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Satoranský má po odchodu z Barcelony nové angažmá: bude působit v Hapoelu Tel Aviv

Tomáš Satoranský zářil při vítězství Barcelony
Tomáš Satoranský zářil při vítězství BarcelonyZdroj: X / @FCBbasket
Tomáš Satoranský zářil při vítězství Barcelony
Tomáš Satoranský v utkání proti Estonsku
Tomáš Satoranský v utkání proti Estonsku
Tomáš Satoranský v utkání proti Estonsku
Tomáš Satoranský na tréninku basketbalové reprezentace
Tomáš Satoranský v utkání proti Mnichovu zazářil
Čeští basketbalisté Tomáš Satoranský a Jan Veselý v dresu Barcelony
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Basketbal
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Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu.

Odchovanec USK Praha Satoranský posílil Hapoel po čtyřletém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. V minulosti strávil šest sezon v NBA, kde hrál za Washington, Chicago, New Orleans a San Antonio.

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