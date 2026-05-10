Dubois mistrem světa v těžké váze. Jeho soupeř vypadal na konci opravdu zničeně
Britský boxer Daniel Dubois se stal podruhé profesionálním mistrem světa v těžké váze. Po velké bitvě v sobotu v noci porazil v Manchesteru krajana Fabia Wardleyho technickým k.o. v jedenáctém kole a získal titul organizace WBO. Jeho obličej vypadal po zápase opravdu zničeně.
Hned v úvodu zápasu se Dubois po soupeřově úderu ocitl na zemi a pak ještě jednou ve třetím kole. Nakonec ale dovedl souboj k vítězství. Wardley ke konci silně krvácel z nosu a pravé oko měl téměř zavřené.
„Byla to válka. Překonali jsme těžké chvíle. Skvělý zápas. Díky, Fabio,“ řekl Dubois. Osmadvacetiletý Brit byl dříve šampionem IBF poté, co pás v roce 2024 uvolnil Oleksandr Usyk. Ukrajinec loni v červenci Duboise ve Wembley knokautoval a titul získal zpět.
Dubois si vítězstvím nad Wardleym vylepšil bilanci na 23 výher a tři porážky.