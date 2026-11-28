Šéf FIBA ocenil českou legendu: Satyho bereme za svého. Co řekl o Deniovi?
Boss evropského basketbalu a někdejší slavný hráč Jorge Garbajosa přijel do Česka za povinnostmi, ale dostal i pozvání na zápas Slavie s Villarealem. Sám bláznivě fandí Atlétiku Madrid a sleduje práci svého dávného hrdiny Satniho Denii. „Vidím světlo na konci tunelu,“ řekl prezident FIBA Europe o projevu českého fotbalového týmu.
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Basketbal je jeho životem, ale fotbal do něj přidává koření. Když v roce 2006 Jorge Garbajosa přispěl k historickému titulu španělského basketbalového týmu na mistrovství světa dvaceti body a deseti doskoky ve finálovém zápase, odměnou mu byl čestný výkop na stadionu Vicente Calderóna. Do Prahy přijel podpořit projekt na zapojení basketbalu 3x3 do škol, složil hold Tomáši Satoranskému a promluvil o blížícím se rozjezdu ligy NBA Europe, kam míří pražský klub Slavia NBK.
Zápas Ligy mistrů mezi Slavií a Villarealem jste si při návštěvě Prahy nemohl nechat ujít, že?
„Mým životem je basketbal. Hrála ho moje žena, i moje dcera je tak vysoká, že možná taky bude hrát. Ale jsem velký fanoušek fotbalu, především Atlétika Madrid. Když jsme v roce 2006 vyhráli mistrovství světa, klub mě poctil čestným výkopem. Byl to pro mě životní zážitek. A teď mě mí čeští přátelé pozvali, abych se podíval na zápas Slavie s Villarealem.“
Co říkáte na propojení španělských trenérů s českými národními týmy? Basketbalisty dva roky vedl Diego Ocampo, fotbalisty od léta koučuje Santi Denia…
„Santi Denia je jednou z legend Atlétika Madrid. Už jenom proto mu přeju vše nejlepší. Je o něco starší než já, byl mým dětským hrdinou. Ocampo patří k nejzajímavějším španělským trenérům. Umí to nejenom s profesionálními hráči, ale je dobrý i na rozvoj mladých talentů.“
Věříte, že může Denia český tým pozvednout?
„Díval jsem se na zápas mezi Španělskem a Českem. Proti Španělsku je těžké hrát, zakládá si na dominanci na míči, na neustálých přihrávkách. Ale Češi nám to ztížili. Snaží se změnit styl. Myslím, že to pro ně může být světlo na konci tunelu.“
Basketbal jste hrál i za Real Madrid, jaké to bylo pro vás jako fanouška Atlétika?
„Jsem velký a hrdý fanoušek Atlétika. Moje dcera před pár měsíci dokonce doprovázela hráče při slavnostním nástupu. Ale Real Madrid je obrovský klub, je to jedna z nejdůležitějších sportovních organizací světa. Byl jsem poctěn, že jsem mohl nosit jeho dres. Na ty dva roky mám nádherné vzpomínky.“
Žert o Satoranském
Basketbaloví fanoušci v Česku se těší na nedělní poslední reprezentační zápas Tomáše Satoranského. Jak hodnotíte jeho osmnáct let trvající kampaň v národním mužstvu?
„Dovolte mi malý žert. Tomáš je samozřejmě Čech, ale my Španělé ho bereme za svého. Velkou část kariéry strávil v Seville a v Barceloně. Je legendou nejen českého, ale evropského basketbalu celé jeho historie.“
Čím si takové postavení hlavně zasloužil?
„Nejen tím, jak přistupoval ke každému zápasu ve svých klubech, ale především svým odhodláním, které ukazoval v národním týmu. Bojoval za něj až do úplného konce. A hlavně, na světě nenajdete člověka, který by o Tomášovi řekl něco špatného. Je to skvělý kluk. Všichni jeho spoluhráči si kladli za čest, že se s ním mohli sejít v jedné šatně. Přeju mu vše nejlepší ve zbývající kariéře v klubu a děkuju mu za vše, co předvedl na mezinárodní scéně.“
Ve Španělsku se prosadili i Luboš Bartoň či Jan Veselý. Jak si vysvětlujete, že se českým hráčům v ACB lize tak dařilo?
