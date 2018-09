ONLINE: Rapper Marpo bude odpovídat čtenářům Sportu nejen o boxu s Rytmusem

Rapper s duší bojovníka. Otakar Petřina alias Marpo patří mezi nejvýraznější persony české hudební scény. Navíc je i bývalým vicemistrem republiky v Muay Thai a na konci roku jej čeká návrat do ringu. Tentokrát však v klasickém boxu, soupeřem mu navíc bude slavný slovenský rapper Rytmus. Jak se na zápas připravuje? Co pro něj zápas v O2 Areně znamená? Jestli považuje Rytmuse za těžkého soupeře? Na to vše se můžete Marpa už nyní zeptat. Odpovídat bude ve čtvrtek 13. září po 11. hodině.