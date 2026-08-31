Magazín COACH: Trenér Mateo i jak by měl vypadat tým, kde necháte sportovat své dítě
Už v úterý vychází zářijové vydání magazínu Coach a rozhovor s Chusem Mateem, basketbalovým trenérem národního mužstva Španělska. Hlavní téma shrnuje, jak by měl vypadat správný tým a klub, kde necháte sportovat své dítě. Ohlížíme se za fotbalovým šampionátem v Americe, rozebíráme konkrétní metody trenéra šampionů Stanley Cupu. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Chus Mateo / trenér španělské reprezentace basketbalistů
- Téma: Trochu lepší klub / inspirující a výchovné prostředí
- Okénko z NHL: Rod Brind‘Amour / hra, strategie, koučink
- Hlas trenéra: Jan Pazdera / kouč reprezentačních florbalistů U23
- Reflexe: Od žáka k mistrovi / dělat něco navíc
- Hlas sportovce: David Reitšpies / stolní tenis
- Anketa osobností: Co vás zaujalo na fotbalovém MS 2026?
- Psychoprostor šampionů: Na stejné vlně