Horší jména, lepší tým? Kouč Martin Bašta chce s USK reparát a Final Six Euroligy
Rozpínavost zámořské WNBA, která si své hvězdy připoutala extrémně vysokými platy, odsává čistý basketbalový talent z Evropy. Pocítil to i elitní celek ZVVZ USK Praha, jenž druhý rok po sobě staví kostru týmu od základu znovu. Jeho mladý kouč Martin Bašta (34 let) však vidí sklenici z poloviny plnou. „Sice nám chybí velké hvězdy, ale můžeme zase vybudovat něco týmově, a to může hvězdy kolikrát přetlačit,“ věří své filozofii o dravém basketu, kterou loni nedokázal mezi velkými jmény zcela prosadit. Už ve středu od 19.00 načne jeho současná družina na Královce další pouť Euroligou, na jejímž konci má být reparát za poslední sezonu a postup na Final Six.
Pryč jsou jména první velikosti jako Bridget Carletonová, Brionna Jonesová, Valériane Ayayiová či Janelle Salaünová. I tak USK neslevuje ze svých cílů. „Jednoznačně chceme postoupit na Final Six,“ neschovává se Bašta před tlakem druhého roku v roli hlavního kouče.
Jak odlišný je charakter současného týmu oproti poslední sezoně?
„Je mladší a samozřejmě méně zkušený. Na druhou stranu si myslím, že konečně budeme moct trošku víc aplikovat basketbal, který jsme chtěli hrát už minulou sezonu, tedy tlak po celém hřišti a vybíhání do rychlého protiútoku. Některým hráčkám se do toho loni úplně nechtělo. V tomhle budeme mít daleko víc příležitostí, až si to trošku sedne, protože zatím nám to úplně nefunguje ani v útoku, ani v obraně. Věřím, že to bude brzy. Navíc už přiletí Pavlínka (ústřední francouzská rozehrávačka Pauline Astierová), která nás obrovsky zrychlí, což bude velký impuls. V plánu je, že nastoupí již proti Bourges.“
Zmínil jste, že vám lidé z basketbalových kruhů příliš nevěří. Čím si to vysvětlujete?
„V první řadě ligovými výsledky z poslední doby, které teď nehrají s námi. Lidé ale nevidí kontext. Krátká příprava není výmluva, byl to fakt. Po příjezdu hráček nás čekala náročná práce, protože jsme částečně museli nahradit i kondiční fázi. Prvních čtrnáct až dvacet dní jsme obětovali herní kondici, tréninky byly extrémně náročné. Do toho jsme hned jeli na turnaj, kde jsme odehráli tři zápasy ve třech dnech, a to se v tu chvíli někde projeví. Lidé to nevidí, nejsou tady s námi. Mám pocit, že nám při téhle přestavbě opravdu moc nevěří. Podceňují nás a nevidí potenciál, který v týmu je a který v něm vidíme my. Já si vážně myslím, že můžeme velmi překvapit. Takže si z názoru jiných těžkou hlavu nedělám. Jsem s týmem každý den a vím, kam se posouvá.“
Čemu ještě přičítáte pomalý rozjezd?
„Pro některé hráčky jsou současné změny obrovské. Třeba Brianna Fraserová slyší některé věci poprvé v životě. Nutíme ji do obrany, kterou doteď úplně moc hrát nechtěla, takže si to pořád sedá. A jak máme mladý tým, trvá nám to prostě trošičku déle, než by bylo zdrávo.“
Kádr má velký potenciál
Klíčovým mačem bude už ten první euroligový proti Bourges. Vidíte francouzský tým jako největšího konkurenta ve skupině?
„Zatím podle soupisky asi ano, ale teprve uvidíme. Emlak Konut Istanbul nás hodně překvapil v kvalifikaci proti Gironě, i když v lize mají teď hodně nevyrovnané výsledky. U Lublinu je těžké říct, co přesně očekávat. V polské lize taky nejsou tak dominantní a už dvakrát prohráli. To ale nic nemění na tom, že je to Euroliga, každý zápas je úplně jiný a bude náročný.“
Když se podíváte na vaši soupisku v kontextu celé Euroligy, kam ji kvalitativně řadíte?
„Nechci znít namyšleně, ale pořád to vidím tak, že do top čtyřky patříme i s tímhle týmem. Potenciál je velký. Samozřejmě bude na mně, jak budeme schopní náš plán prezentovat na hřišti, ale věřím, že na top 4 určitě máme.“
Loni jste si předsevzal, že chcete týmu vtisknout dravý styl s agresivní obranou a rychlým vybíháním do protiútoků. To se ale nakonec úplně nedařilo podle představ.
