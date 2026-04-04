Ducárův boj o tituly ukončilo kontroverzní rozhodnutí: Byl jsem připravený pokračovat!
Očekávaný souboj o tituly organizací WBA a IBF měl kontroverzní závěr. Český boxer Vasil Ducár pomýšlel v Manchesteru na vítězství na body, jenže v závěru osmého kola sudí začal počítat a utkání ukončil. Z vítězství se tak radoval domácí Pat Brown. „Rozhodně jsem byl připravený pokračovat, ale rozhodčí to bohužel ukončil. Co s tím mám dělat?“ podivoval se šestatřicetiletý Čech.
Už od chvíle, kdy byl duel mezi Vasilem Ducárem a Patem Brownem oznámen, bylo jasné, že favoritem bude domácí boxer. V profesionálním ringu držel bilanci 5:0, přičemž čtyři soupeře ukončil knockoutem v prvním kole a jednoho ve druhém. Za sebou má navíc pozoruhodnou amatérskou kariéru, během níž se představil na olympijských hrách.
Vasil Ducár mohl jen překvapit, což se částečně podařilo. Český boxer urputně a kvalitně bránil, několikrát se dostal z těžkých situací, v nichž potvrdil své zkušenosti z desetikolových bitev. „Od začátku jsem očekával, že na mě vlítne, proto jsem byl připravený ustát jeho první kola, což se mi podařilo. Výrazně mě neohrozil. Moje taktika byla dostat ho do kol, která ještě nezažil, a od osmého, devátého se pokusit souboj překlopit,“ popisoval Ducár.
Velkou pachuť na něm zanechalo samotné ukončení zápasu. V závěru osmého kola po ráně na spodek lehce poklekl, nicméně okamžitě se zvedl a všem dával najevo, že počítání nepotřebuje. Sudí ho přesto zahnal do rohu, kde Ducár, podle všeho připravený pokračovat, čekal na odpočet.
Když rozhodčí napočítal do osmi, k překvapení všech přítomných zápas utnul. „Rozhodně jsem byl připravený pokračovat, ale rozhodčí to bohužel ukončil. Co s tím mám dělat?“ tázal se zklamaný Ducár, který bojoval ze všech sil o zisk dvou pásů.
K diskutabilnímu závěru se vyjádřil také Ducárův budoucí soupeř Alex Cverna, s nímž se má český reprezentant utkat 4. září v pražském Sasazu. Duel se uskuteční pod hlavičkou organizace GBO v rámci souboje o krále českého boxu.
„Může mi někdo říct, co tohle bylo za ukončení? Přestože měl Vasil soupeře na domácí půdě, naši zemi skvěle reprezentoval a byl výborný. V září si spravíme chuť, tohle se určitě nestane. Těším se na souboj s tebou. V Anglii se asi prostě nedá vyhrát na body,“ uvedl Cverna, jenž se tak svého soupeře otevřeně zastal.