti bodů potom vrátili vedení i kapitán Martin Peterka a dvakrát Kárník, který stihl za poločas 10 bodů stejně jako na druhé straně Kotsar. Po Peterkově trojce vedli Češi 40:34, ale Estonci do poločasu snížili na 37:41.
Po pauze Estonci díky košům Kotsara a Sandera Raiesteho potřetí v utkání vyrovnali, ale český tým vrátil do vedení trojkou Bálint. Po Vaaksově trefě z dálky a koši Kaspara Treiera hosté poprvé vedli. Svoboda pěti body v řadě otočil stav na 49:46. Na trojku Leemeta Böcklera odpověděl košem s proměněnou šestkou Krejčí, do konce třetí čtvrtiny otočili skóre Kasper Suurorg a Artur Konontšuk.
Poslední desetiminutovku začal trojkou Krejčí, navázal na něj Svoboda a trefami z dálky Sehnal s Peterkou, což znamenalo náskok 63:53. Jedenáctibodovou sérii domácích zastavil Kotsar, který snížil pěti body za sebou.
Trojkou odpověděl Krejčí, na druhé straně se ale trefil z dálky dvakrát v rychlém sledu Vaaks. Konontšuk dvěma šestkami a Vaaks další trojkou pak otočili stav na 69:68. Češi, hnaní bouřlivým publikem, ale zlomili zápas na svou stranu. Kárník se Sehnalem zajistili vedení 72:69, na Vaaksovo zkorigování odpověděl trojkou Sehnal a za Estonce stihl jen zkorigovat výsledek Kotsar.
Kvalifikace MS basketbalistů 2027 - 6. kolo:
Skupina H:
Česko - Estonsko 75:73 (24:20, 41:37, 52:53)
Sestava a body Česka: Sehnal 15, Kárník 14, Krejčí 12, Peterka 10, Bálint 9 - Martin Svoboda 10, Nečas 4, Samoura 1, Kejval, Sýkora, Zídek.
Nejvíce bodů Estonska: Kotsar a Vaaks po 19, Konontšuk 9.
Fauly: 21:21. Trestné hody: 29/23 - 15/10. Trojky: 6:7. Doskoky: 43:42.
|1.
|Estonsko
|6
|3
|3
|509:483
|9
|2.
|Česko
|6
|3
|3
|488:517
|9
|3.
|Slovinsko
|5
|3
|2
|434:413
|8
|4.
|Švédsko
|5
|2
|3
|406:424
|7