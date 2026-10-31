Děsivý okamžik! Satoranský se po hororovém pádu ozval z nemocnice. Jak je na tom?
Moment, který vyděsil všechny basketbalové fanoušky. Tomáš Satoranský po strašidelném pádu v zápase Evropské ligy Hapoelu Tel Aviv proti Dubaji zůstal ležet na palubovce. Ihned k němu přispěchala pomoc a český reprezentant zamířil do nemocnice, odkud se poprvé ozval: „Ahoj všichni, chtěl bych jen krátce poděkovat za všechny zprávy, projevy podpory a starost.“
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Na první dobrou to nevypadalo vůbec dobře, až se v hlavách rodily různé scénáře. Nakonec se zdá, že nejhorší obavy se nenaplní.
Co nejdříve zpátky na palubovce!
„Byl to rozhodně děsivý okamžik, ale teď už se cítím mnohem lépe. Doufám, že budu co nejdříve zpátky na palubovce!“ napsal Satoranský ve svém příspěvku na Instagramu.
Co se přesně stalo? Český basketbalista při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem. Okamžitě se k němu seběhla pomoc. Po ošetření na hřišti zamířil na vyšetření do nemocnice.
„Zvláštní poděkování patří klubu Dubaj, jeho hráčům i realizačnímu týmu za rychlou reakci a pomoc. Jsem za to opravdu vděčný. Velké díky patří také mým spoluhráčům, realizačnímu týmu a všem v klubu Hapoel za veškerou podporu a pomoc,“ cenil si Satoranský.
Český rozehrávač, pokud bude fit, uzavře na konci listopadu v Praze reprezentační kariéru.