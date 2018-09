Boxer Rytmus reaguje na Marpovy provokace: Můj život není fejk!

Má rád výzvy a na konci roku jej čeká jedna z nejtěžších. Král i slovenského rapu Patrik Vrbovský alias Rytmus 27. prosince nastoupí v ringu proti českému rapperovi a thaiboxerovi Marpovi. Bude se bezpochyby jednat o nejsledovanější boxerský zápas v české historii. O téměř dva měsíce dříve bude mít slavný Slovák možnost setkat se s velikou osobností světového boxu, žijící legendou Mikem Tysonem. Navíc mu zazpívá nástupový song.

Zápas s Marpem se pomalu blíží. Jak to prožíváte, jaké máte z toho teď pocity?

„Nemůžu se dočkat. Takže pociťuji nadšení. Baví mě trénovat s lidmi, s nimiž se připravuji. Opravdu se těším.“

Žádné obavy?

„Nemám z čeho mít obavy. Kdekdo mě odsuzuje a podceňuje, což je svým způsobem i výhoda. To, že chci vyhrát, je jasné. Cokoliv v životě dělám, tak proto, abych vyhrál. Zápas jsem nevzal proto, že je to můj rozmar nebo proto, že jsem se nějak vyspal a najednou si řekl, jdu boxovat. Mělo to svůj vývoj od doby, co trénuji. Dělám to už třetí rok a 27. prosince bude můj den, na který jsem se připravoval. A beru to jako největší sportovní událost v mém životě.“

Zajímavostí na souboji, který sám o sobě vzbuzuje veliký zájem, je prakticky absence nějakého trash-talku, slovní přestřelky. Což zjevně nechcete hlavně vy. Proč vlastně?

„Já nevím, co bych měl říkat? Že ho v prvním kole zbiju, nebo v druhém, třetím…? Bylo by úplně z cesty, kdybych tohle hlásal. Já jsem Marpa jen vyzval a projevil jsem mu i úctu. Tak to beru. Vyzývám prostě člověka, o němž vím, že je sportovec, zápasník. Marpo, vyzývám tě v boxu. To je celý můj trash-talk.“

Dobře, ale zmínil jste v rozhovoru například, že trénujete s lidmi, kteří by ho do dvaceti vteřin zničili. To ho trochu vyprovokovalo.

„A co říkal? Já ho nesleduji.“

Myslím, že na to reagoval ve smyslu, ať si přijdete zatrénovat s lidmi, s nimiž trénuje on.

„Ale já nemám silácké řeči. Já jsem to vzkazoval jemu, protože on je má. Takže já nemusím nikam chodit. Přiznal jsem, že to dělám tři roky. Beru to tak, že se snažím i namotivovat ostatní lidi, že není problém, když mají, nějaký sen, ať si za ním jdou. A toto je jeden z nich. Já nemám silácké řeči, že bych zmiňoval nějakou historii. Pro mě je lepší styl, když mám úctu a pokoru a dám dobrý výsledek. Když vyhraju, tak on bude za největšího ko***a. (směje se) Mně stačí dát dobrý zápas.“

Takže vstoupíte mezi šestnáct provazů, abyste lidem ukázal, že to prostě jde? Že je možné si plnit i takové zdánlivě bláznivé sny?

„Ano, chci ukázat, že nemožné neexistuje. Tak to beru. Dá se říci, že jsem začal poměrně nedávno a jsem známý tím, že do čeho se pustím, v tom dokážu překvapit. Jdu dokázat nemožné a předvést lidem, že je tu nějaká naděje, že si lze v jakémkoliv věku plnit různé sny. Taky chci zviditelnit box a ukázat progres. Že můj život není marný, a když něco dělám, tak dosáhnu pořádného výsledku. Vůbec se nepovažuji za nějakého budoucího mistra republiky nebo něco takového.“

Hodláte v boxu pokračovat i potom?

„Určitě.“

I v zápasech?

