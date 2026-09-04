Start ve skupině SMRTI. České basketbalistky se po dvanácti letech znovu představí na MS
Dlouhých dvanáct let čekání končí. České basketbalistky se vrací na světový šampionát a dnes od 20.15 se v berlínské Hale Maxe Schmelinga pro 9000 diváků v úvodním zápase utkají s Itálií. V náročné základní skupině je ještě čekají Číňanky a Američanky.
Bude to comeback jako hrom. Drsnější konkurenci mohly Češky na mistrovství světa potkat jen těžko. Američanky útočí na pátý titul v řadě, Číňanky obhajují stříbro a Italky jsou bronzovým týmem z loňského ME.
„Připravujeme se na to celé léto, bojovaly jsme o to dva roky, takže se těšíme. Chceme něco ukázat. Přijde mi, že nás všichni podceňují,“ řekla křídelnice Veronika Voráčková, která hraje za španělskou Zaragozu. „Bude to těžké, protože nám chybí zkušení pivoti základní pětky. Budeme to mít složité, ale na druhou stranu jsou to zápasy, které nám prostě ukážou, jak jsme na tom.“
Český tým se bude potýkat pod košem s absencí zraněných Emmy Čechové a Julie Reisingerové, které budou jen v roli divaček.
„Moc mě mrzí, že se holky nemůžou zúčastnit, protože jsme si všechny prošly tu cestu od začátku až do konce. Jsem moc ráda, že dostaly tu možnost a můžou se přijet podívat a trošku načuchnout tu atmosféru. Ale myslím si, že pro ně to taky bude těžké, že je budou svrbět ruce,“ konstatovala rozehrávačka Eliška Joklová z Minnesoty.
Klíčový duel na úvod
S Itálií se Češky utkaly od června 2023 čtyřikrát. Na ME v Tel Avivu je zdolaly 61:58, potom v listopadu 2024 prohrály v kvalifikaci ME v Janově 47:68 a loni v únoru v Brně v odvetě zvítězily 74:69. O čtyři měsíce později podlehly na stejném místě v generálce na ME 48:74.
„Za mě to bude asi nejdůležitější zápas ve skupině. Soupeř to je hodně těžký. Z evropských týmů jeden z nejtěžších v této chvíli,“ řekla Joklová.
Největší hvězdou italského družstva je Cecilia Zandalasiniová, která hraje WNBA v Golden State. Páteční soupeř se opírá i o velké pivotky Lorelu Cubajovou, Olbis Andreovou a Jasmine Keysovou.
„Mají skvělou generaci, všechny hrají Euroligu a jsou vyhrané. Bude to pro nás oříšek. Musíme se na to nějak takticky připravit. Věřím, že je můžeme potrápit a uhrát dobrý výsledek,“ uvedla Joklová.
Vítěz skupiny postoupí přímo mezi nejlepších osm, další dva v pořadí čeká kvalifikace o čtvrtfinále a pro poslední tým turnaj skončí. Zápasy s Čínou i USA bude hrát český tým v Uber Areně pro 14 tisíc fanoušků, kde turnaj 13. září vyvrcholí.