Space Jam slaví 30 let. Jak tajné bitvy v Hollywoodu změnily dějiny NBA i osud Rodmana
Co se zprvu jevilo jako banální nápad s málo vyzkoušeným propojením animovaných a hraných hrdinů, se nakonec stalo hitem. Film Space Jam s rozpočtem 80 milionů dolarů vydělal třikrát tolik, a ačkoliv si filmoví kritici mohli ukroutit hlavy, snímek uvedený do kin v listopadu před třiceti lety se stal kultovním. Miliony dětí propadly kouzlu dobrodružství animovaných postaviček ze studia Warner Bros., které přišel zachránit legendární basketbalista Michael Jordan před zotročením mimozemšťany. A věci, které se odehrály za kulisami, udaly tón i pro dění v samotné NBA na několik příštích sezon.
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Space Jam byl dílem své doby, překvapivým, obdařeným Jordanovým charismatem. Zpočátku se mu ale vůbec nevěřilo, vždyť řada herců odmítla nabídku na natáčení. Vlastně nebylo ani divu, vždyť původní nápad uzrál v hlavě Jordanova agenta Davida Falka na základě reklamy na boty Nike. Ta se vysílala v roce 1992 během Super Bowlu a zaujala spojením Jordana s animovaným králíkem Bugsem. „Co takhle na tohle téma udělat celovečerní film?“ řekl si Falk.
Scénář je tak prvoplánový, až je chytlavý
Doba pro natáčení byla příhodná. Když se Jordan v březnu 1995 vrátil z baseballového exilu zpět do NBA, nebyl to okamžitý návrat krále na trůn. Jeho osobní trenér Tim Grover ho tehdy varoval, že tělo předělané na baseball nelze přes noc přepnout zpět do basketbalového režimu. Ačkoliv Jordan dokázal nastřílet 55 bodů New Yorku, v play off Chicago narazilo. Mladý tým Orlando Magic v čele se Shaquillem O'Nealem vyřadil Bulls ve druhém kole a poprvé od roku 1990 chyběl Jordan ve finále ligy. Skeptici začali šeptat, že jeho éra skončila. A do toho všeho měl strávit léto natáčením rodinné komedie.
Její scénář je tak prvoplánový, až je chytlavý. Mimozemšťané přiletí na Zemi, aby získali do svého vesmírného lunaparku jako atrakci Bugse Bunnyho a jeho přátele. Po dobrém či po zlém. A tak se domluví basketbalový zápas o všechno.
Natáčení filmu se ujal, lépe řečeno na něj zbylo, Joe Pytka, režisér známý spíš prací na reklamách a hudebních klipech. A podle jeho vzpomínek si Jordan filmování příliš neužíval. „Jednou se ke mně Michael otočil a říká: ´Myslím, že jsi mi sliboval, že to bude zábava. Tak proč sakra není?´ Jsem přesvědčený, že se mu natáčení ani trochu nelíbilo. V basketbalu měl pod kontrolou úplně všechno, tady byl vydaný na milost kameramana, střihače, režiséra… Museli jsme s ním jednat vážně v rukavičkách.“
Tohle je sakra Michael Jordan. Ten nebude hrát basketbal na parkovišti
Potíž s Jordanem, postavou reprezentující spoustu značek, byla i v tom, že podle smlouvy se museli jeho sponzoři objevit i ve filmu. Tak vznikl například dialog: „Pojď, Miku. Obleč si svoje Hanes (značka spodního prádla), zavaž si tkaničky na teniskách Nike, vezmi si své Wheaties (cereálie) a Gatorade (nápoj). Cestou na hřiště se ještě zastavíme pro Big Mac.“
Co však Jordana skutečně bavilo, byl basketbalový trénink vedle natáčení. A Hollywood viděl možná nejtvrdší přípravný kemp v dějinách basketbalu. Odehrával se na pozemcích filmových studií Warner Bros. v kalifornském Burbanku.