„To nevím. Protože, když jsem s tím začal, tak pro mě nebylo vizí nebo hlavní myšlenkou, jít do zápasu. Někdy se mě i lidé ptali, kdy bude zápas. Ale já říkal, že mi tréninky stačí. A moje první meta byla jít na sparingy profíky. To se stalo, jezdím s nimi na soustředění. No, a když už jsem s takovými lidmi sparoval a měl jsem určitý progres a ti profíci mi říkali ‚Kámo, vždyť ty bys vyhrál nad lecjakým zkušeným boxerem, tak jsem si říkal, že bych mohl zkusit zápas.“

Marpo také zmiňoval, že když za sparingy platíte tolik peněz, tak ještě, aby vám nějak ublížili…

„Jestli si myslí, že to takhle je, tak ho v tom klidně nechám. (rozesměje se) Nevím, jak si někdo může myslet, že si platím sparingy proto, aby mně říkali, jak jsem dobrý, a pak půjdu do ringu a dostanu. Můj život není fejk (falešný), můj život je reál. A pokud tohle tvrdí, tak mě chce jen vyprovokovat, což se nestane. Ani on sám tomu nevěří, že něco fejkuji, normálně se připravuji.“

Tvrdíte tedy, že trash-talk nepotřebujete. Nicméně do Prahy teď míří Mike Tyson a ten byl známý svými provokacemi a výhružkami…

„Tak Tyson byl několikanásobný mistr světa. Já jsem ale vlastně v boxu outsider. Když budu vyskakovat a vykřikovat strašné bojovné řeči, tak mi to nikdo neuvěří. Nad tím je třeba se zamyslet. Podle mě by tento zápas málokdo vzal a šel proti někomu jako je Marpo, protože vím, že Marpo je zkušený, ale přes to všechno jsem to vzal. Kdybych měl odzápaseno dvacet zápasů, tak bych ty trash-talky dal. Mělo by to logiku, ale takhle by mi to nikdo neuvěřil.“

Takže slovní souboj prostě nehrozí.

„Ne. Já si prostě jen rád plním sny. Ti co mě sledují, tak vědí, že se rád věnuji boxu a logickým krokem bylo nastoupit v zápase. Vyzval jsem Marpa, i když vím, že není boxer, ale thaiboxer, tak mi to připadá jako zajímavý nápad. Protože on neví, jak se připravuji, neví, jakou mám taktiku. Jediné, co o mně ví, nebo si možná myslí, že si asi na Instagram natáčím, jak jsem na tréninku a nic tam nedělám. Nebo že mám zaplacené trenéry, kteří mě plácají po ramenou, jak jsem dobrý. Takto je to položené a je to v pohodě. Co se týká trash-talků, já chci vše ukázat 27. prosince. A s Mikem Tysonem se nemůžu vůbec srovnávat…“

To ne, jistě. Zmiňuji jej samozřejmě proto, že se s ním máte 1. listopadu, při jeho návštěvě Prahy, setkat. Co to pro vás znamená, že budete mít tuto možnost?

„Nejzásadnější postava v boxu těžké váhy, co víc dodat?“

Tyson? Stačí mi, když ho uvidím ze dvou metrů

Zeptáte se ho na nějaké rady?

„To vůbec nevím. Záleží na tom, jestli bude přátelský. Nejdu do toho proto, že se s ním střetnu a budu si s ním moct pokecat. Pro mě je veliká čest, že můžu vystoupit na takové akci. A stačí mi, když ho uvidím ze dvou metrů. Nemusí si se mnou ani podat ruku. S tím do toho nejdu. Jdu do toho proto, že budu na jeho akci v Praze.“

Co pro vás on vlastně znamená, jak na vás působí?

„Z totální nuly, beznaděje, prostředí, kde bylo veliké procento pravděpodobnosti, že nikdo z těch lidí se nikam nedostane, dokázal udělat jednu z největších kariér na světě. Byl přitom problémové děcko, opravdu na pokraji společnosti. Dokázal nemožné. Když si vezmeme, kolik je na světě lidí, a on jako jediný dokázal takové věci. To je velmi inspirativní, motivující. Fascinující. To pro mě znamená Mike Tyson.“

Který z jeho zápasů je pro vás tím největším?

„Tak pamatuji si samozřejmě, jak Holyfieldovi ukousl ucho (pousměje se). To si pamatují asi všichni. Ale který zápas byl nejlepší… Pamatuji si také, jak poprvé prohrál, v Tokiu s Douglasem. A pak samozřejmě plno jeho vyhraných duelů.“

Mimochodem vy sám jste mnohými lidmi považován za kontroverzní osobnost. A to on byl hodně. Jak vnímáte tuto jeho stránku? Nesnižuje to třeba nějak pohled na něj?

