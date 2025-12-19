Je zápas influencera Paula a šampiona Joshuy domluvený? Expert řekl, co může nastat
Duel, který budí vášně napříč světem boxu. Youtuber Jake Paul si po výhře nad skoro šedesátiletým Mikem Tysonem troufl na největší dostupnou výzvu. V Miami na turnaji přenášeném Netflixem se utká s olympijským vítězem a bývalým světovým šampionem Anthonym Joshuou. Bizarní střet vyvolává obavy, zda si bijci ještě před bojem nedohodli výsledek. „Domnívám se, že si předem řekli, že ani jeden nepůjde po ukončení,“ říká Filip Miňovský, trenér a bývalý profesionální boxer v rozhovoru pro iSport.
Netflix vrací na svou platformu boxerský turnaj. Jeho hlavní tváří je opět kontroverzní youtuber a boxer Jake Paul. Ten se v sobotu brzy ráno SEČ v Miami střetne s živoucí legendou těžké váhy, vítězem olympiády a dvojnásobným světovým šampionem Anthonym Joshuou.
Už na první pohled na dvojici boxerů by měl být výsledek zápasu jasný. Joshua je o třináct centimetrů vyšší než Paul a bude také výrazně těžší. Mezi fanoušky a také v odborné komunitě hlasitě zaznívají obavy o legitimitu duelu.
Co vás jako první napadlo, když jste se dozvěděl o souboji Joshuy s Paulem?
„Úplně prvně jsem si řekl: Ježiši, to bude domluvený. V první chvíli jsem se obával, že to bude pro oba boxery pouhý money fight a dohodnou se, že se nebudou knockoutovat a vydělají si hezké peníze, aniž by se zranili. Samozřejmě nevím, jestli tomu tak je. Domnívám se však, že si předem řekli, že ani jeden nepůjde po ukončení, dají si pěkný zápas a uvidí, kdo vyhraje.“
A pokud by k dohodě nedošlo, kdo podle vás vyhraje?
„Věřím ve vítězství Joshuy a doufám, že bude stejné jako nad bývalým šampionem UFC Francisem Ngannouem. Toho rozbil za pár minut. Joshua by měl jasně vyhrát už proto, že je velký boxer, se skvělou figurou a množstvím dovedností, které v ringu určitě Paulovy zbraně převáží. Byť Paul trénuje velmi dobře a má kolem sebe dobré trenéry, výška, rozpětí paží a množství zápasů na vrcholové úrovni budou hrát v Joshuův prospěch. Zvítězí před limitem.“
V čem spočívají Paulovy šance na výhru?
„Pořád jde o box, kdy se vždy jeden z bijců může ohnat a šťastným úderem druhého poslat k zemi. Takovýto lucky punch nemusí zápas hned ukončit, ale může úplně změnit jeho vývoj. Joshua podobný zlom zažil, když se poprvé utkal s Andym Ruizem. Vyhrával, dostal jeden hodně tvrdý úder a už se to s ním vezlo.“
Je něco málo pravdy na prohlášeních Paula, že už patří ke světové špičce křížové váhy, v níž doposud působil?
„Zatím se nestřetl s nikým, kdo by ve světové špičce působil. Snad krom bratra Tysona Furyho, Toma. Tehdy Paul prohrál na body. Pořád si tedy myslím, že na top světovou úroveň nepatří. Až se bude střetávat s boxery typu Jaie Opetaie (světový šampion křížové váhy), můžeme si říct, že patří do nejlepší desítky. Dosud vítězil jen nad boxery za zenitem. Posledně si připsal výhru nad Mikem Tysonem. Byť byl Mike oproti němu o dost starší, myslím, že se tehdy dohodli, aby nedošlo ke K. O. Paulova velkohubá prohlášení především slouží jako lákadlo pro nezaujaté diváky a měli bychom je proto brát trošku s rezervou.“
Když se podíváte na jeho výkony a videa z tréninku, dá se o něm říct, že je kvalitní boxer?
„Musím uznat, že Paul už má kvalitu. Určitě se za těch pět šest let boxovat naučil. Je dobrý, ale aby o sobě sebevědomě prohlašoval, že patří mezi deset nejlepších na světě… To zatím není. Jestli na nejvyšší úroveň má, se ukáže až v tvrdých zápasech proti skutečné konkurenci. Dokud se nestřetne aspoň s několika kvalitními boxery, nemůže o sobě takhle mluvit.“
S tím, kolik peněz a jakou pozornost do boxu Paul přinesl, je ale pozitivní postavou pro tento sport.
„Těžko soudit. To ukáže až čas. Teď se může zdát, že má jeho osoba pozitivní přínos boxerskému světu. Zvedá jeho sledovanost a přivádí do něj i neboxerské fanoušky. Za pár let ale můžeme říct, že byl negativní postavou, protože s sebou přinesl do boxu více špatného. Stejně jako Muhammada Aliho mnozí docenili až s odstupem let, možná taky Paula doceníme teprve později. Možná dokonce budeme říkat, že byl další, kdo pozvedl box právě jako Ali.“