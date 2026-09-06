Dospělá proti dětem? Češky čeká střet s 223 centimetrů vysokou obryní. Ta už vlastní rekord
- České basketbalistky nastoupí na mistrovství světa proti Číně, za kterou hraje devatenáctiletá Čang C’-jü měřící neuvěřitelných 223 centimetrů.
Čínská pivotka je považována za nejvyšší basketbalistku historie a pro české hráčky bude představovat obrovskou výzvu pod oběma koši.
Přestože odborníci poukazují na její omezenou pohyblivost, trenéři ji označují za téměř nebránitelnou a přirovnávají ji k legendárnímu Jao Mingovi.
Bude to jako náraz do zdi. Doslova a do písmene. Při druhém utkání na světovém šampionátu basketbalistek se české hráčky dnes od 14:30 utkají s Čínou, za kterou nastupuje jistá Čang C’-jü. Jak uvádí oficiální web mistrovství světa, devatenáctiletá rodačka z provincie Šan-tung vyrostla do výšky 223 centimetrů. Čistě k porovnání, proti ní se postaví třeba 162 centimetrů vysoká Češka Kateřina Zeithammerová.
Říkají jí „Velká zeď“, jak jinak. Ani nepřekvapí, že Číňanka Čang C’-jü je vůbec nejvyšší basketbalistkou historie. Překonala i 218 centimetrů vysokou někdejší polskou pivotku Margo Dydekovou.
Otázkou je, nakolik jsou tato čísla přesná. Oficiální webové stránky letošního šampionátu konaného v Německu uvádějí, že Čang C’-jü dorostla do výšky 223 centimetrů. Jiné zdroje naopak píší o 220, 224 nebo i 226 centimetrech. Vyberte si...
I tak se jedná o naprostý unikát, obzvlášť u devatenáctileté dívky. Podle deníku Global Times měřila už v první třídě 1,57 metru a v šesté dokonce přerostla dva metry. Jakmile začala s basketbalem, mnozí ji hned přirovnávali k legendárnímu Jao Mingovi, jenž měří 229 centimetrů.
Zapadá do moderního basketbalu?
Čang C’-jü nyní hraje na svém premiérovém seniorském šampionátu. V úvodním utkání proti hvězdným Američankám, s nimiž Čína padla 61:94, zaznamenala třináct bodů, šest doskoků, dvě zblokované střely a devět z deseti proměněných trestných hodů.
Sociální sítě rázem zaplavily úsměvné obrázky s obrovitou Číňankou, která je o třicet centimetrů vyšší než nejvyšší americká hráčka Aliyah Bostonová. Když se také objevily fotografie Čang C’-jü s hvězdami WNBA Caitlin Clarkovou, Angel Reeseovou či Paige Bueckersovou, padaly výrazy ve stylu: „Dospělá hraje proti dětem“.
Zároveň se ale nabízely otázky, jestli vysokánská hráčka vůbec zapadá do moderního basketbalu a jaké jsou její dlouhodobé vyhlídky. Kritici zmiňovali její omezenou pohyblivost, vytrvalost, výskok i dynamiku.
Beru to jako dar, tvrdí
„Proti ní to byl jiný typ zápasu než jakýkoli jiný, který jsem za život hrála,“ uvedla americká rozehrávačka Clarková. „Nikdy jsem nenastoupila proti ženě takové velikosti. Samozřejmě nám způsobila problémy, ale musím ocenit i naše podkošové hráčky.“
Hlavní trenérka amerického týmu Kara Lawsonová nazvala Čang C’-jü jako „nebránitelnou“: „Je to skvělá hráčka, u které je vidět, jak je ještě mladá. Stále se učí využívat svou výhodu. Pokud se bude i nadále rozvíjet, místo ve velkém basketbalu pro ni určitě existuje.“
Podobně mluvili i experti. Sama hráčka si své přednosti uvědomuje, byť v normálním životě to jednoduché nemá. „Jsou věci, které prostě neovlivníme. Beru jako dar, že jsem takhle vysoká,“ hlásila před časem. „Možná je pro mě jednodušší než pro ostatní se dostat se ke koši, ale basket je i o spoustě jiných věcí,“ navázala Čang C’-jü.
Další utkání na turnaji ji čeká už dnes proti Češkám. Ty mají v týmu hned deset basketbalistek, které dorostly do 170 až 190 centimetrů. Vyjímají se z toho jen 162 centimetrů vysoká Kateřina Zeithammerová a o jednatřicet centimetrů vyšší Natálie Koucká.
|Skupina D
|Skóre (Z)
|Body
|1.USA
|94:61 (1 zápas, 1-0)
|2 B
|2.Itálie
|63:54 (1 zápas, 1-0)
|2 B
|3.Česko
|54:63 (1 zápas, 0-1)
|1 B
|4.Čína
|61:94 (1 zápas, 0-1)
|1 B