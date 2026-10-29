Konec navzdory platné smlouvě! Trenérka Ptáčková vysvětlila, proč opouští reprezentaci
Na lavičce basketbalové reprezentace žen skončila po více než čtyřech letech Romana Ptáčková. Devětapadesátiletá trenérka odešla od národního týmu na vlastní žádost. Ve funkci ji dočasně nahradí dosavadní asistent Martin Bašta, oznámila Česká basketbalová federace.
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Ptáčková vedla reprezentační tým od května 2022 a stala se i první ženou v roli hlavní trenérky českého A-týmu. Před třemi lety dovedla reprezentaci k sedmému místu na mistrovství Evropy, vloni byla s národním týmem šestá. S basketbalistkami se také kvalifikovala na letošní mistrovství světa, kde Češky skončily patnácté s bilancí 0-3.
Dobrá příležitost ukončit jeden cyklus
Rodačka z Bruntálu u týmu skončila navzdory platné smlouvě. „Při podpisu obnovené smlouvy jsme se ústně domluvili, že bych případně v roce 2026 mohla skončit. Přišlo mi, že mistrovství světa je dobrá příležitost ukončit jeden cyklus a přenechat pozici někomu jinému, který by začal nový se vším, co obnáší. Tedy kvalifikací, mistrovstvím Evropy i případnou šancí zabojovat dál a eventuálně na olympiádu jet,“ řekla Ptáčková, s níž u týmu skončil i asistent Petr Treml.
Trenérka přiznala, že pro ni bylo náročné skloubit vedení reprezentace a ligového týmu Hradec Králové. „Čtyři a půl roku jsem u reprezentace, z toho tři a půl roku pracuji zároveň v klubu. Nejsem nejmladší. Není to pro trenéra tragický věk, ale zvládat několik funkcí vyžaduje hodně energie. Jsem zvyklá věci dělat na sto procent, hráčkám dávat sto procent. A i v klubu, i když mě práce s mladými hráčkami těší, nesmírně mě vyčerpává,“ uvedla Ptáčková. „Myslím si, že to je výhodné z obou stran. Po nějaké době změna trenéra pomůže. Je to oživení, nová motivace a impulz,“ dodala.
Největší pocta, říká nástupce
Její dočasný nástupce Bašta je současně hlavním koučem českých šampionek z USK Praha. Národní tým povede v listopadové části kvalifikace o postup na ME 2027. Jeho asistenty budou Adam Konvalinka a bývalá reprezentantka Tereza Vyoralová. Výbor ČBF zároveň oznámil, že zahájil proces hledání nového stálého kouče.
„Být hlavní trenér národního týmu je největší pocta, jakou trenér může dostat. Je to obrovská čest a zároveň zodpovědnost a neuvěřitelně moc to pro mě znamená. Vím, že nás nečeká nic snadného, ale věřím, že máme natolik schopný tým, že vstup do kvalifikace zvládneme,“ řekl čtyřiatřicetiletý Bašta.
Jak začíná kvalifikace
V roli hlavního trenéra reprezentace bude debutovat za dva týdny. České basketbalistky zahájí 10. listopadu kvalifikaci o postup na ME 2027 zápasem v Oviedu proti Španělsku. O čtyři dny později přivítají doma Chorvatky a 17. listopadu narazí doma na Bulharky. Na finálový turnaj postoupí ze skupiny J dva týmy.
„Můj přístup se asi nebude úplně lišit od toho, co jsem týmu přinášel z pozice asistenta. Budu energický a budu se to se svým realizačním týmem co nejvíce snažit přenést na hráčky. Samozřejmě, role je trochu jiná, ale zároveň vím, co mohu od holek očekávat, a ony vědí, co můžou trochu očekávat ode mne. Moc se na tuto roli a také na celé repre okno těším,“ doplnil Bašta.