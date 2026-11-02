Magazín COACH: Bartoň, jak se loví talent a co má trenér nechat na sportovci?
Listopadový Coach a rozhovor s trenérem basketbalové reprezentace Lubošem Bartoněm • Zdroj: isportTV
Už v úterý vychází listopadové vydání magazínu Coach a rozhovor s trenérem basketbalové reprezentace Lubošem Bartoněm. Hlavní téma se věnuje hledání talentů, Zdeněk Vojta odkrývá, jak probíhá vzdělávání trenérů Českého hokeje. Reflexe řeší odolnost dětí. Experti v anketě balancují na hraně, co má rozhodovat trenér, a co už nechat na sportovci? Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Luboš Bartoň / trenér basketbalové reprezentace
- Téma: Talent pod lupou / scouti z NBA, NHL i Premier League
- Anketa osobností: Co má rozhodovat trenér, a co nechat na sportovci?
- Hlas trenéra: Zdeněk Vojta / šéf vzdělávání trenérů Českého hokeje
- Reflexe: Odolnost dětí / cesta vede přes prostředí
- Okénko z NHL: Poznej svoje hráče / Brad Larsen, asistent u Calgary Flames
- Hlas sportovce: Jáchym Podlipský / in-line bruslení
- Psychoprostor šampionů: Trénink a soutěž / dvě různé knížky