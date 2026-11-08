Hráče v sobě po kariéře musíš totálně zabít. Charakter je víc než talent, říká trenér Bartoň
Vyhrál Euroligu s Barcelonou, prošel americkým univerzitním basketbalem a dnes vede reprezentaci. Luboš Bartoň mluví o tom, proč samotný talent nestačí, co hráčům dává konkurenční prostředí a proč mohou být porážky stejně důležité jako vítězství. Vzpomíná na vlastní cestu a vysvětluje, co musí bývalý hráč změnit, aby se stal dobrým trenérem.
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Haník: V jednom úvodníku tohoto časopisu jsem porovnával problémy českých týmových a individuálních sportů. Zakončil jsem ho větou: „Možná jsme jen národ, který zatím lépe umí vychovat vítěze než vybudovat vítězný systém.“ Proč podle tebe dokážeme v některých individuálních sportech získávat medaile a dosahovat mezinárodních úspěchů, zatímco v týmových se nám to nedaří?
Bartoň: „Myslím, že faktorů je spousta. Prvním je počet lidí, kteří se sportu věnují. Nejde jen o Česko, musíme se porovnávat se světem. A nemluvím jen o basketbalových velmocích, jako jsou Francie a Španělsko, ale o celém jihu Evropy. Počty hráčů i zázemí jsou tam úplně jinde. Nejde přitom jen o hráče, ale o celé prostředí: trenéry, manažery, média i infrastrukturu. S tím se těžko soupeří. U individuálních sportů je to podle mě jednodušší, protože se nebavíme o tak velkých počtech lidí a nemají takovou mediální pozornost.“
Haník: Tenis ji má.
Bartoň: „To je pravda. Když ale nechám stranou olympijské hry, které mají jinou sledovanost, nejsou individuální sporty kromě tenisu mediálně na stejné úrovni jako fotbal, basketbal a další týmové sporty.“
Do třiceti jsem o trenéřině nepřemýšlel
Haník: Vyhrál jsi Euroligu se španělským týmem, studoval v Americe. Která z rolí v tvé kariéře nejvíc odpovídala tvému naturelu?
Bartoň: „Vybral bych si roli ve vítězném týmu, která nebyla úplně stěžejní ani doceněná. Mluvím o Barceloně. Měl jsem tehdy nepříjemné zranění, ale byl jsem součástí něčeho opravdu výjimečného. Sešel se tým hvězd, jenže i ten musel fungovat. Našel jsem si roli pojítka mezi všemi. Byl jsem spojovač. Ovládám angličtinu a španělštinu, ve Španělsku jsem strávil dlouhá léta, takže jsem mohl propojovat Američany, Evropany i Katalánce. Všechno se točilo kolem vítězství. Chtěli jsme vyhrávat nejen zápasy, ale i tituly. Po zranění jsem hrál velmi málo, přesto jsem měl tuhle roli a musím říct, že jsem v ní byl velmi dobrý.“
Rohan: Co tě z hráčské kariéry nejvíc ovlivnilo na cestě k trenérství?
Bartoň: „Nemyslím si, že šlo o jediný moment. Byla to celá skládačka. Do třiceti let jsem o trenéřině vůbec nepřemýšlel. Pak přišlo nepříjemné zranění achilovky a uvědomil jsem si, že mám před sebou třeba ještě pět, maximálně šest let hraní. Co budu dělat potom? U trenéřiny jsem si řekl: Pojď to zkusit.“
Haník: Sám jsem trénoval volejbalovou reprezentaci. Vím, že trenér má velkou výhodu v možnosti vybrat si hráče, ale zároveň může řadu věcí ovlivnit jen málo, protože má málo času. Co lze změnit v národním týmu, který máš k dispozici jen pár týdnů před mistrovstvím Evropy, některé hráče dokonce ještě kratší dobu?
Bartoň: „Právě ten krátký čas nás omezuje. Teď fungujeme v reprezentačních oknech FIBA. Jsme spolu sedm nebo osm dní, odehrajeme jeden či dva zápasy a zase se rozejdeme. Za dva měsíce se sejdeme znovu.“
Reprezentační okna
Haník: Co přesně znamená okno FIBA?
Bartoň: „Během sezony, ale může to být i v létě, se přeruší soutěže a hraje reprezentace. Euroliga a NBA pokračují, ostatní soutěže stojí. Většinou nás čekají dva zápasy, jeden venku a jeden doma. Na přípravu máme zhruba šest dní včetně cestování. Každý hráč přitom přijede v jiné situaci. Pro každého trenéra je těžké zjistit, jak na tom hráči právě jsou: jakou mají formu, kondici, jak jsou unavení. Někdy jde o začtek sezony, jindy o její konec. Každé okno je jiné. Musím si vybírat, co potřebuji a mohu ovlivnit, a na co mám naopak malý vliv. Zohledňuji také soupeře a to, které hráče pro daný zápas potřebuji. V basketbalu je to v něčem jednodušší, protože okruh deseti nejlepších se příliš nemění. Někdo samozřejmě vypadne kvůli zranění nebo z jiného důvodu a musíme ho nahradit.“
Rohan: Kolik dní za rok tedy s týmem skutečně strávíš?
Bartoň: „Byla čtyři okna, takže dejme tomu třicet dní. To se ale bavíme o čase, kdy jsme fyzicky spolu. Vedle toho je obrovské množství práce: sledování videa, komunikace s hráči, jejich trenéry a manažery. Spolupracuji s Jirkou Welschem, generálním manažerem týmu, společně cestujeme za hráči. A samozřejmě pracuji se svým realizačním týmem.“