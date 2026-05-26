Usykova výhra: Žádná krádež ani důkaz korupce, tvrdí expert. Proč podal Ukrajinec špatný výkon?
Byla to krádež, nebo legitimní finiš? Od sobotního večera neustávají debaty o kontroverzním ukončení duelu Oleksandra Usyka s Ricem Verhoevenem. Ukrajinský šampion za nepříznivého bodového stavu ukončil holandského soupeře v jedenáctém kole technickým knockoutem. Rozhodčí však utkání odmával až po zaznění gongu oznamující konec tříminutovky. Bojovníci i fanoušci zuří a mluví o korupci. Proti tomu se ale rázně vymezuje Aleš Seifert, přední český expert. „Ano, malinko předčasné to bylo, rozhodně jsem ale viděl daleko horší zastavení,“ povídá v rozhovoru pro web iSport.
Jaký byl váš první dojem po bezprostředně po skončení zápasu? Také vás napadlo, že může jít o korupci?
„Ani omylem nešlo o korupci. O tom, že bylo ukončení kontroverzí, se bavit můžeme, ale určitě nešlo o korupční záměr. V boxu platí pravidlo ochrany boxera před přílišnou újmou, jakou vidíme třeba v MMA nebo kickboxingu. Musíme navíc přihlídnout k průběhu zápas.“
Rozveďte to prosím.
„Po deseti kolech jsem to viděl šest ku čtyřem pro Verhoevena. Nicméně v desátém kole dostal tvrdý zvedák a začal vypadat vyčerpaně a v jedenáctém dokonce inkasoval knockdown a na bodových kartách už by proto tekl mínus dva. Byl úplně mimo. Vstal a v půlce počítání ukázal, že nemá chránič na zuby. Rozhodčímu trvalo další tři sekundy, než stopnul čas a dal Verhoevenovi dalších deset sekund, než mu nandal chránič. Měl tedy dvojnásobek času na zotavení. Mezitím ale přitom, když šel do rohu pro chránič, Holanďan zaplaval na nohách a šlo vidět, jak je otřesený. Kdyby nedošlo ke ztrátě chrániče a rozhodčí by na něj Usyka pustil hned po odpočítání, dostal by okamžitě K.O..“
To se ale nestalo. Po následné salvě ran Usyka, vyzyvatel k zemi nešel.
„Hned po první ráně ale podklesl v kolenou, načež dál jen inkasoval, údery nevracel, ani nijak aktivně nepracoval. Tohle v boxu vede jednoznačně k zastavení. Zároveň se můžete podívat, rozhodčí obcházel Usyka a byl rozhodnutý, že to zastaví. Jestli v tu chvíli zazvonil gong, nebo ne, je úplně nepodstatné.“
V minulosti jsme ale přeci viděli nesčetně bojovníků, kteří byli „zachránění zvonem“, načež zápas vyhráli. Čím byl tento případ tak odlišný?
„Rozhodčí to vždy vidí v jiných úhlech, než my u televizí. Viděl, jak mimo Verhoeven byl. Roli například hrálo, že nevracel údery ani se nesnažil dostat z místa pohybem. Rozhodčí je navíc Angličan.“
To hraje roli proč?
„Tamní rozhodčí často ukončují zápasy v těchto situacích i po odzvonění konce kola. Vzpomeňme na Josepha Parkera, kterému odmávali knockout ještě, když stál v provazech a nebyl tak otřesený jako teď Verhoeven. Také můžeme připomenout našeho Vasila Ducára, který šel po knockdownu do rohu a byť byl ještě na nohou, tak jej rozhodčí stopnul. Tohle je specialita Britů.“
Možná na Usyka dýchnul „otcovský čas“
Myslíte si tedy, že pokud by tam stál rozhodčí od jinud než z Ostrovů, tak by zápas pokračoval dál?
„Někdo jiný by to možná pustil dál. Je to individuální a jde často o to, jak rozhodčí vnímá celý průběh utkání. V desátém kole holandský bijec začal ztrácet dech a v jedenáctém už bylo vyčerpání opravdu markantní. Rozhodčí má plnou kontrolu nad zápasem a o korupci se zkrátka nemůžeme bavit. Je jasné, že poražený teď bude tlačit narativ předčasného ukončení. Ano, malinko předčasné to bylo, rozhodně jsem ale viděl daleko horší zastavení.“
Odhlídněme od výsledku samotného. Proč si myslíte, že měl Usyk s Verhoevenem takové problémy, když si dříve skvěle poradil s daleko elitnějšími boxery jako Tyson Fury nebo Anthony Joshua?
„O Verhoevenovo boxu nevěděl nikdo nic. Usyk se neměl podle čeho připravit, a tak se na to, myslím, trochu vyfláknul. Vždyť byl i nejtěžší v životě (105,8 kilo) a neměl ani nijak skvělý fyzický fond. Nepohyboval se tak lehce jako vždy, a proto se nedostával do úhlů, ze kterých mohl útočit. Holanďanovi zas hrálo do karet spojení s vynikajícím koučem Peterem Furym, který v minulosti připravoval Tysona Furyho na zápas s Wladimirem Kličkem.“
Nedobíhá Usyka věk?
„Možná na něj „otcovský čas“ opravdu dýchnul a odešly mu nohy. To se stát může, je mu třicet devět. Pokud je to tak, musí začít sázet na sílu. Jestli ho skutečně dobíhá věk, ale uvidíme až při příštím zápase.“
Verhoeven si okamžitě řekl o odvetu, ale do ringu vběhnul i Agit Kabayel, aby vyzval šampiona. Jaký zápas je nyní realističtější?
„Těžko říct. Já být Usykem pustím všechny pásy, smáznu Verhoevena v odvetě a ukončím kariéru. Už vůbec nemá co dokazovat. Kabayel je rozhodně právoplatný vyzyvatel. Vyhrál prozatímní titul a zápas se šampionem mu byl přislíben. (Boxerský promotér a mecenáš) Turki Alalshikh ale řekl, že chce vidět odvetu. Teď se ukáže, kdo má v boxerském světě větší slovo – Turki nebo federace.“