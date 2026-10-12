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V Olomouci nic není. Kouč o tristních návštěvách i o tom, co basketbalisty vyhnalo za město

Matěj Musil
Matěj MusilZdroj: Web BK Olomoucko
Matěj Musil
Basketbalisté Olomoucka
Basketbalisté Olomoucka
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Martin Pešout
Basketbal
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  • Basketbalový klub BK Olomoucko se po přesunu do Prostějova potýká s výrazným úbytkem diváků.

  • Trenér Matěj Musil přisuzuje nízkou návštěvnost slabým sportovním výsledkům a poukazuje na absenci vyhovující haly v Olomouci a dalších vhodných sportovišť ve městě.

  • Kouč situaci se slabší infrastrukturou dává do protikladu s jinými městy. S nižší návštěvností se však potýká také například Slavia, Hradec Králové či Plzeň.

Jejich školní tělocvična už nevyhovovala požadavkům nejvyšší soutěže. Proto basketbalisté Olomoucka museli z krajského města odejít a hrají v Prostějově. „Komplikace to není. Zázemí v Prostějově je totiž tisíckrát lepší, než jaké jsme zažívali v Olomouci,“ překvapil trenér Hanáků Matěj Musil. 

„Jde o posun dopředu,“ reagoval v rozhovoru pro iSport kouč bronzového týmu v Maxa NBL z roku 2025. Stěhování do Prostějova však přineslo razantní úbytek diváků. A to i přesto, že Olomoucko navazuje na regionální tradici před devíti lety zkrachovalých Orlů Prostějov, kteří se v minulosti dokázali hned šestkrát dostat do finále ligy proti Nymburku.

„Víme, že historicky chodilo na basket v Prostějově hodně lidí. Aktuálně se nám je ale nedaří přilákat,“ zoufá si mladý trenér. Na začátku sezony jejich duelu s Ostravou přihlíželo 150 diváků, posléze přišlo zlepšení, ale jen mírné. Tři stovky na Pardubice, kolem čtyř set pak na Děčín a Hradec Králové. 

Pokud se daří, lidé přijdou

„Osobně to vnímám. Jenže všichni víme, jak to v českém sportu chodí. Dokud jsou výsledky, lidé přijdou. A my je zatím bohužel nemáme, takže to fanouškům nezazlívám,“ připomněl trenér Musil slabou bilanci svého týmu. Z úvodních šesti zápasů nového ročníku jich pět prohráli a v tabulce jsou předposlední.  

Nehledá ani souvislost v tom, že klub reprezentující region se jmenuje Olomoucko, s čímž by se příznivci z Prostějova nemuseli ztotožňovat. Navzdory tomu, že se hraje u nich.

„Nejsem si jistý, jestli důvod slabších návštěv vězí v názvu týmu a v podobném slovíčkaření. Že jsme Olomoucko a ne Prostějov,“ dumá. Olomoucko navíc dříve právě v Prostějově už působilo, do krajského centra se přestěhovalo v roce 2021. Nyní zamířilo zpátky. 

Olomouc nemá halu na basketbal

Teprve 29letého Musila, jenž je vůbec prvním českým trenérem v novodobé éře klubu, každopádně mrzí, že město velikosti Olomouce, šesté největší v republice, nedisponuje vyhovující halou pro basketbal. Zrovna tak i tamní zimní stadion má to nejlepší dávno za sebou, což tradičně bývá tématem komunálních voleb. Však i olomoucké volejbalistky musely odehrát ženskou extraligu ve Šternberku. Město novou výstavbu nové haly plánuje, počítá však s kapacitou pouhých tři sta sedaček. 

„V Olomouci nemáme, kde pořádat sportovní utkání. Není tam pořádně ani místo pro kulturní akce. Je to smutné a k zamyšlení. I ve srovnání s Ústím nad Labem,“ nadhodil Musil po drtivé nedělní porážce na severu Čech 66:102. Do Ústí přišlo na ligový basket opět přes tisíc diváků.

„Mají tu skvělé sportovní centrum s několika plochami pro basket. Stejně tak plavecký bazén s fitnessem. V Olomouci není ani jedno takové místo. Ve finále nevyhovující hala byl jeden z důvodů, proč jsme se stěhovali,“ povzdechl si. 

Nezájem i v Praze?

Shodou okolností Olomoucko bylo u toho, když na pražskou Královku dorazilo na jejich utkání proti Slavii 187 diváků. „Řeší stejné problémy jako my. Jejich fanouškům asi schází výraznější vazba, ale nepřísluší mi hodnotit jiné týmy. U nás vztah ke klubu v Prostějově ještě takový není,“ usoudil. 

„Nevím, jestli jsme si neodklonili oba tábory, že už nejsme zajímaví pro nymburské fanoušky, a zároveň ještě nejsme pravá Slavie,“ dumal v podobné souvislosti Vojtěch Hruban

Pravdou je, že pro fanoušky Pražanů je rozhodně větším lákadlem Liga mistrů než domácí soutěž. „Nepředpokládal jsem, že by na ni od začátku na Královku chodilo 1 200 lidí,“ poznamenal. Naopak do Pardubic zafandit Slavii proti Albě Berlín jich dorazily necelé dvě tisícovky. 

Problémy s návštěvností ani na tuzemskou ligu nemusí řešit v Ústí. Sluneta v tomto ohledu patří k premiantům, a to ještě nedošlo na pověstné El Nordico, tedy severočeské derby s Děčínem.

„Středy máme slabší, neděle jsou v pohodě. Jestli ale přijde někde 100 lidí na zápas, měli bychom se všichni zamyslet a udělat maximum, aby se to nedělo,“ vyslal nepřímý vzkaz směrem k federaci šéf Slunety Tomáš Hrubý. 

TýmZápasy (V/P)Úspěšnost
1.Slavia NBK66V0P100%
2.Sluneta Ústí n. L.65V1P83.3%
3.Pardubice65V1P83.3%
4.Děčín64V2P66.7%
5.NH Ostrava53V2P60.0%
6.Písek53V2P60.0%
7.Opava63V3P50.0%
8.USK Praha62V4P33.3%
9.Hradec Králové62V4P33.3%
10.Brno61V5P16.7%
11.Olomoucko61V5P16.7%
12.Plzeň60V6P0.0%

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