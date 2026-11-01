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Populární Ginzburg: Česko? Nejlepší místo k životu. Repre měla Balvína udržet. Chyba!

Kouč Česka Ronen Ginzburg během utkání s Finskem
Kouč Česka Ronen Ginzburg během utkání s FinskemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Ronen Ginzburg koučuje své svěřence
Ronen Ginzburg koučuje český tým
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Zdeněk Janda
Zdeněk Janda
Basketbal
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Deset let vedl tuzemskou reprezentaci, předtím úspěšně působil v Nymburce. Má české občanství a tvrdí: „Ve světě říkám, že je to nejlepší místo k životu.“ Ronen Ginzburg, mezi basketbalisty známý jako Neno, nedá na Česko dopustit. Populární izraelský kouč, jenž by měl brzy převzít tamní národní tým, se v rozhovoru pro Sport Magazín vrací k nedávné práci a vysvětluje, proč je chyba, že v elitním českém výběru skončili Ondřej Balvín a Patrik Auda.

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V rodném Izraeli si sedl k počítači a přes StreamYard navázal spojení. „Budu i vidět? Tak to se musím upravit,“ pousmál se 63letý basketbalový kouč, jenž má Česko napevno v srdci. V roce 2006 nastoupil jako asistent do Nymburka, poté ho převzal jako hlavní kouč. Následně povýšil k národnímu týmu, s nímž se rozloučil v roce 2023. Interview zprostředkovala agentura PPG/Octagon, která ho zastupuje.

Reprezentaci nevedete už přes tři roky. Pořád považujete Česko za svůj domov?
„Jednoznačně. Kdykoli mám možnost k vám přijet, využiju ji. Mám u vás spoustu přátel a je to moje druhá země. Všem na světě, i tady v Izraeli, říkám, že je to nejlepší místo k životu. Někdy si to lidé v Česku neuvědomují. Nerozumí tomu. Kdyby ale žili někde jinde, pochopili by. Věřte mi. Lidé by si měli vážit toho, kde žijí.“

Hodně lidí se u mě zastaví, poděkují

Kdy jste byl v Česku naposledy?
„Na zápase proti Norsku, který se hrál na konci srpna.“

Stále vás fanoušci poznávají, že? Musejí jistě ocenit těch deset úspěšných let.
„Když jsem začal trénovat Nymburk a později reprezentaci, nikdo mě v Česku neznal. Teď je to jiné. Myslím, že si uvědomují a oceňují, co jsme dokázali. Hodně lidí se u mě zastaví, poděkují a zavzpomínají.“

Přepadne vás nostalgie?
„Je to krásné. Člověku teprve s odstupem dochází, co jsme s reprezentací dokázali: byli jsme devátí na olympijských hrách v Tokiu, uspěli jsme na EuroBasketu i na mistrovství světa. Existuje jeden zajímavý výrok, myslím, že ho pronesla jakási anglicky píšící básnířka. Říká: Lidé si nebudou pamatovat, co jste pro ně udělali nebo co jste jim řekli, ale budou si pamatovat, jak se díky vám cítili. Přesně tak to mám i já. Česká republika a reprezentace mi daly úžasné pocity. Teď, když mám víc času, se mi vzpomínky vracejí. Bylo to nádherné období.“

Jaký máte nejkrásnější zážitek?
„Těch je…“

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