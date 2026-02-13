Konečný o galavečeru v Brně, zranění i propagaci boxu. Proč se vrací mezi čtyři provazy?
Boxerskou scénu v Česku čeká mimořádná událost. Legendární Lukáš Konečný se vrací mezi čtyři provazy v galavečeru s názvem New Era 1, který se uskuteční 7. března v brněnském klubu Sono. A právě hlavním tahákem večera bude návrat muže, kterého mnozí považují za nejlepšího boxera v české historii. Síly poměří s o třináct let mladším Alessandrem Jandejskem. Vstupenky seženete zde.
Může hrát nějakou roli věkový rozdíl mezi vámi?
„To by nemělo hrát roli, protože já jsem stokrát zkušenější a stokrát vyboxovanější. A pokud bude hrát něco roli, je to můj zdravotní stav. Koleno, rameno, lokty, blbosti... Do posledního zápasu s Bezvodou jsem lezl naprosto rozebraný. Měl jsem rozbité žebro, koleno, rameno a myslím si, že i loket. Musím ale zaklepat, nic mi nebylo, jak je tam nějaký adrenalin a podobné věci. Když jsem z toho zápasu odcházel, najednou jsem si vzpomněl, že mě bolí tohle a támhleto... Ale ani mě to neomezovalo, takže doufám, že podobné to bude i teď. Že když do toho vlezu a budou tam lidi, hlava mi prostě přepne.“
Byť je to exhibice, kvůli fanouškům a televizi asi budete boxovat naplno, že?
„U exhibice je dobré to, že boxovat naplno nemusíte, ale můžete. To už prostě záleží na vás, záleží to i na situaci. Když mi to můj zdravotní stav a schopnosti dovolí, budu chtít boxovat naplno, ale uvidíme. I podle toho, kolik tam bude lidí, jaká bude atmosféra a jestli se Sandro bude chovat normálně. My se samozřejmě známe, je to v klidu kluk. Myslím si, že žádný problém tam nebude. Je to však prostě sport. Stejně jako ve fotbale chcete dát gól, v boxu mu prostě chcete dát do huby. To k tomu patří.“ (usmívá se)
Nebyl jste několik let jeho manažerem?
„Jasně, no. Já jsem byl manažerem skoro všech.“ (usmívá se)
Máte pro něj nějaký vzkaz?
„My se známe, takže si myslím, že on ví, do čeho leze a nemůže nic ztratit. Může jenom získat. Doufám, že trénuje, aby zápas stál za to a abychom pobavili lidi tím, že si dáme vzájemně do držky. Věřím, že mu dám do držky víc než on mně.“
Proč jste se vůbec rozhodl, že se vrátíte do ringu?
„Není to úplně vrácení se do ringu, je to exhibice. I když v boxu exhibice, to není jako ve fotbale nebo v tenise. Tady chcete vyhrát vždycky, pokud to však není exhibice jako já se Švancarou. Tam to snad bylo lidem jasné. V boxu prostě chcete toho druhého vždycky porazit. Když je to v klidu, můžete nějak polevit, nebo ho třeba šetřit. Ale nemyslím si, že tohle bude ten případ. Já mu budu chtít dát do držky a počítám, že on mně taky. A proč jsem se rozhodl vrátit? Já jsem furt v tělocvičně a pořád tím nějak žiju. Asi mám i potřebu si něco dokazovat.“
Není to také tím, že pomůžete zpropagovat box? Přece jen, když vejdete do ringu, zase se o tom bude psát.
„Částečně proto to samozřejmě dělám, a proto jsem se vrátil do ostrého zápasu s Tomášem Bezvodou. Je to jeden z důvodů, aby o tom média psala a aby se to lidi dozvěděli. Samozřejmě to nejde dělat donekonečna kvůli zdravotnímu stavu, věku... Prostě je to horší a horší, ale láká mě tam vlézt třeba ještě v padesáti letech. Uvidíme, jestli to tělo zvládne.“
Měl jste i operaci, jak se po ní aktuálně cítíte?
