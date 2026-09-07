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Nejvyšší porážka v historii. Basketbalistky z MS vyprovodil tvrdý direkt Američanek

České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USAZdroj: ČTK / AP / Ebrahim Noroozi
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
České basketbalistky na MS podlehly favorizovaným hráčkám USA
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ČTK, iSport.cz
Basketbal
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České basketbalistky se rozloučily s mistrovstvím světa v Berlíně porážkou s favorizovanými Američankami 64:105 a obsadily patnácté místo. Prohra pro ně byla nejvyšší v historii na velké světové scéně a překonala výsledek s hvězdným výběrem USA 57:97 z olympijských her v Pekingu 2008. Na EuroBasketu 2023 v Tel Avivu podlehly Češky ještě vyšším rozdílem Belgii 41:84.

V českém dresu byla nejlepší střelkyní podruhé za sebou Eliška Joklová s devatenácti body. Za vítězky minulých čtyř MS a držitelky jedenácti zlatých medailí ze šampionátů si připsala také devatenáct bodů Breanna Stewartová.

Český tým po porážkách s Itálií 54:63 a Čínou 70:74 po prodloužení měl jisté poslední čtvrté místo v základní skupině D a už nemohl postoupit do kvalifikace o čtvrtfinále. Američanky naopak prošly mezi nejlepších osm již po dvou výhrách.

V prvním soutěžním souboji s USA od porážky 61:88 na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 vedly jen jednou v úvodu, kdy dala první koš zápasu kapitánka Natálie Stoupalová. Potom už dominovaly Američanky: trefily první tři trojkové pokusy a vedly po necelých čtyřech minutách už 16:8.

Češky držely krok díky Joklové. Jediná zástupkyně WNBA v českém týmu, s kterou se ale dnes Minnesota rozloučila, dala sedm z úvodních jedenácti bodů výběru trenérky Romany Ptáčkové. Po spolupráci Caitlin Clarkové se skórující Breannou Stewartovou vedly favoritky poprvé dvouciferným rozdílem a celkově devítibodovou šňůrou posunuly náskok na 27:11.

Na začátku druhé čtvrtiny Češky poprvé v zápase dokázaly dát dva koše za sebou, Stoupalová s Julií Pospíšilovou snížily na 19:30. Američanky ale dvěma sedmibodovými sériemi, mezi nimiž dala trojku Veronika Voráčková, navýšily rozdíl už na 22 bodů.

V poločase to bylo 57:33 a hvězdný výběr tak už v polovině duelu překonal svou produkci z nedělního duelu s Itálii. V něm při utrápené výhře 55:52 zaznamenaly hráčky USA nejnižší počet bodů v soutěžním zápae od roku 1971.

Češky po pauze chvíli stahovaly ztrátu, po pěti bodech Gabriely Andělové z české strany za sebou to bylo 43:63. Ve 25. minutě si připsala Joklová už čtvrtou osobní chybu. Potom Američanky předvedly jedenáctibodovou šňůru a do konce třetí čtvrtiny vedly už o 35 bodů.

Závěrečnou desetiminutovku načala košem Voráčková, ale Američanky další pasáž ovládly 12:2 a bylo to už o 43 bodů. Pak se prosadily postupně Stoupalová, Andělová a Pospíšilová, takže snížily na 57:94. V závěru se ještě jednou dostaly Američanky do vedení o 43 bodů, trojkou snížila Kateřina Zeithammerová a poslední slovo měla jednou úspěšnou šestkou Angel Reeseová.

Mistrovství světa basketbalistek v Berlíně:

Skupina D:
Česko - USA 64:105 (15:29, 33:57, 47:82)
Sestava a body Česka: Joklová 19, Pospíšilová 9, Stoupalová, Voráčková po 8, G. Andělová 7 - Zeithammerová 6, Hanušová, Holešínská, Koucká po 2, Malíková 1, Fučíková, Kalná
Nejvíce bodů USA: Stewartová 19, Reeseová 13, Collierová, Youngová po 12
Fauly: 23:20. Trestné hody: 26/17 - 22/14. Trojky: 3:7. Doskoky: 35:55

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