„On byl takový, že buď ho lidé milovali, nebo nenáviděli. Ale já ho vnímám tak, že dělal, co cítil. Byl to prostě on. Byl živelný, co na srdci, to na jazyku. Nepřemýšlel nad tím, jaké to bude mít následky. Teď už se myslím zklidnil. Já jsem se v něm vlastně viděl. Byl jsem taky takový, když jsem byl mladý. Nerozmýšlel jsem nad tím, jak co dopadne a jaké to může mít následky. Zatímco teď si raději promyslím, co řeknu, nebo se raději do některých situací ani nezapojím.“

Určitě už máte za sebou nějaké tvrdé sparingy. Zažil jste třeba i knokaut?

„Jo jo.“

V ringu mě nesmí nic překvapit

Jaký to byl pocit?

„Byla to pro mě čest, ať vím, jaké to je. Mám zaměřené sparingy, kde jsou proti mně o mnoho silnější nebo váhově těžší borci, abych věděl, jaké to je být pod tlakem. Abych věděl, jak je třeba uvažovat, jak je třeba se uklidnit, co dělat. A samotný pocit? Boj o přežití. Adrenalin. Do ringu prostě musím jít tak připravený, že mě nic nepřekvapí. To znamená, že když si vyzkouším tvrdé sparingy s těžkou vahou, tak mě nemůže překvapit někdo, kdo je mé váhy, nebo lehčí.“

Knokaut jste tedy zažil vícekrát?

„Jo jo, ale já jsem to chtěl.“

Jak to proběhlo?

„Normálně blackout na sekundu.“

Zrovna Tyson byl známý tím, že byl v ringu opravdu zvířetem. Tohle jste v sobě už taky někdy objevil?

„Jasně. Bez toho to podle mě nejde. Do ringu nemá jít člověk, který se bojí a pochybuje o sobě. Musí to tam být.“

Mimochodem jak to lze vlastně skloubit s vaší hudební kariérou?

„Já myslím, že kariéru už za sebou mám, takže už se vlastně vezu. (pousměje se) Přeci jen mám čtyři sólová alba, tři s Kontrafaktem, a to jsou taková zásadní alba, která mi udělala jméno. Takže i kdybych teď řekl, že nebudu rapovat, tak můžu žít z těchto desek. Neboť za těch patnáct roků na mně vyrostlo dost generací a oni pak chodí na moje koncerty. Spojuje se jim s tím zkrátka nějaké období. Já například taky vyrostl na svých, a v tomto věku už nepřijímám nové rappery. Prostě mám své životní období spojené s nějakou hudbou. A na základě hudby mám rád i určité interprety. Ale abych to nějak uzavřel, i kdybych teď s hudbou skončil, můžu žít ze své historie úplně v pohodě. Proto netřeba nic kloubit. Vlastně jsem s boxem začal proto, že jsem dosáhl všeho a stále mi něco v životě chybělo.“

A to vyplnil ring.

„Ano, do dvaceti let byl mou podstatou pohyb, neboť jsem byl tanečník. A vždycky jsem k tomu měl blízko. Najednou se to ale z mého života vytratilo. A protože mi to chybělo, tak jsem se dostal k boxu a totálně mi to vyhovuje, protože mi box připomíná tanec. Kontrola nad svým pohybem, koordinace pohybů. To mi vždy šlo strašně rychle. Proto jsem začal trénovat. Líbí se mi sparingy, tréninky, zlepšování. Jak už jsem říkal, mám rád v životě progres. Až mi osud přinesl to, že jsem se setkal s promotérem XFN, Petrem Karešem, a po debatě o tom, abych dal zápas, přišel nápad Marpo. A jsme tu.“

Mluvíte v souvislosti s mládím o tanci, ale byl jste třeba i rváč?

