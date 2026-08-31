Když nad námi létaly rakety. Ukrajinská dvojčata o boxu i životě v Česku, chtějí být šampiony
Mají totožné názory, líbí se jim stejné holky a oblékají se skoro na vlas stejně. Když s nimi mluvíte po telefonu, podle hlasu je prakticky nerozeznáte. „Raději vždycky dopředu řekneme, kdo teď mluví,“ usmívají se v rozhovoru pro web iSport.cz ukrajinská dvojčata Maksym a Pavel Mikhalovova, která se už v pátek v pražském SaSaZu představí na očekávaném galavečeru GBO boxing New Era 2. Vstupenky na akci seženete ZDE>>>
V boxu hodlají prorazit, cíle mají obrovské. „Chtěl bych být šampionem WBC,“ vypálí Maksym Mikhalov, jenž ve své kariéře nastoupil k osmnácti duelům, z nichž sedmnáct vyhrál. Čtrnáct dokonce před limitem. Dobře si vede i jeho bratr Pavel, který zvítězil ve všech amatérských duelech. Kvůli ruské vojenské agresi na Ukrajině se oba ocitli v Česku, aby si vybojovali kariéru i lepší život. Galavečer GBO boxing New Era 2 jim k tomu může pomoct.
Jak se těšíte na pátek, kdy konečně půjdete do akce?
Maksym: „Opravdu moc, protože tohle je pro nás velká výzva. Potřebujeme se v Česku ukázat a fanoušky utvrdit v tom, že v boxu jsme a budeme dobří.“
Pavel: „Hlavně to je pro nás strašně velká šance!“
Maksym se utká s Jánem Uhrinem. Jaký to bude soupeř?
Maksym: „S trenérem jsme si ho už pořádně nastudovali, koukali jsme se na nějaká videa. Borec je ze Slovenska, je tam třetí, takže tento zápas pro mě bude dobrou výzvou a také zkouškou.“
Co vy Pavle? Jak se těšíte na duel s Ivem Holleym?
Pavel: „Dlouho jsme hledali soupeře, ale nakonec jsme našli. Objevil se asi před dvěma týdny. Je z Brna, sice ne úplně zkušený, ale dobrý. Moc se na to těším.“
Jak se momentálně připravujete?
Pavel: „Příprava je v pohodě, trénujeme dvakrát denně a musím říct, že pořádně tvrdě. Trenér to má naplánované dobře. Pilujeme techniku, výbušnost a další věci, které k tomu patří. Prostě je to profi příprava na velké úrovni.“
Berete galavečer v SaSaZu za další odrazový můstek do vašich kariér?
Maksym: „Nemáme to úplně jednoduché, ale jsme extrémně motivovaní. Chtěl bych být šampionem WBC. Určitě je to velký cíl, ale proč si za tím nejít? Prostě se chci stát minimálně mistrem světa.“
Pavel: „Teď je hlavním cílem se ukázat tady v Česku, stát se šampiony a pak jít třeba do světa.“
Do Česka jste se dostali za vskutku nepříjemných okolností, když jste ze dne na den museli opustit domovskou Ukrajinu, rodinu…
Maksym: „Pamatuju si to jako včera. Byli jsme u baráku a najednou nad námi létaly rakety. Sedli jsme si jako rodina, bylo nás pět kluků a maminka a začali jsme si povídat o tom, že nechceme skončit na frontě a zemřít. Maminka nám řekla, ať přemýšlíme, kam bychom odjeli. Původně jsme chtěli do Polska, ale válka tehdy trvala už dva měsíce a v Polsku bylo hodně Ukrajinců. Řekli jsme si, že bude lepší, když pojedeme do Česka, které není tak blízko Ukrajině.“
Pavel: „Chtěli jsme do Prahy, ale průvodčí ve vlaku nám řekl, že tehdy tam bylo strašně hodně Ukrajinců a byty jsou už obsazené. Nejprve jsme přijeli do Olomouce, kde jsme bydleli tři roky, a teď jsme tady v Praze.“
Bratři Kličkové jsou pro nás velkými vzory
Navykli jste si už na nový život?
Maksym: „Žijeme tady už zhruba půl roku. Ale upřímně? Pocházíme z malé vesnice, takže větší města pro nás moc nejsou. Ale zvykli jsme si.“
S částí rodiny, která zůstala na Ukrajině, jste v každodenním kontaktu?
Maksym: „Ano, ale je to hodně náročné. Máme tam sourozence, bratrance nebo sestry od maminky. I oni mají své děti a pořád říkají, jak je to hrozné, že létají rakety, co se děje a kdo zemřel. Politiku ale celkově nesledujeme, protože nám to ubližuje a my ji hlavně nezměníme.“
Slyšel jsem, že když začala válka, postavili jste si improvizovaný bunkr. Je to pravda?
Maksym: „Začalo to ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že rakety můžou doletět i do nějakého baráku. Odešli jsme kousek od našeho domu, hned vedle lesa, kde by určitě žádná raketa nespadla. A takhle to vlastně vzniklo.“
Díky čemu jste si vybudovali takový charakter?
Maksym: „Možná už v mládí, kdy jsme chodili na tréninky asi třináct kilometrů. To se ani nedíváte kolem sebe nebo dopředu. Máte před sebou cíl a prostě jdete a makáte.“
Kolik času vám taková cesta zabrala?
Pavel: „Přibližně hodinu a půl až dvě hodiny. Občas jsme před tréninkem nebo i po něm běželi, když jsme zrovna nestíhali. Nebo třeba jsme už měli po tréninku, zavolali mamince a ona nám řekla, že potřebuje pomoct se zvířaty.“
To vám bylo kolik? Kdy jste s boxem vůbec začali?
Maksym: „Asi ve třinácti letech. Předtím jsme zkoušeli různé sporty jako fotbal, basketbal, atletiku nebo wrestling. Vlastně i házenou. Nakonec nám ale nejvíc sedl box. Možná i díky bratrům Kličkovým, kteří jsou pro nás velkými vzory. Pořád jsme na ně koukali a hodně nás motivovali.“