„Sezonu jsme tímhle stylem začali, ale postupně jsme od toho odcházeli. Byla to hlavně moje chyba, že jsem nebyl schopný tuhle strategii v týmu udržet.“
Což ale pro mladého trenéra v prvním roce na lavičce, jenž jedná s největšími hvězdami basketbalového světa, nemohlo být úplně jednoduché…
„Přesně tak, s některými to jednoduché nebylo. Ale já jsem tady od toho, abych to byl schopný ukočírovat a zvládnul to. Myslím si, že tím, jak jsme teď mladí, jsou holky mentálně nastavené tak, že chtějí pracovat a poslouchat. Když tam je chyba, můžeme si to hned na rovinu říct, což tým extrémně okysličilo. Sice nám chybí velké hvězdy, jaké jsme tu měli dřív, ale můžeme zase vybudovat něco týmově, a to může hvězdy kolikrát přetlačit.“
Tým budeme mít pospolu hodně brzy a budovat chemii
Na jména to možná není tak skvělá soupiska, ale týmová chemie může fungovat a být nakonec lepší než loni…
„Přesně tak. Věřím, že to tak nakonec může být. Pro někoho nemusí soupiska působit třeba tak elegantně a zajímavě, ale my jsme spokojení s tím, jak jsme tým postavili, a věříme mu. Navíc je tu ještě jeden důležitý fakt.“
Jaký?
„Už teď budeme mít pohromadě skoro kompletní kádr, kdežto minulý rok byl hodně ovlivněný tím, že hráčky přilétaly s čtrnáctidenními odmlkami až do konce listopadu. V tomhle to bude daleko jednodušší – tým budeme mít pospolu hodně brzy a můžeme budovat chemii.“
Pojďme představit nové tváře na soupisce. Začněme dvaadvacetiletou německou reprezentantkou Friedou Bühnerovou, kterou znáte z působení u národního týmu.
„Friedu znám už z mládežnických reprezentací, kdy se nám s Romčou (Ptáčkovou – trenérkou reprezentace) strašně líbila a opěvovali jsme její herní styl. Je energická, nevypustí na hřišti vůbec nic a je to úplně skvělý člověk, takže do kabiny zapadla úžasně. Vnímá a poslouchá na tréninku. To víceméně můžu říct o všech nových příchodech. Úplně stejná je Cassandre (Prosperová), která přiletěla před pár dny, hned se začlenila do šatny a všechno je v pohodě. Ptá se na trénincích, má o hru zájem. Na to můžu navázat i s Mignou Touréovou, která si nosí i zápisníčky a ptá se na věci na tréninku i u videa. Vidíte na ní, že nad hrou přemýšlí a snaží se co nejrychleji pochopit, co po ní a po celém týmu chceme. Všechny tyhle hráčky jsou extrémně vnímavé a lidsky zatím super.“
Minulá sezona byla o nových zkušenostech
Co americká pivotka Brianna Fraserová?
„Ona je takový americký medvídek – extrémně talentovaná v útoku, na druhou stranu má větší mezery v obraně. Není to ale tak, že bychom ji neustále štvali tím, že jí připomínáme: tohle musíš, tohle musíš. Snaží se pokyny vnímat, pracuje na tom, je to vidět na trénincích a v částech zápasů už taky. Jenom musí být schopná v zápase vydržet po celý pobyt na hřišti a být mentálně připravená soustředit se na detaily, které po ní chceme. Myslím si, že si na to může navyknout rychle a půjde nahoru i v obraně.“
Vaše bývalá pivotka Emma Čechová si v květnu teprve ve třetím zápase v WNBA za Minnesotu přetrhla zkřížený vaz v koleni. Je možné, že byste ji mohli pro tuto sezonu ještě zlákat do svých služeb, až se zcela uzdraví?
„Uvidíme, jak půjde její rehabilitace. Určitě ji budeme kontaktovat a uvidíme, co se z toho vyvrbí.“
Vy sám vstupujete do druhé sezony na lavičce. Co vám dala ta první, jak jste se trenérsky otloukl?
„Všechno si tady rozebíráme. Jsem rád, že je tu s námi Nata (legendární trenérka Natálie Hejková), která může říct své postřehy i jak vnímání mě samotného na lavičce. Loni na mně byla trochu vidět nervozita, nějaké zmatky v průběhu zápasu byly očividné. Celá minulá sezona pro mě byla o nových zkušenostech, všechno bylo poprvé. Z některých věcí jsem byl podstatně nervóznější, než bylo potřeba, a někdy se to možná přenášelo i na tým. Každopádně věřím, že jsem se z toho poučil a teď už budu daleko klidnější. To je jeden z největších rozdílů, které si chci do nové sezony vzít. A taky trošičku víc delegovat práci na své asistenty (Aleše Jiráně, Irenu Vrančič). Odvádějí velmi dobrou práci, takže si nemusím nechávat spoustu věcí jenom sám pro sebe. Bavili jsme se o tom, že k nim budu pouštět víc věcí. Nebudu mít zasekanou hlavu a budu se moct soustředit na jiné detaily. Věřím, že to bude vidět i na hřišti.“
Skupina ZVVZ USK Praha v Eurolize:
Bourges (Fr.)
Lublin (Pol.)
Emlak Konut (Tur.)