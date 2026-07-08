Těžký los Slavie v Lize mistrů, čeká ji německý mistr! Řešila se i evropská NBA
Basketbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů velmi zostra. Los v sídle FIBA ve Švýcarsku jim přisoudil skupinu G, v níž narazí na německou Albu Berlín, bosenskou Igokeu a španělské Bilbao. Papírově jde o jednu z nejtěžších skupin celé soutěže.
Nový projekt SK Slavia Praha ERA NBK, který vznikl fúzí s českým mistrem Nymburkem, už zná své soupeře pro základní skupinu Ligy mistrů. Slavia byla díky převzatému koeficientu po Nymburku nasazena v prvním koši jako sedmý nejvýše postavený tým soutěže.
Vyhnula se tak na první pohled nejsilnějším soupeřům. Přesto ji čeká mimořádně atraktivní a náročná podzimní mise. Největším tahákem je Alba Berlín. Bývalý účastník Euroligy a německý mistr patřil mezi nejsilnější možné soupeře mimo první koš. Do skupiny G k němu los přidal také Igokeu, tradičně nepříjemný tým z Bosny a Hercegoviny, a Bilbao, čtvrtfinalistu španělské ligy a dvojnásobného úřadujícího šampiona FIBA Europe Cupu.
„Asi moc těžších skupin tam není, možná jedna je tak trochu podobná. Ta jména mluví sama za sebe,“ řekl generální manažer Slavie Ladislav Sokolovský. „Alba je německý mistr a má velké ambice i směrem k NBA Europe. Igokea je tradiční klub, který má svoji sílu. A los nám z ‚nejlehčího‘ koše přisoudil Bilbao, což byl sedmý tým španělské ligy a vítěz FIBA Europe Cupu. Diváci se mají na co těšit.“
Pro Slavii půjde zároveň o navázání na evropskou stopu Nymburka, který se v minulosti čtyřikrát dostal až do čtvrtfinále Ligy mistrů. Právě Nymburk už má s nadcházejícími soupeři čerstvé zkušenosti.
V minulé sezoně se utkal s Albou Berlín a oba zápasy prohrál – venku 78:94, doma 75:88. S Igokeou a Bilbaem se střetl ve skupině sezony 2022/23. Proti Igokee tehdy padl 74:91 a 69:73, Bilbao na jeho palubovce porazil 81:71, doma mu ale podlehl 54:68. Na postup to tehdy nestačilo.
Zajímavou českou stopu bude mít duel s Bilbaem. Španělský klub totiž nedávno podepsal českého reprezentanta Ondřeje Hustáka. Sokolovský také upozorňuje, že minulost nebude pro novou Slavii rozhodující.
„Naše minulost s těmito soupeři nebude hrát roli. Nejdůležitější bude, jak poskládáme tým. Naši soupeři budou stát na zahraničních hráčích, bude záležet i na tom, jak oni ty cizince vyberou a jak poskládají týmy. To jsou hlavní atributy, které budou rozhodovat o úspěchu a neúspěchu,“ doplnil.
Podobně vidí los také trenér Oren Amiel. „Velmi silná skupina s týmy té nejvyšší kvality. Bude to těžký a atraktivní podzim a zima. Věřím, že náš nový klub a atraktivita soupeřů přispějí k tomu, že budou plné haly a lidé si to přijdou užít a budou opravdu hlasití. Budeme potřebovat jejich podporu,“ řekl kouč Slavie.
Formát soutěže zůstává stejný jako v předchozích sezonách. Ze základní skupiny postoupí přímo jen vítěz. Týmy na druhém a třetím místě čeká v lednu play-in, tedy dvojzápas o postup. Pro poslední tým skupiny evropská sezona skončí. Šestnáct postupujících následně vytvoří osmifinálové skupiny, z nichž dva nejlepší týmy projdou do čtvrtfinále. V něm se bude hrát na dvě vítězství o účast ve Final Four.
Sezona Ligy mistrů začne 6. října a základní skupiny se budou hrát do Vánoc. Přesný rozpis zápasů by měl být znám v pondělí 13. července. O místě konání domácích utkání i systému prodeje vstupenek bude klub informovat později.
Los Ligy mistrů zároveň naznačil, jak silně se v evropském basketbalu řeší připravovaný projekt NBA Europe. „Týmů tady na losu bylo hodně, měli jsme problém se vůbec vejít. Hodně klubů bylo zvědavých na informace ohledně NBA Europe a budoucnost. Přišli i dva zástupci NBA a zodpovídali dotazy. Vznik této soutěže je hodně blízko a propojení s Ligou mistrů tam opravdu je výrazné,“ dodal Sokolovský.