„Myslím si, že je to v pohodě, nějak se to rozhýbává. Začátek byl teda krušný, představoval jsem si to jako Hurvínek válku. Bylo to husté, ale už je to dobré.“
Dokážete si vůbec představit život bez boxu?
„Asi ne, protože jsem ho dělal odmalička, zhruba od nějakých osmi let. Dělal jsem ho celou dobu dobře, pak jsem ale s vrcholovou kariérou skončil. Nevím, jestli v roce 2013 nebo 2014? Potom jsem si říkal, že si od boxu odpočinu. Měl jsem všelijaké plány, ale nešlo to. Byl jsem zvyklý chodit dvakrát denně trénovat, takže jsem v tom pokračoval dál. Nehledě na to, že jsem u toho zůstal i jako činovník, promotér, manažer nebo trenér.“
Jaká je vůbec aktuální pozice boxu mezi sporty v České republice?
„Za mě je taková konstantní. Dřív za komančů to bylo pro box mnohem jednodušší, protože pokud jste chtěli dělat vrcholové sporty, mohli jste dělat box, karate, judo nebo zápas. Ve finále nic jiného. Pokud jste si chtěli dávat do hlavy, musel to být box, nic jiného totiž nezbývalo. Takže i členská základna byla širší. Potom se samozřejmě rozšířily obzory, vznikly nové sporty, ale za mě je box prostě olympijský sport. A ve světě, když už ne v Čechách, má nejširší základnu. Dostat se na nějakou úroveň, udělat mistra Evropy, mistra světa nebo se prosadit v profesionálech, je pro Čechy strašně těžké. Nechci snižovat ostatní sporty, ale ve finále to vlastně i vidíme. Být úspěšnější v MMA, kickboxu, thajském boxu a podobně je pro české sportovce mnohem jednodušší, protože základna tam není tak široká.“
Od dob vaší kariéry se v Česku neobjevil boxer, který by dosáhnul na nějaký světový titul. Čím to je?
„Já bych to neříkal úplně takhle. Musíte to rozdělit na různé etapy. Pokud se budeme bavit o amatérském boxu, byli kolem mě, nebo třeba přede mnou, i úspěšnější boxeři. Co se týče profesionálních boxů, tam je to samozřejmě něco jiného. Pokud se nepletu, my jsme nikdy neměli, ani třeba v předválečné historii, mistra Evropy nebo mistra světa. Je to holt trošičku zakleté.“
Ale proč tomu tak je? Chybí talentovaní boxeři, nebo nemáme tak dobrou infrastrukturu?
„Talenti jsou určitě, akorát jsou trošku líní. (usmívá se) Většinou je to spojené s tím, že když se jedná o talent, tréninku třeba nedá to maximum. Musí být trošku šiblý, trošku magor a musí tomu obětovat víc, než je standard. Jako třeba Jágr v hokeji. Na tréninku prostě musíte být, musíte tomu kus obětovat.“
Ve světě je box většinou víc než MMA, zejména třeba v Anglii nebo v Americe. Bývají tam větší peníze, větší návštěvnost, ale tady to předběhla MMA. Proč je to u nás jinak než v západní Evropě?
„Je to jednoduché, záleží to na dvou věcech. Jednou jsou samozřejmě kvalitní sportovci a kvalitní boxeři. Tady sice jsou kvalitní boxeři, ale bohužel nejsou konkurenceschopní ve světovém měřítku. Od toho se samozřejmě odvíjí třeba zájem médií, sponzorů a podobně. Proč budete sponzorovat sice skvělého boxera, když ve světovém žebříčku není tak vysoko? Radši si vyberete nějaký jiný sport, kde je někdo úspěšnější. Bohužel profesionální box je hodně o penězích. Vy potřebujete mít peníze, aby sportovec mohl profesně růst. Nemůžete ho hned šoupnout s nejlepšími, pak prostě nemá šanci uspět.“