Ostuda na Slavii: 187 diváků! Basket se potýká s nezájmem. Jinde je to ještě horší
- Úvodní kola nové sezony basketbalové Maxa NBL zaznamenala kriticky nízkou návštěvnost v několika českých městech.
Na utkání úřadujícího šampiona Slavie v pražské Královce dorazilo 187 diváků, přičemž v Olomouci sledovalo zápas pouhých 150 fanoušků.
Podle odborníků a trenérů basketbal v Česku výrazně prohrává boj o mladé hráče i diváky s fotbalem, hokejem a florbalem.
Zatímco se ve světě basketbal dynamicky rozvíjí a těší čím dál větší popularitě srovnatelné snad i s fotbalem, u nás je tomu přesně naopak. Úvodní kola nové sezony Maxa NBL přinesla několik smutných zjištění ohledně diváckého zájmu. Velmi slabá návštěva totiž dorazila ve středu 30. září do Prahy. Utkání úřadujícího šampiona s Olomouckem sledovalo pouhých 187 lidí. Paradoxně ještě menší zájem o basket je právě v Olomouci.
Z diváckého pohledu začala s koncem září basketbalová Maxa NBL ve velmi vlažném stylu. Jako kdyby lidé vyjma Opavy snad ani nezaznamenali start nového ročníku.
187 diváků
Tolik jich podle oficiálního údaje dorazilo do pražské haly Královka na utkání Slavie s Olomouckem. V Nymburce se sice na domácí soutěž chodilo až v závěrečných kolech play off, přestěhování klubu do hlavního města však, zdá se, moc nových pozorovatelů zatím nepřineslo.
Vzhledem k velikosti hlavního města je návštěva necelých dvou stovek fanoušků na zápas nejvyšší soutěže ostudný. Více lidí běžně chodí na florbal, futsal či jiné malé sporty.
Matematicky to představuje přibližně 0,0133 % obyvatel Prahy, kteří si udělali na čas a vyrazili pod bezedné koše. Jinými slovy na utkání dorazil zhruba 1 Pražan z 7 538. Slavia se navrch potýká s nevyhovující halou pro evropské poháry, proto se v Lize mistrů představí na pardubickém hokejovém zimáku.
Paradoxem je, že ve stejný den, kdy se hrálo na Královce, přišlo v hlavním městě víc diváků na utkání nižší amatérské soutěže mezi CZ Academy a Sokolem Pražským.
Smutný rekord Olomouce
Stejně nejde o minimum právě začínající sezony. Slabé návštěvy evidují také v Olomouci. Ačkoli Hanáci v předminulém roce brali v Maxa NBL bronzové medaile, před pár dny na jejich domácí zápas proti tradičnímu moravskému rivalovi z Ostravy přišlo pouhých 150 fanoušků. Když nepočítáme covid, za kterého se hrálo za zavřenými dveřmi, šlo o historicky nejnižší návštěvu v samostatné české lize.
Posun do nejvyšší soutěže nevyvolal euforii ani v Plzni. Po slibné pětistovce fanoušků na domácí střetnutí s Pískem přišel brzy pokles. Proti USK Praha se mohli přítomní spočítat pouhým okem: bylo jich 292.
Basketbalová liga přináší dva protipóly v diváckém zájmu. Na jedné straně bašty jako Opava, která má dlouhodobě nejvyšší divácké zázemí, nebo Ústí nad Labem s Děčínem, které rovněž dokážou pravidelně zaplnit své haly. V uvedených městech se rovněž jedná o velký sport, což neplatí právě pro Prahu, Olomouc či Hradec Králové, kde jasně vládne fotbal s hokejem. Tam to pro změnu vypadá, že pro zápasy nemusí ani shánět pořadatelskou službu.
V posledních letech se přitom tuzemská nejvyšší soutěž těšila zvýšenému zájmu a v součtu všech stadionů postupně překonávala divácké rekordy. Vždyť v ročníku 2023-2024 zapsala celkem 223 146 diváků, což je dosud nejvíc.
Nezájem i u dětí
„Potřebujeme bavit a přitáhnout mladé lidi. Jít na zápas musí být místo, kam bys vzal holku na rande,“ tvrdí americký influencer Nicolas Russo, který zakořenil v České republice. „Potenciál růstu NBL je omezený kvůli hokeji a fotbalu. ŽBL se snáz stane „WNBA Evropy“ než NBL novou NBA,“ tvrdí a zároveň kritizuje dominantní postavení Slavie, dřívějšího Nymburku. V lize se při jeho nadvládě a ekonomické síle hraje jen o druhé místo.
Sám ví, že by v Česku byl mnohem populárnější, kdyby se ve své tvorbě věnoval právě hokeji a fotbalu.
Divácký (ne)zájem se současně projevuje v interesu o hraní samotného sportu. „Základem musí být, aby basket hrálo co nejvíc dětí. Ze sta lidí prostě je ten výběr vždycky lepší než z deseti. Máme málo dětí, přitom ve světě a v Evropě jde basket nahoru. V Česku těžko budeme číslo 1 nebo 2, ale měli bychom dělat všechno pro to, aby tady byl basket jednoznačně číslo tři,“ burcuje trenér Pardubic Jan Šotnar.
„Pořád si nalháváme, že basket je sport číslo tři. Podle nějakých metrik možná, ale když se podívám na členskou základnu, tak fotbal a hokej samozřejmě vyzobávají obrovské množství kluků. Každý kluk, který chce být hokejista, ale z nějakého důvodu nemůže, ať už je to čas, logistika, peníze, tak jde hrát florbal. Já jsem vídal florbalové tréninky v Ústí a vídám je i v Pardubicích a tam je kluků jako smetí. Něco dělají dobře, protože ty tréninky i dobře vypadají,“ přidává trefný postřeh jeho asistent v Bekse Jan Moucha. A kde nejsou hráči, nejsou ani fanoušci.
|Sezóna
|Celkem diváků
|Průměr na zápas
|2024/25
|219 242
|846
|2023/24
|223 146
|875
|2022/23
|213 896
|819
|2021/22
|142 317
|560