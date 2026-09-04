Česko - Itálie 54:63. Dobrý první poločas nestačil. Basketbalistky na úvod MS prohrály
České basketbalistky odstartovaly světový šampionát porážkou 54:63 s Itálií. Výběr Romany Ptáčkové vstoupil do utkání dobře a celý první poločas si udržoval malý náskok. O výsledku rozhodla především pasáž v závěru třetí a na začátku čtvrté periody, kdy Italky odskočily až na rozdíl deseti bodů a náskok udržely až do konce. Na výhru nestačilo ani 21 bodů Julie Pospíšilové. Druhé utkání odehrají Češky v neděli proti Číně.
Češky v úvodu prohrávaly jen po úvodním trefě Matilde Villaové, ale pak se dostaly do vedení 6:3 a dlouho držely náskok. Postupně jej navyšovaly, ať už díky trojce Aleny Hanušové či košem s proměněnou šestkou Gabriely Andělové. Po dvou trestných hodech Hanušové a trefě z perimetru Pospíšilové se dostaly na rozdíl šesti bodů.
Ve druhé desetiminutovce Voráčková čtyřmi body za sebou posunula skóre už na 26:18, ale Italky sérií 8:0 srovnaly krok. Potom už Itálii poslala do vedení 30:28 čtyřmi body v řadě Zandalasiniová. Košem a trestným hodem odpověděla Pospíšilová a náskok 32:31 před odchodem do šatny zařídila jednou šestkou Eliška Joklová.
Při absenci dlouhodobě zraněných opor pod košem Emmy Čechové a Julie Reisingerové se český tým dostal do dalších potíží, protože ještě před koncem poločasu si Natálie Koucká připsala už čtvrtou osobní chybu.
Na startu druhé půle si díky trestným hodům dala své první body v zápase Petra Holešínská. Týmy se střídaly ve vedení a nadále se dařilo Pospíšilové a na druhé straně Zandalasiniové. Český výběr vedl naposledy 65 sekund před koncem třetí čtvrtiny po první trefě kapitánky Natálie Stoupalové, Italky však do jejího konce otočily stav na 50:45, když po třech bodech zaznamenaly Lorela Cubajová a Villaová.
Na začátku závěrečné čtvrtiny natáhla Villaová sérii Italek na osm bodů. Voráčková rychle odpověděla, ale následovala čtyřminutová pasáž bez bodu na obou stranách. Ukončila ji Zandalasinová a Villaová třemi body zajistila svému týmu už dvouciferný náskok. Český půst přerušila až trojka Pospíšilové, ale Italky odskočily díky Zandalasinové a Olbis Andreové na rozdíl 11 bodů a bylo rozhodnuto.
„Chci pogratulovat Itálii k vítězství. Je to opravdu velmi kvalitní tým. My jsme v prvním poločase dokázaly skvěle bránit a zdvojovat pivotky v podkošovém prostoru, což bylo naším plánem. Tohle opravdu velmi dobře vycházelo,“ řekla na tiskové konferenci po utkání trenérka Romana Ptáčková.
„Po vyrovnaném prvním poločase vstoupila Itálie do druhého s daleko agresivnější obranou. Dostávala nás do nekomfortních situací, dostávaly jsme se k těžším střelám a měly jsme méně času na dobrá rozhodnutí. Další věcí, která mohla rozhodnout, je naše nižší procento střelby jak trestných hodů, tak i z trojkové vzdálenosti,“ prohlásila Ptáčková.
|Skupina D
|Zápasy / Skóre
|Body
|1. USA
|94:61(1Z: 1V, 0P)
|2
|2. Itálie
|63:54(1Z: 1V, 0P)
|2
|3. Česko
|54:63(1Z: 0V, 1P)
|1
|4. Čína
|61:94(1Z: 0V, 1P)
|1