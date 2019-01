Kraj o duelu Marpo vs. Rytmus: Ten, kdo čekal supermač, byl naivní | iSport.cz

Duel, o kterém se dlouho dopředu opravdu hodně mluvilo. Finální zápas na XFN 15 Marpo vs. Rytmus. Ringový střet dvou rapperů se bouřlivě řeší ještě dnes. A to velmi rozporuplně.

Zatímco jedni uznávají odvahu obou hlavních aktérů, kteří nastoupili do boje před zraky více jak sedmnácti tisíců diváků v O2 areně, najdou se i kritici duelu, případně práce ringového rozhodčího. Jak exponovaný souboj vidí jeden z nejlepších boxerů v české historii Rudolf Kraj?

Majitel stříbrné medaile z olympiády v Sydney v roce 2000 má jasno. „Kluci opravdu bojovali, nechali tam srdce, šli na doraz svých sil a poznali, jak to chutná,“ chválí.

Těm, kteří tvrdí, že se nejednalo o špičkový box, český ringový hrdina vzkazuje: „Kdo od toho čekal nějaký supermač, byl naivní.“

Kraj přiznává, že ho hodně překvapilo, když souboj neskončil před limitem. Za jasného favorita totiž považoval Marpa.

„Musím říct, že mě překvapil Rytmus tím, že vydržel opravdu hodně. Klobouk dolů, že zvládl celý zápas,“ říká uznale jednačtyřicetiletý profesionál.

Zpochybňování práce ringového rozhodčího, který měl podle některých kritiků ukončit zápas ve druhém kole po trojím počítání Rytmuse, Kraj rázně smetává ze stolu.

„Já v tom nevidím žádný problém. Rozhodčí se prostě podívá borcovi do očí a vidí, že má zakalené oči, tak zápas stopne. Tady to neviděl. A že byl třikrát počítaný? No a co? V tom žádný problém nebyl,“ komentuje boxer a trenér v jedné osobě. Navíc dodává, že jej souboj opravdu mile překvapil. „Čekal jsem to o sto procent horší.“

