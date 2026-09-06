Basketbalistky nejspíš skončí už po základní skupině. Strašně nás to mrzí, smutnila Hanušová
Dlouho to vypadalo nadějně, jenže nakonec převládl smutek. České basketbalistky na světovém šampionátu v Německu podlehly favorizované Číně v čele s 223 centimetrů vysokou pivotkou Čang C’-jü 70:74, rozhodovalo až prodloužení. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové po úvodní prohře s Itálií prakticky pořád držely vedení, jenže Asiatky se v závěru vzchopily. A v nastaveném čase už dominovaly. Sen o postupu do osmifinále je rázem fuč, posledním soupeřem Češek budou USA.
České basketbalistky se před důležitým špílem s Čínou příliš dobře nevyspaly. V berlínském hotelu, v němž jsou ubytovány všechny týmy kromě hlavního aspiranta na zlato z USA, se krátce po druhé hodině ranní spustil požární poplach. Všechny celky proto musely budovu dočasně opustit.
„Budíček byl hodně nečekaný. Potom jsme se odebraly spát, ale samozřejmě jsme hned neusnuly. Nějaká únava tam samozřejmě bude, ale pereme se s tím dobře,“ hlásila Natálie Koucká v poločasovém rozhovoru pro Českou televizi.
První polovina utkání patřila překvapivě Češkám. Po deseti minutách držely pětibodový náskok, po dvaceti rovnou osmibodový. V tu chvíli navíc vymazaly z palubovky i devatenáctiletou Čang C’-jü, jež je se svými 223 centimetry vůbec nejvyšší basketbalistkou v historii. Čistě pro zajímavost, je jen o šest centimetrů nižší než legendární čínský baskeťák Jao Ming.
Jako tlačit do vlaku
Dlouhatánská pivotka zaznamenala v úvodní polovině jen jediný koš. Od dalších tref jí zamezila především Alena Hanušová, která navzdory velkému výškovému deficitu nedávala soupeřce téměř žádný prostor. „Bylo to, jako kdybyste tlačili do vlaku a nemohli nic dělat,“ líčila Hanušová.
Úspěšně na ni později navázala i Natálie Koucká. „Určitě se mi ještě nikdy nepoštěstilo bránit tak vysoké pivotky. Je to velice náročné, a taky kus práce, který jsme společně odvedly,“ měla jasno debutantka v národním týmu.
Úvod třetí čtvrtiny ale Češky nezachytily. Číňanky se dostaly na dostřel, a proto přišel time out. Poprvé od prvního dějství šly asijské hráčky do vedení zhruba šest minut před koncem, nicméně evropský tým se oklepal a šlapal dál. Zavelela k tomu Eliška Joklová.
Jenže z poslední akce čtvrté čtvrtiny Číňanky zásluhou Jang vyrovnaly. Za stavu 64:64 se šlo do prodloužení, v němž se už Češkám nedařilo. Smutný závěr, porážka 70:74 bude bolet ještě hodně dlouho. První skalp Číny po dvaceti letech byl zatraceně blízko.
„Co na to říct? Strašně nás to mrzí,“ líčila Hanušová se slzami v očích. „Nemyslím si, že se tam dalo něco udělat lépe. Makaly jsme, bojovaly jsme, ale bohužel jim tam na konci prodloužení něco padlo a nám ne,“ povzdechla si pětatřicetiletá reprezentantka.
|Skupina D
|Z (V-P)
|Body
|1Čína
|2 (1-1)Skóre: 135:164
|3
|2USA
|1 (1-0)Skóre: 94:61
|2
|3Itálie
|1 (1-0)Skóre: 63:54
|2
|4Česko
|2 (0-2)Skóre: 124:137
|2