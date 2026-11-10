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Basketbalistky sahaly po senzaci, na úvod kvalifikace ME těsně podlehly Španělsku

České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti Španělsku
České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti ŠpanělskuZdroj: CZ.Basketball
České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti Španělsku
České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti Španělsku
České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti Španělsku
České basketbalistky na tréninku před utkáním kvalifikace ME proti Španělsku
Kateřina Elhotová v akci během své reprezentační kariéry
Kateřina Elhotová v akci během své reprezentační kariéry
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Basketbal
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České basketbalistky sahaly na úvod kvalifikace mistrovství Evropy po senzačním vítězství nad Španělskem, ale nakonec v Oviedu prohrály 71:73.

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Svěřenkyně dočasného hlavního kouče Martina Bašty, jenž nahradil Romanu Ptáčkovou, v konfrontaci s bronzovými medailistkami ze zářijového mistrovství světa v Berlíně a úřadujícími vicemistryněmi Evropy dlouho ztrácely, ale i díky vynikající úspěšnosti střelby za tři body šly do závěrečné čtvrtiny za vyrovnaného stavu 57:57.

Tři minuty před koncem měly slibné vedení 67:61 a byly blízko prvnímu triumfu na španělské půdě. O svůj nejvyšší náskok však nakonec v dramatické koncovce přišly.

Španělsko - Česko 73:71 (20:11, 43:36, 57:57)
Nejvíce bodů: Martínová 18, Carreraová 13, Ortizová 9 - Holešínská 16, Šotolová 12, Malíková a Pospíšilová po 10, Voráčková 9, Kalná 7, Koucká 4, Zeithammerová 2, Fučíková 1. Fauly: 14:17. Trestné hody: 19/12 - 9/4. Trojky: 7:9. Doskoky: 32:37

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