Hvězdné války. Fury chce zpět do ringu, Joshuu vyzval k boxu o rodnou Británii

Neporažený mistr světa těžké váhy a šampion organizace WBC Tyson Fury po avizovaném konci kariéry plánuje další souboj a vyzval k němu krajana Anthonyho Joshuu. V „Bitvě o Británii“ by se mohli utkat na konci roku, protože Joshua mu odvětil, že v prosinci bude připravený.

Čtyřiatřicetiletý Fury, jenž 32 soubojů vyhrál a jednou remizoval, střídavě oznamuje konec a návrat do ringu. Na sociálních sítích nyní oznámil, že chce znovu boxovat, a to ještě letos. Úřadující mistr světa Ukrajinec Oleksandr Usyk koncem srpna znovu porazil Joshuu a uhájil pásy WBA, WBO, IBF a IBO. Poté ohlásil pauzu nejméně do ledna.

Fury proto vyzval Joshuu. „Pokud máš zájem, pošlu ti termín a budeme bojovat. Vydržel jsi dvanáct kol, takže jsi na tom dobře,“ uvedl Fury na instagramu. O dva roky mladší krajan neodmítl. „Nebudeme ale diskutovat on-line. Obrať se na mé manažery, v prosinci budu připraven,“ napsal Joshua na stejné síti.