Basketbalová kuriozita. Reprezentantkám zazpívá hymnu jejich bývalá kapitánka
Bývalá kapitánka basketbalové reprezentace Kateřina Suchanová zazpívá hymnu před zápasem proti Bulharsku.
Někdejší opora USK Praha vystoupí symbolicky 17. listopadu přesně v 17:11 v hale Královka.
Suchanová bere pěvecké vystoupení jako završení svého basketbalového života.
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Nečekanou protagonistku bude mít česká hymna před zápasem basketbalové reprezentace žen příští týden v Praze na Královce. Ve sváteční den 17. listopadu ji zapěje přesně v 17:11 někdejší kapitánka národního týmu Kateřina Suchanová (rozená Elhotová).
Věří, že to nebude propadák
Domácí duel s Bulharkami bude třetím v současném kvalifikačním okně o EuroBasket. A sváteční atmosféru Dne boje za svobodu a demokracii umocní splněné přání vicemistryně světa z roku 2010. „V mé hlavě to zprvu bylo sci-fi. Pak to začínalo mít reálné kontury. Ukázalo se, že když něco chci a jdu si za tím, cesty se nacházejí a dojde k reálnému řešení. Mám velkou radost, že se to zprocesuje, a těším se,“ líčí sedmatřicetiletá Kateřina Suchanová, dlouholetá reprezentantka a také bývalá kapitánka národního týmu.
„Kdykoliv jsem slyšela někoho zpívat hymnu, řekla jsem si, že to musím také zvládnout. Doufám a věřím, že to nebude propadák. Nedokázala bych si představit lepší místo než tady, kde jsem prožila velkou část svého basketbalového života. Beru to jako takové jeho završení,“ zamýšlela se někdejší opora USK Praha.
Text hymny má velkou sílu
Při zkoušce v hale Královka, kde sama odehrála řadu utkání, prozradila, že vlastně neví, proč se do takového dobrodružství vrhla. „Když jsem stála na kruhu a měla v ruce mikrofon, už jsem si představovala, jak zpívám. Je to pro mě velká věc a vystoupení z komfortní zóny. Jak o tom mluvím, ani nevím, proč jsem se do toho pustila,“ usmála se.
Pro hrdou vlastenku hymna hodně znamená a její poslech vždy přispíval k maximálnímu odhodlání nechat na hřišti maximum. „Je to národní píseň pro nás všechny, kteří jsme úzce spjatí s Českou republikou. Když se člověk zamyslí nad textem, má velkou sílu. Vždy začnu slzet v části, kde začíná ´bory šumí po skalinách´ a skladba graduje,“ popisuje své pocity při poslouchání a zpívání hymny. „Jsou to momenty, kdy člověk stojí před vlajkou a s přibývajícím věkem a uvědomováním si souvislostí je naměkko. V tento moment mám pouze obavu, aby mi neselhal hlas,“ vyznala se.