V Olomouci nic není. Kouč o tristních návštěvách i o tom, co basketbalisty vyhnalo za město
Basketbalový klub BK Olomoucko se po přesunu do Prostějova potýká s výrazným úbytkem diváků.
Trenér Matěj Musil přisuzuje nízkou návštěvnost slabým sportovním výsledkům a poukazuje na absenci vyhovující haly v Olomouci a dalších vhodných sportovišť ve městě.
Kouč situaci se slabší infrastrukturou dává do protikladu s jinými městy. S nižší návštěvností se však potýká také například Slavia, Hradec Králové či Plzeň.
Jejich školní tělocvična už nevyhovovala požadavkům nejvyšší soutěže. Proto basketbalisté Olomoucka museli z krajského města odejít a hrají v Prostějově. „Komplikace to není. Zázemí v Prostějově je totiž tisíckrát lepší, než jaké jsme zažívali v Olomouci,“ překvapil trenér Hanáků Matěj Musil.
„Jde o posun dopředu,“ reagoval v rozhovoru pro iSport kouč bronzového týmu v Maxa NBL z roku 2025. Stěhování do Prostějova však přineslo razantní úbytek diváků. A to i přesto, že Olomoucko navazuje na regionální tradici před devíti lety zkrachovalých Orlů Prostějov, kteří se v minulosti dokázali hned šestkrát dostat do finále ligy proti Nymburku.
„Víme, že historicky chodilo na basket v Prostějově hodně lidí. Aktuálně se nám je ale nedaří přilákat,“ zoufá si mladý trenér. Na začátku sezony jejich duelu s Ostravou přihlíželo 150 diváků, posléze přišlo zlepšení, ale jen mírné. Tři stovky na Pardubice, kolem čtyř set pak na Děčín a Hradec Králové.
Pokud se daří, lidé přijdou
„Osobně to vnímám. Jenže všichni víme, jak to v českém sportu chodí. Dokud jsou výsledky, lidé přijdou. A my je zatím bohužel nemáme, takže to fanouškům nezazlívám,“ připomněl trenér Musil slabou bilanci svého týmu. Z úvodních šesti zápasů nového ročníku jich pět prohráli a v tabulce jsou předposlední.
Nehledá ani souvislost v tom, že klub reprezentující region se jmenuje Olomoucko, s čímž by se příznivci z Prostějova nemuseli ztotožňovat. Navzdory tomu, že se hraje u nich.
„Nejsem si jistý, jestli důvod slabších návštěv vězí v názvu týmu a v podobném slovíčkaření. Že jsme Olomoucko a ne Prostějov,“ dumá. Olomoucko navíc dříve právě v Prostějově už působilo, do krajského centra se přestěhovalo v roce 2021. Nyní zamířilo zpátky.
Olomouc nemá halu na basketbal
Teprve 29letého Musila, jenž je vůbec prvním českým trenérem v novodobé éře klubu, každopádně mrzí, že město velikosti Olomouce, šesté největší v republice, nedisponuje vyhovující halou pro basketbal. Zrovna tak i tamní zimní stadion má to nejlepší dávno za sebou, což tradičně bývá tématem komunálních voleb. Však i olomoucké volejbalistky musely odehrát ženskou extraligu ve Šternberku. Město novou výstavbu nové haly plánuje, počítá však s kapacitou pouhých tři sta sedaček.
„V Olomouci nemáme, kde pořádat sportovní utkání. Není tam pořádně ani místo pro kulturní akce. Je to smutné a k zamyšlení. I ve srovnání s Ústím nad Labem,“ nadhodil Musil po drtivé nedělní porážce na severu Čech 66:102. Do Ústí přišlo na ligový basket opět přes tisíc diváků.
„Mají tu skvělé sportovní centrum s několika plochami pro basket. Stejně tak plavecký bazén s fitnessem. V Olomouci není ani jedno takové místo. Ve finále nevyhovující hala byl jeden z důvodů, proč jsme se stěhovali,“ povzdechl si.
Nezájem i v Praze?
Shodou okolností Olomoucko bylo u toho, když na pražskou Královku dorazilo na jejich utkání proti Slavii 187 diváků. „Řeší stejné problémy jako my. Jejich fanouškům asi schází výraznější vazba, ale nepřísluší mi hodnotit jiné týmy. U nás vztah ke klubu v Prostějově ještě takový není,“ usoudil.
„Nevím, jestli jsme si neodklonili oba tábory, že už nejsme zajímaví pro nymburské fanoušky, a zároveň ještě nejsme pravá Slavie,“ dumal v podobné souvislosti Vojtěch Hruban.
Pravdou je, že pro fanoušky Pražanů je rozhodně větším lákadlem Liga mistrů než domácí soutěž. „Nepředpokládal jsem, že by na ni od začátku na Královku chodilo 1 200 lidí,“ poznamenal. Naopak do Pardubic zafandit Slavii proti Albě Berlín jich dorazily necelé dvě tisícovky.
Problémy s návštěvností ani na tuzemskou ligu nemusí řešit v Ústí. Sluneta v tomto ohledu patří k premiantům, a to ještě nedošlo na pověstné El Nordico, tedy severočeské derby s Děčínem.
„Středy máme slabší, neděle jsou v pohodě. Jestli ale přijde někde 100 lidí na zápas, měli bychom se všichni zamyslet a udělat maximum, aby se to nedělo,“ vyslal nepřímý vzkaz směrem k federaci šéf Slunety Tomáš Hrubý.
|Tým
|Zápasy (V/P)
|Úspěšnost
|1.Slavia NBK
|66V0P
|100%
|2.Sluneta Ústí n. L.
|65V1P
|83.3%
|3.Pardubice
|65V1P
|83.3%
|4.Děčín
|64V2P
|66.7%
|5.NH Ostrava
|53V2P
|60.0%
|6.Písek
|53V2P
|60.0%
|7.Opava
|63V3P
|50.0%
|8.USK Praha
|62V4P
|33.3%
|9.Hradec Králové
|62V4P
|33.3%
|10.Brno
|61V5P
|16.7%
|11.Olomoucko
|61V5P
|16.7%
|12.Plzeň
|60V6P
|0.0%