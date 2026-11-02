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Magazín COACH: Bartoň, jak se loví talent a co má trenér nechat na sportovci?

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Listopadový Coach a rozhovor s trenérem basketbalové reprezentace Lubošem Bartoněm • Zdroj: isportTV
Listopadové vydání Magazínu COACH
Trenér české basketbalové reprezentace Luboš Bartoň na tréninku
Trenér české basketbalové reprezentace Luboš Bartoň na tréninku
Trenér české basketbalové reprezentace Luboš Bartoň na tréninku
Luboš Bartoň
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iSport.cz
mag, iSport.cz
Basketbal
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Už v úterý vychází listopadové vydání magazínu Coach a rozhovor s trenérem basketbalové reprezentace Lubošem Bartoněm. Hlavní téma se věnuje hledání talentů, Zdeněk Vojta odkrývá, jak probíhá vzdělávání trenérů Českého hokeje. Reflexe řeší odolnost dětí. Experti v anketě balancují na hraně, co má rozhodovat trenér, a co už nechat na sportovci? Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

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Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Luboš Bartoň / trenér basketbalové reprezentace
  • Téma: Talent pod lupou / scouti z NBA, NHL i Premier League
  • Anketa osobností: Co má rozhodovat trenér, a co nechat na sportovci?
  • Hlas trenéra: Zdeněk Vojta / šéf vzdělávání trenérů Českého hokeje
  • Reflexe: Odolnost dětí / cesta vede přes prostředí
  • Okénko z NHL: Poznej svoje hráče / Brad Larsen, asistent u Calgary Flames
  • Hlas sportovce: Jáchym Podlipský / in-line bruslení
  • Psychoprostor šampionů: Trénink a soutěž / dvě různé knížky

    Listopadové vydání Magazínu COACH

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