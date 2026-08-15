Nastoupí, nebo nenastoupí? Ducár přitvrdil na Cvernu, ten poslal ostrou odpověď
Už 4. září čeká pražské SaSaZu galavečer GBO Boxing New Era. Pozornost se upíná především k hlavnímu souboji Vasila Ducára s Alexandrem Cvernou. Mezi oběma bojovníky to několik týdnů jiskří a s blížícím se zápasem jejich slovní přestřelka nabírá na obrátkách. Tentokrát přilil olej do ohně Ducár. Vstupenky na akci si můžete pořídit ZDE>>>
Vasil Ducár zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém paroduje svého soupeře. Opakovaně v něm míří do ringu a zase se vrací, čímž naráží na otázku, zda Cverna 4. září skutečně nastoupí. Fanoušky navíc vyzval, aby sami tipovali, jestli jeho soupeř do ringu dorazí.
Cverna na sebe s odpovědí nenechal dlouho čekat. „Vasilku, Vasilku, viděl jsem, že ses u toho nějak zpotil. Já ti jenom chci říct, že já tam určitě přijdu. Ale hlavně, abys byl na můj příchod připravený. Protože jestli tohle mělo být vtipný, tak podle mě se to upřímně nepovedlo. Myslím si, že můj příchod pocítíš od první minuty,“ vzkázal Ducárovi.
Cverna vstupuje do souboje jako mírný outsider. Díky vyšší váze a pověsti tvrdého ranaře však představuje nebezpečí, které Ducár rozhodně nemůže a nesmí podcenit. Ten připouští, že je před zápasem v poněkud nevděčné pozici.
„Já jsem v nevýhodě. Zápas jsem vzal trošku bezmyšlenkovitě, rozhodl jsem se rychle a Alex nemá co ztratit. Když to Alex doboxuje, tak vyhrál. Ale já, když nevyhraju přesvědčivým způsobem, tak jsem prohrál. Určitě mám víc co ztratit já než Cverna,“ uvedl Ducár.
Ani Cverna nezastírá, že 4. září půjde přátelství stranou. Do přípravy podle svých slov investoval maximum, navíc se vrací po operaci nohy. „V ringu s Vasilem kamarádi nebudeme. Určitě ne, můžu všechny ubezpečit. Já vím, jak dřu. Jsem po operaci nohy a vím, čím jsem si musel projít, abych se na zápas připravil. A všechno moje utrpení si odnese právě Vasil. A to 4. září,“ prohlásil.
Ducárovu provokaci bere jako další motivaci. „Pokud si chce točit srandovní videa o tom, jestli nastoupím, nebo nenastoupím, tak ať si je natáčí. Ale já tam budu. A on to bude cítit hned, jak rozhodčí řekne box,“ dodal Cverna.
V novinách bude titulek, že influencer porazil mistra světa
Galavečer GBO Boxing New Era však nabídne také další mimořádně sledovaný duel. Do ringu se vrátí bývalý mistr světa a jedna z nejvýraznějších osobností českého profesionálního boxu Lukáš Konečný.
Proti němu se postaví influencer, podnikatel a barber Daniel „Icko“ Klement, který si o zápas dlouhodobě říkal výrazným trash talkem. A právě jeho výroky Konečného přesvědčily, aby výzvu přijal. „Chci všechny ubezpečit, že to je naposledy. Už nikdy nevezmu takovýhle zápas. Je to pod moji úroveň a nebudu to dělat,“ prohlásil Konečný.
K přijetí duelu má podle svých slov dva hlavní důvody. „Prvním je, že chci zavřít hubu tomuhle makovcovi, aby pochopil, že za svoje slova musí nést odpovědnost. Takže ho klidně, jak už jsem řekl, vystřelím levou rukou v prvním kole a za tyhle kecy ho budu chtít v uvozovkách zabít,“ vzkázal.
Druhým důvodem je podpora samotného galavečera, jehož karta stojí především na profesionálním boxu. „Celá karta GBO Boxing je složená převážně z profesionálních boxerských zápasů. A já chci tuhle organizaci svým účinkováním podpořit,“ vysvětlil Konečný.
Klement si však ze slov zkušeného soupeře těžkou hlavu nedělá. Naopak věří, že právě Konečného sebevědomí by se mohlo stát jeho slabinou. „Mně je jedno, co říká. Já si myslím, že jeho největší slabinou bude jeho sebevědomí,“ reagoval Klement, který sám přitom věří v obrovské překvapení.
„On ať pije pivo, vždyť má vanu, může jíst každý den bůček a klobásy. Já věřím, že to zvládnu, že budu připravený a nakonec bude v novinách titulek, že influencer porazil mistra světa. Takhle to vidím já,“ uzavřel.
Dvojčata čeká profesionální debut
Do popředí české boxerské scény se chtějí probojovat také dvojčata Maxim a Pavel Mikhalovovi, které na galavečeru čeká profesionální debut. Pozornost fanoušků si bratři získali nejen svými sportovními ambicemi, ale i životním příběhem. Do Česka přišli z Ukrajiny po vypuknutí války a jejich příběh vyvolal na sociálních sítích výraznou vlnu podpory. Video o nich sdílely stovky lidí.
„Překvapilo nás to. Udělalo nám to s Pavlem obrovskou radost. Víme, že v Česku jednoduché si jako cizinci a Ukrajinci, kteří utekli před válkou, získat domácí publikum,“ uvedl Maksym.
Zároveň zdůrazňuje, že se svým bratrem nechtějí stavět popularitu pouze na životním příběhu. Fanoušky chtějí přesvědčit především tím, co předvedou mezi provazy. „Uděláme všechno pro to, aby nám fandili hlavně kvůli tomu, jak boxujeme, a ne kvůli tomu, jakého jsme původu nebo že jsme z jiné země. Chceme si naklonit publikum svými výkony. Věřím, že naše zápasy, které se určitě budeme snažit ukončit před limitem, diváky nadchnou,“ dodal Maksym.
Galavečer GBO Boxing New Era se uskuteční 4. září v pražském klubu SaSaZu.