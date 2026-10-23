Zbláznili se? Fanoušci tepou lístky na basket, rozlučka Satoranského stojí až 10 tisíc
Basketbalová federace poprvé zaskočila příznivce plakátem v pražském metru, který jako první oznamoval konec reprezentační kariéry Tomáše Satoranského. Druhý šok přišel záhy při oznámení ceny vstupenek na rozlučku české basketbalové legendy.
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Málokdy český basketbal vzbudí zájem mimo svou bublinu. Nyní se mu to povedlo. Loučení osobnosti, jakou je Tomáš Satoranský, je bezesporu velká věc. Největší česká hvězda od dob Jiřího Welsche před deseti lety vstoupila do NBA, kde postupně vystřídala dresy Washingtonu, Chicaga, New Orleans a San Antonia. Ještě výraznější stopu zanechal při svých dvou obdobích ve Španělsku v barvách slavné Barcelony a Sevilly naopak na začátku své kariéry.
V reprezentaci byl zcela klíčovou postavou a kolem něj se postavil veleúspěšný tým, který obsadil 6. místo na MS v Číně a kvalifikoval se na olympiádu do Tokia. Nyní se s národním týmem loučí. Poslední zápas odehraje 29. listopadu v rámci předkvalifikace ME s Belgií.
Nejlevnější vstupenka za necelé tři tisíce
Fanoušci při této příležitosti hned dvakrát zvedli obočí. Speciální zápas se totiž odehraje v pražské hale Královka, jež pojme maximálně pouze 2 500 diváků. Druhou zvláštností může být cenotvorba. Nejlevnější vstupenky, které šly do prodeje ve čtvrtek, stojí 2 700 Kč. Vyšší kategorie lístků má pak hodnotu 2 900 Kč, 5 900 Kč a nejdražší hned u palubovky vyjdou na 9 900 Kč!
Federace ospravedlňuje poměrně drahé lístky tím, že každý ke vstupence dostane unikátní dres Tomáše Satoranského, v němž nároďák odehraje zápas s Belgií.
Pokud ovšem hodláte na utkání vyjít v partě či ve více lidech, může vás zápas vyjít skoro jako týdenní dovolená u moře. „Běžně jsou ceny vstupenek na národní tým na nižší cenové hranici, dlouhodobě se sport oproti kultuře v tomto směru podceňuje a je to tak bohužel v Česku zvykem. Toto utkání v tomto směru vystupuje z řady svou mimořádností,“ reaguje z řad federace ředitel komunikace Martin Peterka.
Dres má v budoucnu převýšit pořizovací cenu
Otázkou je, zda je basketbal v Česku v takové pozici, kdy na domácí soutěž mnohde chodí ke dvěma stovkám diváků a reprezentace na větší úspěch už pár let čeká…
Limitovaných dresů pro Satoranského loučení bylo vyrobeno na tři tisíce, Češi v nich budou hrát jen jedinkrát proti Belgii. Podle svazu herní trikot, jenž zásadně zdražuje celý zážitek, svojí sběratelskou hodnotou v budoucnu převýší jeho pořizovací cenu.
Satoranského podmínkou zároveň bylo, aby se hrálo v Praze. Hlavní město však nedisponuje, stejně jako většina českých měst, adekvátní halou pro míčové sporty. Hrát v O2 areně pak termínově nevyšlo.
Trochu rozruch, ale účel to splní
Po smršti nářků na sociálních sítích se federace zastal Tomáš Hrubý, šéf ústecké Slunety působící v nejvyšší soutěži. „Po telefonátu s Michalem Šobem (generální sekretář svazu – pozn. red.) musím uznat, že argumenty, které má ČBF ohledně ceny vstupenek a místa konání zápasu nároďáku, jsou relevantní. Těch věcí se muselo kolem toho řešit opravdu hodně a nebylo to vůbec jednoduché,“ rozepsal se na síti X.
„Hala v Praze prostě není. Ví se to. Saty chtěl hrát v Praze. Tečka. A že Královka bude tak i tak narvaná, i když se to dá s dresem, je už teď jasné. Takže ano, je kolem toho trochu rozruch, ale účel to splní,“ dodal Hrubý.
Co na to trh? Při pohledu do prodejní sítě TicketPortal je stadion po necelých dvou dnech prodeje poměrně zaplněný, včetně nejdražších vstupenek za necelých deset tisíc korun. Lze proto předpokládat, že na poslední utkání Tomáše Satoranského v českých barvách bude skutečně vyprodáno.