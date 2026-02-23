Jandejsek o duelu s Konečným: Hned jsem na to kývnul. Živit se boxem? Nehorázně těžké
V sobotu 7. března se v brněnském klubu Sono uskuteční galavečer s názvem New Era 1, jehož hlavním tahákem bude boxerský souboj mezi legendárním Lukášem Konečným a Alessandrem Jandejskem. „Vím, co Lukáš znamená pro box a co dokázal, proto je mi velkou ctí, že proti němu můžu boxovat. Zápas beru jako obrovskou výzvu. Udělám maximum pro to, abych se připravil na sto procent, protože proti němu to bude rozhodně potřeba,“ vysvětluje Jandejsek. Vstupenky jsou k dispozici ZDE>>>.
Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na zápas s Lukášem Konečným?
„Mám rád výzvy. Myslím si, že to bude zajímavý zápas, protože on je nejlepší boxer v Česku, i když už je starší. Nemám nějaké velké naděje, že bych ho porazil nebo něco, ale chtěl bych udělat pěkný zápas. Kdyby se mi podařilo vyhrát, byl bych rád. Takový zápas jsem už měl, proti Vasilu Ducárovi jsem taky dostal nabídku, ale tam to byl prostě nesmysl. Vasil je úplně jinde, já jsem někde uprostřed a potřebuju nějakou další motivaci. Strašně mi pomáhají tyto velké zápasy, každý den do toho dávám maximum. A buď vyhraju, nebo prohraju. Jde mi hlavně o to, aby to byl pro diváky dobrý zápas.“
Co pro vás vůbec Lukáš Konečný znamená?
„Je to prostě legenda, v zahraničí měl výborné zápasy. A zároveň je to nejlepší boxer v České republice, což se nepoštěstí jen tak někomu.“
Jaký s ním máte osobní vztah?
„Vycházím s ním dobře. Dva roky byl vlastně můj manažer, nic proti němu nemám. Beru to prostě čistě po sportovní stránce.“
Existuje něco, čím ho můžete překvapit?
„Vím, že nějakou dobu netrénoval, takže sázím na kondici. Taky jsem ji teď sice neměl, ale mám čas na přípravu. Takže věřím, že na kondici bych ho urvat mohl, a možná ještě na výšku. Je menší, takže se bude muset na mě dostávat. Když si to pohlídám, třeba se ke mně nedostane.“
Motivaci jsem vždy měl jen na chvíli
Byl by velký skalp porazit takového boxera?
„Kdyby se mi podařilo vyhrát, neskutečně by mi to pomohlo a také nakoplo. Měl jsem nějaké období, kdy jsem úplně vyhořel. Celý sport mě přestal bavit. Dělám to už odmalička, každý den jsem měl trénink, chodil jsem i dvoufázově. Čím jsem byl starší, takovou motivaci jsem už neměl. Když mi zavolali, jestli bych šel do zápasu s Konečným, neváhal jsem a hned jsem na to kývnul. Je to pro mě další motivace.“
Jak vůbec trávíte volný čas?
„V novém roce jsem si dal poprvé v životě předsevzetí, že prostě budu trénovat. Tento rok bych chtěl zvládnout každý měsíc zápas. Dokud můžu, chtěl bych dát do boxu maximum. Už nejsem nejmladší, je mi 34 let. Co se týče práce, teď jsem začal podnikat s platebními terminály. Našel jsem si 90denní výzvu, kde mám aktivity, které za den musím splnit.“
Je těžké je dodržet?
„Nedělá mi to problém. Dřív jsem boxoval, dal jsem si nějaký zápas, dva měsíce dřel a pak jsem měl další zápas. Byly tam závody v crossFitu, takže mnoho motivace jsem neměl. Tu jsem měl teda vždycky jenom na chvíli, ale chyběla mi disciplína. Na ní teď dělám.“
Uživí vás vůbec box?
„Neberu to tak, že by mě to mělo živit, spíš to beru jako takový bonus. Profi box je super, jsou tam dobré peníze, ale vy se můžete zranit a všechno je pryč. Jak jsem říkal, beru to jako takový bonus.“
Je obecně těžké se v Česku uživit boxem?
„Je to nehorázně těžké. Kluci, kteří boxují profi, jsou dobří, ale bez sponzorů by se připravovali těžko. Vy musíte mít přípravu, suplementy, trenéry... Když chcete jet třeba do Thajska, vyjde vás to na ranec. Takže bez sponzorů se na nějaký velký zápas připravuje blbě.“