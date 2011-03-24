Železnému Mikovi je šedesát. Život plný vítězství i skandálů. Jaký byl v Praze?
Kdysi byl nejbohatším sportovcem světa, dostal se až na dno bankrotu. Americký boxer Mike Tyson se stal legendou, nejmladším šampionem těžké váhy. Zažil ale i vězení a šílený zápas, při němž ukousnul Evanderu Holyfieldovi kus ušního lalůčku. V úterý slaví šedesátku, ale zároveň se chystá na exhibici proti Floydu Mayweatherovi.
Byla to událost, na kterou pamětníci v redakci iSport.cz dodnes vzpomínají. Před patnácti lety přiletěl Mike Tyson do Prahy a díky kontaktům legendárního grafika a propagátora bojových sportů Milana Švece dorazil i na návštěvu tehdejší holešovické redakce.
„Železný Mike je menší, než jsem čekal. Mezi suitou svých bodyguardů se skoro ztrácí, nicméně v saku s jemným černobílým vzorem a tmavých kalhotách vypadá velmi elegantně,“ popisoval tehdy Adam Nenadál, dnešní lídr Ligy naruby. „Chová se profesionálně a nad očekávání vstřícně, ale je na něm vidět, že být středem pozornosti mu není úplně příjemné. Očima, které spíš klopí k zemi, občas zatěká po místnosti, jako kdyby hledal oporu.“
Nenadál tehdy s Tysonem absolvoval online rozhovor, v němž slavný boxer odpověděl na otázky čtenářů. „Se zaujetím vypráví o bratrech Kličkových, instinktivně u toho zatíná pěsti a já jen zírám: ten malý chlapík má ruce jako lopaty!“ všimnul si Nenadál.
Mike Tyson v redakci webu iSport v roce 2011 • Jaroslav Legner (Sport)
Tyson se při tehdejší návštěvě Prahy ve svém vysočanském hotelu s fanoušky fotil za pětistovku a ve městě vzbudil solidní humbuk. Podobné to bylo i v roce 2018, kdy svůj životní příběh vyprávěl při Noci s legendou promotéra Petra Větrovského, kde se setkal i s Karlosem Vémolou. A byl znovu vřele přijat.
Říkali mu Americký vlkodlak či Zvíře
Tyson své fanoušky nikdy neztratil, přesto že kromě vítězství napáchal i spoustu chyb. V polovině osmdesátek se stal nejmladším mistrem světa těžké váhy a fascinoval svým brutálním stylem. V devadesátkách strávil tři roky ve vězení za znásilnění.
Při jednom pokusu o comeback šokoval. V souboji s Evanderem Holyfieldem vyplivnul chránič zubů a zakousl se soupeři do ucha.
„Byl jsem šokován a myslím, že Američané rovněž,“ řekl tehdejší americký prezident Bill Clinton, který zápas v Las Vegas viděl na vlastní oči.
Pro Tysona to bylo další dno. Říkali mu Americký vlkodlak či Zvíře. Dostal roční trest a pokutu tří milionů dolarů. V roce 1999 musel znovu do vězení za napadení dvou lidí v souvislosti s dopravní nehodou.
Profesionální kariéru ukončil v roce 2005 po prohře s Kevinem McBridem. Do ringu se vrátil už za rok nevydařenou exhibicí proti Coreymu Sandersovi. V roce 2020 se Tyson dočkal mnohem lepšího přijetí své exhibice s Royem Jonesem, která byla vyhlášená jako remíza. Před dvěma lety prohrál s youtuberem Jakem Paulem na body.
Letos na podzim se chystá další exhibice mezi dvěma legendami. Tysonovým soupeřem bude devětačtyřicetiletý Floyd Mayweather Junior, který během kariéry získal tituly napříč pěti váhovými kategorii a neprohrál jediný zápas.