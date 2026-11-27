Loučení Satoranského s repre: Veselá vzpomínka na dres naruby. S Belgií půjde o všechno
Po úctyhodných osmnácti letech se basketbalista Tomáš Satoranský loučí s reprezentací. V neděli proti Belgii půjde do ostrého zápasu o postup z předkvalifikace na ME 2029. Na jeho hraně zavzpomínal na legrační historku z premiéry, ocenil možného nástupce Marka Houšku a vyjádřil se i k nedávné nepříjemné nehodě v zápase za Hapoel Tel Aviv.
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Snad se bude na derniéru Tomáše Satoranského v národním týmu vzpomínat podobně vesele jako na jeho první zápas. V roce 2008 byl v Londýně jako šestnáctiletý mladík tak nažhavený, že na hřiště vletěl v dresu naruby.
Vzpomínáte?
(úsměv) „Chtěl jsem na to zapomenout. Tím, že to byl první zápas za nároďák, teď se to celkem rozjelo, že se o tom lidi baví a ptají se na to. Byla to úsměvná historka. Dobré je, že se to snad nedá nikde najít. Párkrát jsem to hledal na internetu, naštěstí nic takového není. Ale pro pobavení by se mi líbilo to vidět.“
Říkal jsem si: Asi mě znají…
Jak to tehdy bylo?
„Nastoupil jsem před dvanácti tisíci lidmi v O2 areně s dresem naruby. První reakce samozřejmě byly, že se lidi začali smát. Říkal jsem si: Asi mě znají… Potom jsem se dozvěděl, co se vlastně stalo. Upozornil mě na to jeden z hráčů. Už to všichni viděli, nemohl jsem s tím nic dělat. Naštěstí mě to v zápase neovlivnilo. Myslím, že jsem dal dokonce osm bodů, nějak jsem to ustál.“
Co cítíte před posledním zápasem za reprezentaci?
„Hodně emocí, už se to blíží… Už nad tím přemýšlím nějaký čas. Vždycky, když jsou reprezentační zápasy, člověk se na to ohromně těší. Poslední dobou byly programy našich zápasů ohromně náročné. Tohle je pro mě tak speciální akce, že už to prožívám nějakou dobu.“
30. října jste na své narozeniny v zápase Euroligy v Dubaji tvrdě upadl na hlavu. Můžete popsat, jak vážné zranění bylo a jak jste se dostal zpátky do hry?
„Naštěstí to dopadlo líp, než to vypadalo. Viděl jsem to. Nedělá mi problém se na to podívat. Co se týče zápasu, pamatuju si, že jdu na útočný doskok z jedné nohy. Nemáte moc balanc, srazil jsem se se svým spoluhráčem, byl tam val lidí. Uvědomil jsem si, že se stalo něco blbýho, pak si nepamatuju nic. Probral jsem se v jedné místnosti haly, přicházel jsem k sobě. V sanitce už bylo všechno dobrý. Nejdůležitější bylo, že testy dopadly dobře. Mě jsem docela štěstí, že jsem za týden mohl hrát, jen jsem musel dokončit protokol otřesu mozku. Ani nemyslím, že to otřes mozku byl. Jednou se mi to stalo v NBA a symptomy byly horší.“
To málokdy vidíte u kluků z Česka
Co říkáte na to, že vaše poslední utkání bude reprezentační premiérou sedmnáctileté děčínské komety Marka Houšky?
(směje se) „Ale nevezme mi rekord nejmladšího reprezentanta! S tím odcházím. Budu mu samozřejmě držet palce. Je to velice zajímavý typ hráče. Někdo mně už říkal, že je vyšší než já, má lepší střelbu. Teď ho teprve poznávám. Nemá moc strach hrát, to se mi strašně líbí, to málokdy vidíte u kluků z Česka. Zahraju si v nároďáku s jeho tátou i s ním. To je historka, kterou málokdo zažil.“
Co čekáte od zápasu s Belgií? Český tým musí vyhrát o dvanáct bodů, aby napravil nevydařený zápas na hřišti soupeře a měl šanci na postup z předkvalifikace…
„Bude tam hodně lidí, co znám. Myslím si, že v ten moment se budu soustředit na zápas. Chci to říct i klukům. Těším se na to, ale hlavní cíl je, abych si mohl zahrát v jednom oficiálním zápasu. Pro mě je důležité vyhrát jako tým, splnit cíle, což je porazit Belgii, nejlépe o víc než jedenáct bodů. Doufám, že mi to pomůže unést tíhu okamžiku před mojí rodinou i fanoušky, kteří mi tak dlouhou dobu fandili.“
Satoranský v reprezentaci
- Kariéra: 2008 - 2026
- Soutěžní zápasy: 75
- Body na zápas: 12,1
- Doskoky na zápas: 5,0
- Asistence na zápas: 6,3
- Účast na ME: 4
- Účast na MS: 1
- Účast na OH: 1