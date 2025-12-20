Paul vs. Joshua: influencer v Miami padl KO, ale favoritovi utíkal až do 6. kola
Boxerská událost závěru roku má očekávaného vítěze. Živoucí legenda Anthony Joshua naplnil roli obrovského favorita, když pravým zadním direktem ukončil kontroverzního influencera Jakea Paula. Ten však v ringu dokázal „přežít“ déle. než experti předpokládali, ale za cenu atraktivity utkání, které z Miami do celého světa přenášela streamingová služba Netflix.
„Diváci si neplatili, aby sledovali tuhle frašku,“ zaznělo v živém komentáři po úvodních čtyřech kolech. Paul totiž na anglického knockoutera zvolil strategii „hry na honěnou“, neustále od soupeře ustupoval, a když byl moc blízko rychle se s ním svázal do klinče. Joshua jej poprvé poslal k zemi v 5. kole, načež v 6. zápas ukončil.
Elitní těžkotonážní boxer Anthony Joshua tak odvrátil osobní debakl, zvládl influencera Jakea Paula porazit před limitem. Slibované drtivé KO v úvodních dvou tříminutovkách ale nedoručil. Duel se táhl až do šestého kola a šestatřicetiletý Joshua se k pořádné akci dostal teprve v pátém.
Pokus frustrovat Joshuu nevyšel
Začátkem konce amerického youtubera byl tvrdý zvedák, na který Joshua navázal salvou ran. Viditelně otřesený Paul šel pak k zemi rovnou několikrát. Rozhodčí zápas stopl o několik minut později, poté co „AJ“ skóroval čtvrtý knockdown.
„Nejprve chci poděkovat za neuvěřitelnou podporu, které se mi dostalo, když jsem nastupoval. Vážím si každého v této aréně. Nebyl to můj nejlepší výkon, nebyl nejlepší,“ přiznal bývalý několikanásobný světový šampion a olympijský vítěz bezprostředně po vyhlášení verdiktu. „Mým cílem bylo dostat Jakea dolů a ublížit mu. Tak zněl požadavek před zápasem,“ dodal záhy.
K destrukci ale zprvu nedostal prostor. Paul dobře pracoval na nohou, ustupoval ve správném směru, držel se dál od Joshuovy pravé strany, a když se dostal moc blízko, rychle se pustil do klinče. Během prvního kola tak padlo celkem jen pět ran, tři přitom trefil Paul. V následujících dějstvích Američan dokonce chytal legendě nohy jako by se jej snažil zápasnicky strhnout na zem.
Pokus o to frustrovat Joshuu a přinutit ho k fatální chybě ale ve výsledku nevyšel. „Trvalo to déle, než jsem čekal, ale moje pravá ruka nakonec našla svůj cíl. Musím taky uznat – Jake si dnes vedl dobře, opakovaně se zvedal, když inkasoval. Bylo to pro něj těžké, ale snažil se najít cestu k vítězství. Musíte být skutečný chlap, abyste tohle dokázal,“ pronesl uznale Joshua.
Vítěz vyzval Furyho
Paul se skutečně snažil i navzdory velkým problémům hrozit kontry. Nápor výrazně těžšího soupeře přesto neustál. „Myslím, že mám zlomenou čelist,“ řekl po boji, načež vyplivl nemalé množství krve.
„Nejsem překvapený, že jsem se dostal až do šestého kola. Přijde mi, že jsem se pak prostě unavil. Bylo pro mě hodně těžké vypořádat se s jeho vahou. Pokud bych se lépe fyzicky připravil, myslím, že bych zvládl bojovat dál. Má však opravdu silné rány a já podal své osobní maximum,“ vyjádřil se poražený influencer. „Dostal jsem na zadek od jednoho z nejlepších boxerů vůbec, prostě to miluji. Vrátím se a získám šampionský pás,“ doplnil.
Byl to ovšem Joshua, kdo v zápase bojoval o kariéru. Do ringu se vrátil po porážce KO, kterou inkasoval před patnácti měsíci od Daniela Duboise. Youtubera musel dekorovaný finišer zdemolovat, aby se v šestatřiceti letech udržel relevantní na světové špičce těžké váhy, kde mu konkurují giganti, jako jsou Oleksandr Usyk, Joseph Parker nebo Murat Gassiev. V posledních týdnech se navíc objevují spekulace, že se jeho management snaží o super-fight s hvězdným Tysonem Furym. „Gypsy King“ také projevil zájem.
„Jestli to myslí Tyson Fury vážně, chce si zpátky nasadit rukavice a přijít bojovat s jedním nejskutečnějších bojovníků, ať konečně nastoupí. Ať nastoupí a zanechá řečí, pořád říká: ´AJ tohle, AJ támhle to.´ Setkejme se v ringu a promluvme si pěstmi,“ vzkázal Joshua bývalému šampionovi, který odešel do důchodu takřka přesně před rokem po druhé porážce s Usykem.