Domácí atmosféra nepomohla. Basketbalistky v kvalifikaci ME nestačily na Chorvatky
České basketbalistky prohrály v kvalifikaci mistrovství Evropy i druhé utkání, doma podlehly Chorvatsku 69:82. V tabulce skupiny J jsou bez výhry na posledním čtvrtém místě. Další duel čeká výběr dočasného trenéra Martina Bašty v úterý, kdy přivítá opět v Praze Bulharsko.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Češkám dnes nepomohlo ani 19 bodů Veroniky Voráčkové. Po 13 bodech daly Eliška Joklová a Petra Holešínská. Chorvatky střelecky táhla autorka 20 bodů Ana-Marija Begičová, její spoluhráčka Khadijiah Caveová zaznamenala s 16 body a 18 doskoky double double.
Chorvatkám pomohla především převaha na doskocích, kde předčily české hráčky poměrem 50:34. Národní tým nenavázal na dobrý výkon při úterní těsné porážce se Španělskem v Oviedu 71:73.
Téměř celý zápas Češky dotahovaly
Češky vedly v utkání jen dvě a půl minuty v první čtvrtině. Po dvoubodové trefě Voráčkové měly naposledy náskok 14:13. Poté vrátila soupeřky do vedení Ivana Dojkičová, která třemi úspěšnými trestnými hody uzavřela první čtvrtinu. Chorvatky ji vyhrály 24:19.
Ve druhé čtvrtině náskok hostů poprvé vystoupal na dvojciferný rozdíl. Od stavu 21:31 inkasovaly Češky dalších osm bodů v řadě a manko později narostlo po trefě Caveové na 46:26. Do kabin šly Češky se ztrátou 15 bodů.
Po návratu Chorvatky vývoj utkání kontrolovaly. Jejich náskok znovu několikrát dosáhl dvaceti a více bodů. Nic na tom nezměnil ani přínos Voráčkové, která ve třetí čtvrtině dala sedm bodů.
V závěrečné desetiminutovce Baštův výběr za podpory fanoušků nakonec skóre korigoval. Po trefě Holešínské se dotáhl na 67:79, nakonec prohrál o 13 bodů.
Kvalifikace ME basketbalistek:
Česko - Chorvatsko 69:82 (19:24, 33:48, 49:65)
Sestava a body Česka: Voráčková 19, Stoupalová 8, Malíková, Pospíšilová, Šotolová po 2 - Holešínská, Joklová po 13, Zeithammerová 7, Kalná 3, Koucká, Svatoňová.
Nejvíce bodů Chorvatska: Begičová 20, Caveová 16, Lazičová 12.
Fauly: 25:18. Trestné hody: 16/13 - 26/16. Trojky: 6:8. Doskoky: 34:50.