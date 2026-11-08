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Hráče v sobě po kariéře musíš totálně zabít. Charakter je víc než talent, říká trenér Bartoň

Luboš Bartoň
Luboš BartoňZdroj: Herbert Slavík
Luboš Bartoň
Luboš Bartoň
Luboš Bartoň a Tomáš Satoranský
Luboš Bartoň
Luboš Bartoň brání Pau Gasola
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Zdeněk Haník
Zdeněk Haník, Lukáš Rohan
Basketbal
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Vyhrál Euroligu s Barcelonou, prošel americkým univerzitním basketbalem a dnes vede reprezentaci. Luboš Bartoň mluví o tom, proč samotný talent nestačí, co hráčům dává konkurenční prostředí a proč mohou být porážky stejně důležité jako vítězství. Vzpomíná na vlastní cestu a vysvětluje, co musí bývalý hráč změnit, aby se stal dobrým trenérem.

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Haník: V jednom úvodníku tohoto časopisu jsem porovnával problémy českých týmových a individuálních sportů. Zakončil jsem ho větou: „Možná jsme jen národ, který zatím lépe umí vychovat vítěze než vybudovat vítězný systém.“ Proč podle tebe dokážeme v některých individuálních sportech získávat medaile a dosahovat mezinárodních úspěchů, zatímco v týmových se nám to nedaří?
Bartoň: „Myslím, že faktorů je spousta. Prvním je počet lidí, kteří se sportu věnují. Nejde jen o Česko, musíme se porovnávat se světem. A nemluvím jen o basketbalových velmocích, jako jsou Francie a Španělsko, ale o celém jihu Evropy. Počty hráčů i zázemí jsou tam úplně jinde. Nejde přitom jen o hráče, ale o celé prostředí: trenéry, manažery, média i infrastrukturu. S tím se těžko soupeří. U individuálních sportů je to podle mě jednodušší, protože se nebavíme o tak velkých počtech lidí a nemají takovou mediální pozornost.“

Haník: Tenis ji má.
Bartoň: „To je pravda. Když ale nechám stranou olympijské hry, které mají jinou sledovanost, nejsou individuální sporty kromě tenisu mediálně na stejné úrovni jako fotbal, basketbal a další týmové sporty.“

Do třiceti jsem o trenéřině nepřemýšlel

Haník: Vyhrál jsi Euroligu se španělským týmem, studoval v Americe. Která z rolí v tvé kariéře nejvíc odpovídala tvému naturelu?
Bartoň: „Vybral bych si roli ve vítězném týmu, která nebyla úplně stěžejní ani doceněná. Mluvím o Barceloně. Měl jsem tehdy nepříjemné zranění, ale byl jsem součástí něčeho opravdu výjimečného. Sešel se tým hvězd, jenže i ten musel fungovat. Našel jsem si roli pojítka mezi všemi. Byl jsem spojovač. Ovládám angličtinu a španělštinu, ve Španělsku jsem strávil dlouhá léta, takže jsem mohl propojovat Američany, Evropany i Katalánce. Všechno se točilo kolem vítězství. Chtěli jsme vyhrávat nejen zápasy, ale i tituly. Po zranění jsem hrál velmi málo, přesto jsem měl tuhle roli a musím říct, že jsem v ní byl velmi dobrý.“

Luboš BartoňBývalý basketbalista a trenér
Narozen: 7. 4. 1980(Česká Lípa)
Pozice bývalý basketbalista, trenér české reprezentace do 18 let, šéftrenér mládežnického programu v Brně
Hráčská kariéra Děčín (1996-98), Valparaiso University (USA, 1998-2002), Fortitudo Boloňa (2002-03), Virtus Řím (oba It., 2003-05), Joventud Badalona (2005-08, 2012), Barcelona (2008-10), Fuenlabrada (vše Šp., 2010-12), USK Praha (2012-13), Braunschweig (Něm., 2013), Děčín (2013), Valencie (Šp., 2013-14), Nymburk (2014-15), Barcelona B (2015-16)
Největší úspěchy vítěz Euroligy (2010), 2x Eurocupu (2006, 2014), ULEB Cupu (2008), španělské ligy (2009), české ligy (2015), 2x Copa del Rey (2008, 2010), 7. místo na ME (2015) plus 3x další účast na ME (1999, 2007, 2013)
Trenérská kariéra asistent u reprezentačního A-týmu (2018-25), B-tým a kadeti Barcelony (2016-19), Česko U18 (2018-22), asistent na Baylor University v NCAA (2020), šéftrenér mládežnického programu v Brně (2020-22), asistent v Gironě (Šp., 2022-23), Česko U23 (2023), asistent ve Valparaisu (2023-24), USK Praha (2025-26), reprezentace (2025-?)
Největší trenérský úspěch vítěz světové univerziády (2023)

Rohan: Co tě z hráčské kariéry nejvíc ovlivnilo na cestě k trenérství?
Bartoň: „Nemyslím si, že šlo o jediný moment. Byla to celá skládačka. Do třiceti let jsem o trenéřině vůbec nepřemýšlel. Pak přišlo nepříjemné zranění achilovky a uvědomil jsem si, že mám před sebou třeba ještě pět, maximálně šest let hraní. Co budu dělat potom? U trenéřiny jsem si řekl: Pojď to zkusit.“

Haník: Sám jsem trénoval volejbalovou reprezentaci. Vím, že trenér má velkou výhodu v možnosti vybrat si hráče, ale zároveň může řadu věcí ovlivnit jen málo, protože má málo času. Co lze změnit v národním týmu, který máš k dispozici jen pár týdnů před mistrovstvím Evropy, některé hráče dokonce ještě kratší dobu?
Bartoň: „Právě ten krátký čas nás omezuje. Teď fungujeme v reprezentačních oknech FIBA. Jsme spolu sedm nebo osm dní, odehrajeme jeden či dva zápasy a zase se rozejdeme. Za dva měsíce se sejdeme znovu.“

Reprezentační okna

Haník: Co přesně znamená okno FIBA?
Bartoň: „Během sezony, ale může to být i v létě, se přeruší soutěže a hraje reprezentace. Euroliga a NBA pokračují, ostatní soutěže stojí. Většinou nás čekají dva zápasy, jeden venku a jeden doma. Na přípravu máme zhruba šest dní včetně cestování. Každý hráč přitom přijede v jiné situaci. Pro každého trenéra je těžké zjistit, jak na tom hráči právě jsou: jakou mají formu, kondici, jak jsou unavení. Někdy jde o začtek sezony, jindy o její konec. Každé okno je jiné. Musím si vybírat, co potřebuji a mohu ovlivnit, a na co mám naopak malý vliv. Zohledňuji také soupeře a to, které hráče pro daný zápas potřebuji. V basketbalu je to v něčem jednodušší, protože okruh deseti nejlepších se příliš nemění. Někdo samozřejmě vypadne kvůli zranění nebo z jiného důvodu a musíme ho nahradit.“

Rohan: Kolik dní za rok tedy s týmem skutečně strávíš?
Bartoň: „Byla čtyři okna, takže dejme tomu třicet dní. To se ale bavíme o čase, kdy jsme fyzicky spolu. Vedle toho je obrovské množství práce: sledování videa, komunikace s hráči, jejich trenéry a manažery. Spolupracuji s Jirkou Welschem, generálním manažerem týmu, společně cestujeme za hráči. A samozřejmě pracuji se svým realizačním týmem.“

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