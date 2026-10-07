Basketbalová Slavia začíná Ligu mistrů proti nej favoritovi. Pozor na nového Schrödera
Zápasem s jedním z největších favoritů soutěže vstoupí basketbalisté Slavia Praha ERA NBK do nového ročníku Ligy mistrů. Ve středu od 18.00 je v pardubické Enteria Areně čeká duel s německým šampionem Albou Berlín.
Slavia převzala místo v elitní klubové soutěži FIBA po Nymburku, který byl čtyřikrát mezi osmi nejlepšími týmy soutěže. A právě s Albou se utkal v minulé sezoně. Venku prohrál 78:94 a na favorita nestačil ani doma (75:88). Oba celky následně došly až do čtvrtfinále, kde vypadly.
„Pamatuji si, že nás nenechali se rozběhnout, což je naše hlavní zbraň. Dělali jsme hodně ztrát. To se nám teď nesmí stávat a musíme je donutit s námi běhat,“ řekl kapitán Martin Kříž.
Alba je dvanáctinásobným německým šampionem, dlouhé roky hrála nejsilnější evropskou soutěž Euroligu a klub se připravuje na vstup do nově vznikající NBA Europe. Alba sází na španělskou trenérskou školu a má už třetího španělského kouče v řadě. Tím aktuálním je teprve třiačtyřicetiletý Pedro Calles, který v Německu působí už třináct let.
Češi si zahrají proti mladé kometě
K dispozici má berlínský tým zajímavý mix mladých a zkušených hráčů. Nejznámějším jménem je dvaatřicetiletý islandský rozehrávač Martin Hermannsson, který hrál dlouho ve Španělsku za Valencii a v roce 2018 například nastřílel proti české reprezentaci za Island 26 bodů.
V poslední době však místo hlavního tvůrce hry přepustil nastupující generaci v podobě Jacka Kayila. Ten má za sebou mimořádně skvělou první sezonu, ve které získal cenu pro nejlepšího mladého hráče Ligy mistrů i německé bundesligy a dokonce byl draftován do NBA. Rozhodl se však zatím zůstat v Evropě. Ve dvaceti letech se probojoval i do německého národního týmu, kde je považován za nástupce hlavní hvězdy Dennise Schrödera. V létě podepsal s Albou nový pětiletý kontrakt.
„Jack Kayil vyletěl jako kometa. Na to, jak je mladý, hraje s velkou rozvahou a přehledem. Dokáže vystřelit trojku, ale má i hodně silný nájezd. Dostává míč i v koncovkách, takže se ukázalo, že je hodně sebevědomý,“ míní forward František Rylich.
Alba celkově oproti minulé sezoně nijak výrazně neobměnila kádr. Zůstaly opory Justin Bean, Sam Griesel či velmi nepříjemný obránce Jonas Mattisseck. Novými tvářemi jsou zkušení Američané Jordan Ford, Joe Wieskamp, kteří prošli NBA, a také pivot Brandon Angel. Ten v minulém ročníku patřil mezi nejlepší pivoty v izraelské lize, kde hrál za Hapoel Beer Ševa s průměry 16,8 bodu a 7,9 doskoku na utkání.
Albě příliš nevyšel vstup do nové sezony, když mimo jiné prohrála vysoko 61:95 se svým německým rivalem Bayernem Mnichov. V sobotu pak prohrála 83:98 s Bambergem. Proti Slavii tak bude mít zvýšenou motivaci si spravit chuť. Slavia je naopak zatím stále bez porážky, když zvládla všech pět dosavadních ligových soubojů.
Hruban přepíše historii
Ve velmi dobré formě jsou české opory Jaromír Bohačík, Martin Kříž a Vojtěch Hruban, který patří mezi pět nejvýraznějších postav dosavadní historie Ligy mistrů. Dokonce je třetí v historické tabulce střelců o 58 bodů za druhým Marcelinhem Huertasem a 137 bodů za Giorgim Šermadinim. Ani jeden však letos Ligu mistrů nehraje a Hruban tak má možnost se na ně dotáhnout.
Navíc jako první hráč v historii zasáhne už do desáté sezony Ligy mistrů. Vynechal dosud jedinou v roce 2022/23, kdy hrál za London Lions. Na kontě tak má Hruban 117 zápasů, přičemž více má jen Tim Abromaitis - 129.
Kromě Alby má Slavia ve skupině G také bosenskou Igokeu a španělské Bilbao. Do osmifinále postoupí přímo jen vítěz skupiny. Týmy na druhém a třetím místě čeká lednové play-in o postup mezi 16 nejlepších. Celky na posledním čtvrtém místě v soutěži končí.
„Alba by minimálně v té naší skupině měla být papírově nejlepší. Minulý rok jsme je sice neporazili, ale ukázali jsme si, že s nimi dokážeme hrát. Jdeme do toho se stejným nasazením a se stejným cílem vyhrát a ukázat, že i s takovým týmem dokážeme hrát vyrovnaně a i vyhrát,“ vyhlásil Rylich.
V letošní sezoně Ligy mistrů se hraje mimo jiné o vstupenky do NBA Europe, kam budou pozváni oba finalisté. Poražení semifinalisté by pak měli mít možnost hrát kvalifikaci o nově vznikající soutěž.