Jordan měl smlouvu na natáčení podepsanou ještě před svým návratem k basketbalu a nechal si do ní zanést jasnou podmínku: musí mít kde a kdy trénovat. Produkce studia Warner Bros. původně navrhla, že vyhradí VIP parkoviště a namaluje na asfalt čáry. Jordanův osobní trenér Tim Grover se jim vysmál: „Tohle je sakra Michael Jordan. Ten nebude hrát basketbal na parkovišti.“
Denní režim připomínal vojenský dril
Studio proto nechalo vyrůst takzvaný Jordan Dome, obří klimatizovaný stan s regulérní dřevěnou palubovkou zapůjčenou z univerzity Long Beach State, osvětlením na úrovni hal NBA, posilovnou (jejíž činky si po zbourání haly odvezl Clint Eastwood), sprchami, karetním stolkem a dveřmi na číselný kód.
Jordanův denní režim připomínal vojenský dril. V pět ráno už zvedal činky a střílel s Groverem. Od sedmi ráno do šesti večer točil Space Jam, přičemž dvouhodinovou pauzu na oběd využíval k dalšímu tréninku. A večer? Od soumraku až do půlnoci se Jordan Dome měnil v nejexkluzivnější basketbalový klub planety.
V NBA tehdy panovala výluka, takže hráči nepotřebovali povolení svých klubů a do Kalifornie se sjela absolutní elita. Zatímco za VIP páskou čekaly hollywoodské hvězdy jako Will Smith, Sylvester Stallone či Arnold Schwarzenegger, jen aby Jordana zahlédly, na palubovce se potili budoucí členové Síně slávy: Reggie Miller, Patrick Ewing, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning nebo čerstvý nováček roku Grant Hill.
Rodmanova návštěva změnila dějiny basketbalu
Hrálo se bez dresů (týmy byly rozděleny na ty s tričkem a bez něj) do sedmi bodů. A vítěz zůstával na hřišti. Protože v hale čekalo patnáct hvězd All-Star zápasů, prohra znamenala sedět na lavičce i několik hodin. Intenzita proto připomínala sedmý zápas finále play off.
Ze všech hvězd, které toho léta překročily práh Jordan Domu, však jedna návštěva navždy změnila dějiny basketbalu. Na palubovce se objevil Dennis Rodman.
V létě 1995 byl Rodman považován za časovanou bombu. Po sedmi úspěšných letech v Detroitu měl za sebou dvě divoké sezony v San Antoniu plné skandálů, suspendací a neomluvených absencí. Chicago Bulls přitom zoufale potřebovali pracanta a specialistu na doskoky, který by zaplnil díru pod košem.
Nejdůležitější neoficiální konkurz v historii NBA
Vedení Bulls zavolalo Jordanovi přímo do filmového studia, aby zjistilo, co si o případné výměně za Rodmana myslí. Jordan podle Grovera nejprve jen protočil oči. Místo aby ale nápad okamžitě smetl ze stolu, navrhl řešení: „Přiveďte ho sem, ať si s námi zahraje.“
Následoval pravděpodobně nejdůležitější neoficiální konkurz v historii NBA. Jordan nepotřeboval vidět, jestli Rodman umí doskakovat – o tom nikdo nepochyboval. Potřeboval si ověřit, zda tenhle výstřední rebel dokáže držet krok s jeho posedlostí po vítězství, zda se podřídí nekompromisní pracovní morálce a zda mezi nimi zafunguje chemie.
„Kdyby to tehdy nedopadlo dobře, historie Dennise Rodmana a Chicago Bulls by se nikdy nenapsala. Kdyby Michael řekl ne, neexistovala by žádná šance, že by ten trejd udělali,“ prozradil po letech trenér Grover.
Chicago Bulls jako nezastavitelný stroj
Rodman ale v pekelné výhni hollywoodského stanu obstál na výbornou. Ukázal, že jeho neutuchající energie a zarputilost jsou přesně tím, co Jordan se Scottiem Pippenem potřebují. Nedaleko filmových kulis, kde Jordan bojoval proti fiktivním mimozemským monstrům, tak získal skutečné monstrum do vlastního týmu. V září 1995 Chicago Rodmana oficiálně přivedlo.
Výsledek letní dřiny v Burbanku se dostavil okamžitě. Jordan v Jordan Domu vypiloval svou střelu z odskoku, získal zpět basketbalovou fyzičku a s Rodmanem po boku vytvořil z Bulls nezastavitelný stroj. V následující sezoně 1995/96 vytvořilo jeho Chicago tehdy rekordní bilanci 72 výher a pouhých 10 porážek, získalo titul a odstartovalo cestu za druhým hattrickem.