Krach basketbalistek s Bulharskem. Daly jen 53 bodů, postup na ME už bude velmi složitý
České basketbalistky prohrály v Praze na Královce v kvalifikaci o mistrovství Evropy s Bulharskem 53:56 a po třetím neúspěchu ze tří zápasů si výrazně zkomplikovaly boj o dvě postupová místa ze skupiny J. Nejvíce bodů z domácích hráček dala 15 Petra Holešínská, Češky doplatily na pasáž bez jediného bodu 0:17 ve třetí čtvrtině. V bulharském týmu dosáhla na double double za 17 bodů a 21 doskoků Steph Kostowiczová.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Svěřenkyně trenéra Martina Bašty podlehly minulý týden v úterý v Oviedu favorizovanému Španělsku 71:73 a v sobotu na Královce i Chorvatsku (69:82). V únoru čekají český tým odvety doma se Španělskem, v Chorvatsku a v Bulharsku.
„Prohráli jsme, takže je to rozhodně neúspěch a velké zklamání,“ řekl novinářům Bašta, jehož tým ještě v úvodu třetí čtvrtiny vedl o 12 bodů.
„Co se změnilo? Začali jsme panikařit a dělat ztráty, které jsme v prvním poločase nedělali. Tím jsme je dostali do hry. Naopak naše úspěšnost střelby byla po celý zápas tragická. Je to o nějakém nastavení, kdy je necháme zbytečně jít zpátky do zápasu místo toho, abychom rozhodli naší trpělivostí. Bohužel se to všechno sečetlo, až to dopadlo takhle. Teď asi jiná šance než vyhrát všechny tři zápasy neexistuje,“ uvedl Bašta.
Hymnu zpívala bývalá reprezentantka
Českou hymnu před zápasem zazpívala symbolicky v 17:11 v den oslav Dne boje za svobodu a demokracii bývalá reprezentantka a vicemistryně světa z domácího MS v roce 2010 Kateřina Suchanová. V poločase při ceremoniálu zatloukly poslední hřebík za reprezentační kariérou Renáta Březinová, Alena Hanušová a Petra Záplatová.
Do bulharské sestavy se oproti duelům s Chorvatskem (91:74) a Španělskem (64:85) zařadila místo Khaalie Hillsmanové jiná naturalizovaná Američanka a bývalá hráčka Žabin Brno Kostowiczová, která hrála v utkání klíčovou roli.
Češkám se povedl před 1415 diváky začátek a i díky pěti bodům kapitánky Natálie Stoupalové vedly 7:0. Sérii domácích přerušila až trojkou po třech minutách a 25 sekundách Radostina Christovová-Dimitrovová. Baštův tým ale čekal na další koš téměř tři minuty. Bulharky snížily na 6:7 a navíc za tu dobu neproměnily tři trestné hody. Po trojce Julie Pospíšilové opět Češky čekaly na další trefu čtyři a půl minuty, než s klaksonem konce první čtvrtiny zařídila z nerozhodného stavu vedení 12:10 Petra Malíková.
Díky trojce Holešínské a košům Elišky Joklové a Veroniky Voráčkové natáhly domácí šňůru na devět bodů a vedly 19:10. Bulharky snížily na 16:19, ale potom se trefila podruhé z dálky Holešínská a za dva body zamířila přesně Malíková. Krátce před poločasem Češky získaly už desetibodový náskok, ale stav ještě upravila Kostowiczová na 22:30.
Sedmnáctibodová série soupeřek
V druhé půli se prosadila dvakrát Kateřina Kalná a po průniku Joklové přes celé hřiště už měl český tým nejvyšší náskok v utkání o 12 bodů. Jenže po dvou šestkách Stoupalové čekal Baštův výběr osm minut a 18 sekund na koš a Bulharky sedmnáctibodovou sérií otočily na 44:38.
Až na startu poslední čtvrtiny prolomila bodový půst trefou z dálky Holešínská a dalším košem se pak spolu s Malíkovou podílely na obratu na 45:44. Po odpovědi Kostowiczové ještě vrátila Češkám náskok po šestce Holešínské Kalná, ale Bulharky sedmibodovou šňůrou otočily na 53:48. Holešínská ještě 21 sekund před koncem vykřesala naději snížením na 53:55, Bulharky však výhru uhájily a jednou šestkou je ještě uklidnila Christovová-Dimitrovová. Poslední střela Holešínské už nevyšla.
Skupina J:
Česko - Bulharsko 53:56 (12:10, 30:22, 38:44)
Sestava a body Česka: Kalná 9, Joklová 8, Stoupalová 7, Pospíšilová 3, Voráčková 2 - Holešínská 15, Malíková 8, Zeithammerová 1, Koucká, Šotolová.
Nejvíce bodů Bulharska: Kostowiczová 17, Christovová 14, Ivanovová 13.
Fauly: 20:20. Trestné hody: 14/6 - 20/13. Trojky: 5:5. Doskoky: 39:50.
Chorvatsko - Španělsko 72:91 (35:42).
|1.
|Španělsko
|3
|3
|0
|249:207
|100
|2.
|Bulharsko
|3
|2
|1
|211:212
|66,7
|3.
|Chorvatsko
|3
|1
|2
|228:251
|33,3
|4.
|Česko
|3
|0
|3
|193:211
|0