„Určitě ano. To byly takzvané férovky a podobné blbosti. Ale chtěl bych říct, že box není rvačka.“

Box pro mě není rvačkou. Jsou to spíš šachy

To rozhodně ne…

„To MMA je možná rvačka. Ale ani to ne. Je třeba taktizovat. Když proti sobě půjdou dva, kteří mají podobné schopnosti, tak ve výhodě bude ten, který je klidný a využije soupeřovy nervy, aby ho znemožnil. Člověk, kterého popadne běs, tak nepřemýšlí nad tím, co má dělat. Jde prostě jen po kořisti a chce ji zahubit. Takže box pro mě není rvačkou. Jsou to spíš šachy. To mi připomíná, že jsem viděl, jak Marpo dával bomby do pytle a do lap. Ale to neznamená, že to samé může v ringu. Protože já nejsem pytel. Box není o tom, kdo dá jak silný úder. Když se mu oponent začne pořádně hýbat, tak je těžké ho trefit.“

Vás tedy nejvíc oslovil box. Ale dělal jste například i rychlostní kanoistiku, konkrétně závody na kajaku.

„Vyrůstal jsem v tomto sportu celé dětství a říká se, že kdo co zažije v dětství, nese si to i do dospělosti. Takže tam jsem dostal i takové základy. Disciplína, kolektiv, pocit výhry, pocit prohry… A pak jsem přešel na rap a nebyl jsem moc sportovně aktivní.“

Jak jste už sám řekl, Marpo je bývalý profesionální thaiboxer. Opravdu z toho nemáte trochu obavy?

„Ne, to je pro mě výhoda. Kdybych šel s bývalým boxerem, je to pro mě o hodně těžší. Tím nechci nikoho podceňovat, ale když jsem doteď šel s jakýmkoliv thaiboxerom, tak se o tom ani nemusím bavit. Protože boxer, kdyby šel thajský box, bude mít rezervy. To samé platí naopak. Oni prostě neboxují jako boxeři. Využívají úplně jiné principy.“

Každopádně teď je velikým fenoménem MMA. A vždy se říká, že něco překoná box. Dříve se to říkalo o K-1, teď o MMA…

(vskočí do řeči) „Hm. Nepřekoná. Box je olympijský sport.“

V čem je podle vás jeho krása?

„Je to gentlemanský sport, kde jsou jasná pravidla. Porovnávat box a MMA nejde. Sami jsme viděli, jak to dopadlo, když šel Conor McGregor proti Mayweatherovi. MMA pozvedl právě Conor, protože on je taková showbyznysová postavička. Je hvězdný. A i když prohrál, lidem to nevadilo, protože ho mají rádi. A mám pocit, že UFC pozvedl neskutečně. Takže MMA i díky němu vzrostlo, ale nikdy to nepřekoná box. Určitě.“

On ať dělá trash-talky, já budu dělat vše pro to, abych vyhrál

Ještě se vrátím k tomu, že jste oba dva, vy a Marpo, skvělými rappery. Opravdu vás nenapadlo převést váš souboj i do hudby, neboli přetavit to do ‚beefu‘, jak se v rapu říká sporům?

„Já jsem na beefy frajer. Ale dnes je to tak, že když si mě někdo v rapu vezme do huby, tak mu neodpovím. Protože mám na to už věk, takže nemusím. Box je samozřejmě něco jiného, protože každý čeká na to, kdo prohraje. Ale já to mám prostě tak, ať klidně on dělá trash-talky a já budu dělat vše pro to, abych vyhrál.“

Změním téma, před několika měsíci jste se stal promotérem XFN na Slovensku. Jak vás to baví? Co to obnáší?

„To se rozběhne, až po prvním velikém turnaji, který bude 21. října v Bratislavě. Zatím jsme točili nějaká promo-videa. Není na tom nic těžkého, si myslím. Využívám zkrátka svého jména, využívám své sociální sítě. Zápasníci XFN jsou moji kamarádi, trénujeme spolu. Takže tam nevidím žádný problém, že bych byl v neznámých vodách a že bych dělal něco, co je mi cizí. Cítím se v tom naprosto přirozeně a mám to rád. Jak říkám, rozběhne se to hlavně tou první velikou akcí v Bratislavě.“

Jen mě tak napadá, jste známá osobnost a lidé k vám určitě často cítí respekt. Když tedy s těmi bojovníky trénujete, nemůže tam hrát roli, že by se obávali vám něco udělat?

„Zápasení je založené na egu a nevěřím tomu, že by se nějaký šampion nechal zbít. Když se řekne, pojďme si dát sparing level tři a náhodou chytne na bradu level čtyři, tak i on to zvedne na čtyřku. Spíš si myslím, že mě každý chce zbít.“