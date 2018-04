Joshua nedal poprvé K.O., Kličko začal uvažovat o návratu: Stále na to mám!

12 kol, které způsobily víc, než se může zdát. Britský boxer Anthony Joshua sice obhájil své pásy šampiona a k tomu jeden získal (WBA, IBF, WBO a IBO), ale poprvé nevyhrál způsobem K.O., což se považovalo prakticky za samozřejmost. Mnoho fanoušků boxu to překvapilo. Ale co víc, Vladimir Kličko dík tomu nejspíš zvažuje návrat do ringu.

Výhra na body. Tak dopadl duel Anthony Joshua vs. Joshua Parker. Mnohé tento výsledek překvapil, v někom však vzbudil naději.

A to ve Vladimirovi Kličkovi, který minulý rok ohlásil konec sportovní kariéry po prohře právě s Joshuou. Dnes ale Kličko na sociálních sítích uvedl: „Dnes ráno jsem se vzbudil s pocitem ohně v břiše, který mi řekl: ‚Stále na to máš.‘ Berte to jako oficiální informaci.“ Svět boxu se tak může nejspíš těšit na probuzení spícího obra.

Joshua má zatím jiné plány. Nyní mu chybí jen zbylý významný titul WBC, jehož majitelem je Američan Deontay Wilder. Spekuluje se, že by se ještě v tomto roce mohl uskutečnit takzvaný sjednocovací duel.

„Přiveďte Wildera do ringu a já ho porazím. Pojďme na to, Wildere. Nemusíme kvůli tomu do Spojených států, můžeme to vyřídit tady," vyzval amerického protivníka Joshua.