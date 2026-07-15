Satoranský má po odchodu z Barcelony nové angažmá: bude působit v Hapoelu Tel Aviv
Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu.
Odchovanec USK Praha Satoranský posílil Hapoel po čtyřletém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. V minulosti strávil šest sezon v NBA, kde hrál za Washington, Chicago, New Orleans a San Antonio.