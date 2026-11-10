Basketbalistky sahaly po senzaci, na úvod kvalifikace ME těsně podlehly Španělsku
České basketbalistky sahaly na úvod kvalifikace mistrovství Evropy po senzačním vítězství nad Španělskem, ale nakonec v Oviedu prohrály 71:73.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Svěřenkyně dočasného hlavního kouče Martina Bašty, jenž nahradil Romanu Ptáčkovou, v konfrontaci s bronzovými medailistkami ze zářijového mistrovství světa v Berlíně a úřadujícími vicemistryněmi Evropy dlouho ztrácely, ale i díky vynikající úspěšnosti střelby za tři body šly do závěrečné čtvrtiny za vyrovnaného stavu 57:57.
Tři minuty před koncem měly slibné vedení 67:61 a byly blízko prvnímu triumfu na španělské půdě. O svůj nejvyšší náskok však nakonec v dramatické koncovce přišly.
Španělsko - Česko 73:71 (20:11, 43:36, 57:57)
Nejvíce bodů: Martínová 18, Carreraová 13, Ortizová 9 - Holešínská 16, Šotolová 12, Malíková a Pospíšilová po 10, Voráčková 9, Kalná 7, Koucká 4, Zeithammerová 2, Fučíková 1. Fauly: 14:17. Trestné hody: 19/12 - 9/4. Trojky: 7:9. Doskoky: 32:37