„Proti Luboši Bartoňovi jsem hrál. Jsme skoro stejně staří. Byl to vynikající hráč a na vzájemné zápasy mám pěkné vzpomínky. Proti Janu Veselému jsem poprvé hrál už hodně dávno, když byl v Partizanu, někdy kolem roku 2010. Byl jsem ohromen jeho výškou, jeho fyzičností, jeho schopnostmi, střelbou ze střední vzdálenosti. Jeho další vývoj potvrdil, co jsem v něm už tehdy viděl. Mrzí mě, že byl závěr jeho kariéry ovlivněn zraněními. Spolu s Tomášem a Lubošem patří k nejlepším hráčům nejen české, ale i evropské historie.“
Vy sám jste reprezentaci miloval. Před olympiádou 2008 v Pekingu jste dokonce ukončil kontrakt s Torontem v NBA, abyste na Hry mohl. Jak na to vzpomínáte?
„Lidi si to hodně pamatují. Udělal jsem, co jsem ve svém srdci cítil jako správné. Mám respekt ke každému klubu, za který jsem kdy hrál. Ale hlavní pro mě vždycky byla moje rodina. Jako malý kluk jsem se s tátou díval na zápasy národního týmu a nikdy bych ho neodmítl. Mé rozhodnutí mi do další kariéry nepřineslo jen pozitivní věci. Ale když jsem se díval zpátky, cítil jsem, že bych nezvolil jinak.“
Ze své pozice máte klíčový vliv na rozjezd nové ligy NBA Europe, která má přes jisté potíže začít už v příští sezoně. Jak vidíte její blízkou budoucnost?
„NBA zrovna oznámila investiční program v hodnotě deseti miliard dolarů na výstavbu evropských arén. Je to důležitý, ale jen jeden z důsledků našeho dvouletého vyjednávání s NBA. Chceme propojit vášeň a hrdost evropského basketbalu s obchodní stránkou. Investice do infrastruktury už se rozeběhly v Miláně, Paříži či Berlíně.“
Má Slavia šanci?
Co může nová liga přinést basketbalovému ekosystému?
„Euroliga je uzavřená. To není fér, škodí to evropským sportovním hodnotám a ničí to národní ligy. NBA souhlasila s tím, že v NBA Europe bude hrát dvanáct stálých franšíz a každý rok plus další čtyři kluby se stejnými právy. Staráme se o šest stovek evropských klubů a NBA nás v tom podporuje.“
Z Česka se do ligy snaží dostat klub Slavia NBK, nástupce Nymburka. Jak vidíte jeho možnosti?
„Tohle je klíčové. V Praze, v Česku máte šanci. Potřebujete peníze, potřebujete výsledky na hřišti. Ale tohle je basketbal, tohle je sport. Konečně můžete aspirovat na to hrát ligu úrovně NBA Europe. NBA se soustředí na tři aspekty. Prvním je fanouškovská základna a historie. Druhým je arena, která fanouškům může poskytnout něco navíc. Protože tohle už není jen o basketbalu. Jde o rodinnou zábavu. Třetím aspektem je země, město, trh. Praha patří spolu s Istanbulem, Paříží, Římem, Milánem či Londýnem k městům, kde by se NBA Europe mohla hrát.“
Věříte stále, že se liga rozjede už v příštím roce?
„Nedávno jsem ve Španělsku řekl, že je to výzva, protože to tak je. Ale nikdy jsem neřekl, že se to nepodaří. Naším cílem je ligu rozjet v sezoně 2027/2028. Samozřejmě to není jednoduché. Jde o novou ligu na nejvyšší úrovni. Od prvního dne budeme nejlepší ligou v Evropě. Ale naším společným cílem je ligu rozjet na podzim 2027.“
Do Česka jste přijel i kvůli podpisu memoranda na podporu basketbalu 3x3 na školách. Jaký je jeho význam?
„Česko je basketbalová země, plná sportovních fanoušků. Je důležité přinést basketbal do škol, abychom ho propagovali mezi dětmi. Sport se může rozvíjet, jen pokud je součástí většího celku. Memorandum se soustředí na základ pyramidy, děti ve školách, které začínají se sportem. Nesmíme zapomínat, že hlavním úkolem sportu by měla být výchova mládeže. Za FIBA Europe můžu garantovat, že přispějeme vším, co máme, aby byl projekt úspěšný.“
BASKETBAL 3x3 NA ŠKOLÁCH
Zástupci basketbalové federace, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a FIBA Europe podepsali společné memorandum o podpoře rozvoje basketbalu na školách prostřednictvím
disciplíny 3x3. „Zejména v menších městech a vesnicích je strašně obtížné dát dohromady tým basketbalu pět na pět, tedy třeba deset až dvanáct hráčů, kteří by mohli reprezentovat školu. Čtyři hráče nebo hráčky pro basketbal 3x3 ale vždy najdou,“ vysvětlil prezident ČBF Zdeněk Bříza.