Bizár na ligovém basketu. Neklidný sudí nechal vyvést fanoušky z haly, klub protestuje
Děčín prohrál v 18. kole Maxa NBL s Pardubicemi 75:81, utkání ale poznamenalo vykázání zhruba třicítky domácích kotelníků z haly.
Rozhodčí Lukáš Ulrych sáhl ke kolektivnímu trestu kvůli urážkám od jednoho diváka, část fanoušků se však na jiná místa vrátila.
Generální manažer Lukáš Houser postup sudích ostře zkritizoval a klub chce celou situaci nechat prošetřit vedením soutěže.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
K naprosté kuriozitě došlo v předehrávce 18. kola basketbalové Maxa NBL. Spíš než porážka domácího Děčína s Pardubicemi 75:81, řeší nejen sociální sítě velmi zvláštní rozhodnutí rozhodčího Lukáše Ulrycha, který ze stadionu vyhodil domácí kotelníky. Někteří z nich se ale nedali, do haly se vrátili a utkání dokoukali z jiných míst.
Trojice sudích Lukáš Ulrych, Rudolf Salvetr a Štěpán Pokorný se postarala o skutečně neobvyklou situaci. Rozhodčí nechali rozpustit kotel fanoušků a dali si záležet na tom, aby nezbedníci podporující svůj tým, opustili nejen svůj vymezený prostor, ale i celou arénu.
Šéf klubu: Ať se nediví, že se na rozhodčí všichni vrhli
Zhruba třicítka mladých fanoušků, kteří nezřídka patří i k mládežnickým hráčům klubu, se dostala do křížku s rozhodčím, jemuž se nelíbilo, že se stal terčem jejich urážek. Podle komentátorů televizního přenosu skutečně k nadávkám vůči rozhodčím došlo. Aktivní fanoušci v Děčíně mají své místo přímo na palubovce vedle jednoho z košů. Aktérům zápasu i rozhodčím jsou proto opravdu blízko.
Přestože rozhodčího měl urážet jediný fanoušek, sudí neměl slitování a potrestal všechny. „Chci se zeptat rozhodčích a vedení soutěže, zda je v pořádku vyvést kolektivně velkou skupinu lidí. Mně to tedy správné nepřijde. Přece teď nebudeme pokaždé na někoho ukazovat prstem. Sudí nemůže jít a vyhodit fanouška, když vlastně neví, co se přesně stalo. Rozhodčí se nesmí divit, že po vyvedení fanoušků se na ně vrhla celá hala. Bohužel to přešlo i na soupeře. Važme si, že lidé na basketbal chodí. Neničme to,“ rozčiloval se generální manažer Děčína Lukáš Houser.
Paradoxně nejde o první takovou situaci. Zatímco vyloučení trenérů či jiných členů týmů včetně manažerů jsme už viděli mnohokrát, v minulosti se stalo, že po stížnostech trenéra Ostravy byl vyveden z haly jeden děčínský divák. Nicméně nyní musela vyklidit pozice celá skupina, což z celého případu činí pozoruhodný moment.
„Zásadně však nesouhlasíme s uplatňováním kolektivní viny a plošného trestu vůči desítkám dalších fanoušků, kteří přišli podpořit svůj tým. V letošní sezoně přitom nejde o první podobný případ. Již v nedávném domácím střetnutí proti Ostravě nechali rozhodčí z hlediště vykázat jednoho z domácích příznivců, přičemž následně samotné vedení České asociace basketbalových rozhodčích (ČABR) potvrdilo, že tento krok byl neoprávněný,“ napsal děčínský klub ve svém prohlášení s tím, že to chce nechat prošetřit vedením soutěže.
Atmosféra? Divočejší než v NBA
„Bylo proti nám bouřlivé publikum,“ uznal pardubický trenér Jan Šotnar. Po utkání vznikla menší strkanice i mezi samotnými aktéry utkání. Zatímco většina klubů řeší menší zájem diváků, podobné starosti v Děčíně rozhodně nemají. Svou halu pravidelně zaplňuje a pyšní se velmi divokou atmosférou, v českém prostředí zcela neobvyklou.
Palubovka sevřená dvěma strmými tribunami, hráči na dosah vášnivým a někdy až nenávistným divákům. Vždyť si na ně mohou prakticky sáhnout!
„Lidé v Děčíně vám nic nedarují. Jsou blízko plochy, během zápasu na vás křičí, nadávají. Musíte se na to mentálně připravit,“ ví trenér ústecké Slunety Tomáš Reimer, který se svým týmem v Děčíně prohrál o pět dní dříve. Především Američané ve službách českých klubů si nedokážou zápasy v Děčíně představit a následně podlehnou ostré atmosféře. Přestože trenéři je na divoké publikum upozorňují. Hráči řeknou, že přece v zámoří hráli na univerzitách před plnými halami, že je fanoušci nerozhází. Jenže opak bývá pravdou.
„Navštívil jsem zápasy NBA, ale myslím, že tady jsou fanoušci mnohem lepší. I atmosféra. Vytvářejí v hale neskutečnou energii,“ dodal americký křídelník v dresu Děčína Erik Timko. Sám nastupoval v univerzitní NCAA, ale nic takového jako v Děčíně, předtím nezažil.
A basketbalová federace nyní může řešit, jestli sudí může vyhazovat diváky ze stadionu.
|#
|Tým (Zápasy)
|Bilance (V / P)
|1.
|Slavia NBK
|11 V1 P
|2.
|Pardubice
|11 V2 P
|3.
|Sršni Písek
|7 V3 P
|4.
|NH Ostrava
|6 V4 P
|5.
|Děčín
|7 V5 P
|6.
|Ústí nad Labem
|6 V5 P
|7.
|Brno
|5 V6 P
|8.
|USK Praha
|5 V6 P
|9.
|Opava
|4 V7 P
|10.
|Hradec Králové
|3 V8 P
|11.
|Plzeň
|1 V10 P
|12.
|Olomoucko
|1 V10 P