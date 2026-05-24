Usyk vyhrál na hraně pravidel. Sudí odmával K.O. po konci kola. Korupce, bouří se fanoušci
Mělo jít o totální dominanci úřadujícího šampiona. To, co ale Rico Verhoeven předvedl, byl výkon zosobňující filmového Rockyho. Král kickboxingu, jak se Holanďanovi přezdívá, změnil disciplínu, aby se utkal se světovou jedničkou Oleksandrem Usykem u pyramid v Gíze o boxerský titul. Experti mu nedávali žádné šance. Nakonec byl však Ukrajinci mnohem těžší výzvou než jiní elitní boxeři. Pokus o senzaci přesto Usyk v jedenáctém kole stopnul technickým K.O., ke kterému ale přispělo tristní zakročení rozhodčího. „Odvolám se,“ prohlásil poražený.
Zvon na konci kola zachránil v historii boxu nesčetně bijců. Rico Verhoevenovi se ale při sobotním mači s Oleksandrem Usykem stejné šance nedostalo. Rozhodčí Mark Lyson odmával finiš po konci jedenácté tříminutovky a zhatil to, co mohl být jeden z největších šoků sportovních dějin.
Ano, Holanďan byl tvrdě otřesen. Ještě před chvílí byl v počítání po brutálním úderu, který ho poslal do kolen. Po sérii tvrdých ran přesto ukončení přijít nemělo. Pochybný technický knockout by snad nevyvolával až tak velké kontroverze, kdyby šlo o absolutní dominanci Usyka, jak drtivá většina expertů i fanoušků očekávala.
Verhoeven si ale vedl velice dobře. Po deseti kolech z celkových dvanácti byl stav u dvou sudích nerozhodný a třetí zapsal, že je o jeden bod napřed právě sedmatřicetiletý kickboxer. Ten jasně ovládl první dvě kola a v dalších se mu opakovaně dařilo presovat Ukrajince.
Zlobit se kvůli výsledku může i Usyk, kterému se bez ohledu na finiš v jedenáctém kole náramně dařilo a pokud by pokračoval, byl by při dvanáctém kole bodově napřed a měl by před sebou hodně otřeseného soupeře. Teď ale musí čelit kritice, jež má přitom směřovat na rozhodčího.
„Jasně, že jsem naštvaný. Bylo to brzké zastavení. Rozhodčí určitě věděl, že jsme na konci kola a nemusel vůbec zasahovat. Bohužel, tohle není na mě,“ povídal Verhoeven po boji. V trpkosti se nijak neutápěl. „Jsem opravdu moc vděčný, že jsem tuhle šanci vůbec dostal a Usyk přijal moji výzvu. Také bych si moc přál odvetu,“ dodal čtrnáctinásobný šampion nejprestižnější kickboxerské organizace Glory.
Svízelná situace pro Usyka
Při odchodu z ringu už Verhoeven tolik smířlivý nebyl. Dozvěděl se totiž, že rozhodčí mu vzal šanci pokračovat sekundu po odzvonění konce kola. „Odvolám se,“ slíbil a následně potvrdil na sociálních sítích. „Odvolání jsme podali organizaci ještě cestou na letiště,“ napsal, načež přidal další příspěvek: „Usyku, byla velká čest s tebou sdílet ring. Pojďme si to zopakovat!“
Cesta k odvetě nebude snadná. Do ringu se po vyhlášení verdiktu vřítil i neporažený Němec, aktuální světová trojka Agit Kabayel, aby se přihlásil o zápas s šampionem. „Německo po našem zápase touží. Chtějí to vidět Němci i Ukrajinci, kteří u nás teď žijí. Pojďme to pro ně udělat na stadionu,“ vyzval bijec Usyka.
Ten se tak jen pár minut po skončení utkání dostal do svízelné situace, kdy jednomu z ranařů naproti sobě musel slíbit, že se s ním příště utká. „Tohle je na organizaci. Já jsem připraven kdykoliv. Rád si dám zápas s vámi oběma,“ vybruslil šampion z pomyslného rohu.
Verhovenovy šance na odvetu se stále zvyšují. Boxerská organizace je pod velkým tlakem veřejnosti. Bouří se nejen fanoušci ale také sportovci a známé osobnosti. „Box je tak zkorumpovaný,“ napsal na síti X Belal Muhammad, někdejší šampion UFC. „Tohle je nejšílenější sr*čka jakou jsem snad kdy viděl. Rico vyhrával každé kolo a ten podplacený rozhodčí to stopne hned při první příležitosti. Jsem Usykův největší fanda, ale teď zkrátka prohrál,“ přisadil Jake Paul, boxer a promotér.