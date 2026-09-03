Hlavní tahák v SaSaZu? Zápas Ducára se Cvernou: Nejdu tam pro peníze, ale pro odkaz
Galavečer GBO boxing New Era 2 v pražském SaSaZu chystá na pátek velkolepou show. Do ringu se vrátí legendární Lukáš Konečný, jenž změří síly s influencerem Danielem „Icko“ Klementem. Tahákem večera však bude souboj mezi favorizovaným Vasilem Ducárem a Alexanderem Cvernou. „I kdybych nedejbože prohrál, neřeším to. Jdu si to užít a udělat to tak, aby to bylo hezké,“ uvedl Ducár pro web iSport.cz. Vstupenky na akci jsou k dispozici ZDE.
Hlavní zápas večera má jasného favorita. O jedenáct let starší Alexander Cverna se pokusí zaskočit Vasila Ducára. Povede se mu senzace? „Bude těžký a mimo MMA určitě nejtěžší soupeř, jakého jsem kdy měl. Vím, jakou má disciplínu,“ pokývl Cverna.
Výhodou pro něj může být, že se bude boxovat jen čtyři kola. „Oba budeme na zápas takoví fresh. Výhoda bude akorát to, že budu těžší a budu mít větší rány. On ale bude víc v dynamice a zároveň je mladší, což hraje roli. Určitě na tom budu lépe jen váhově a silově,“ věděl mimo jiné český MMA zápasník.
„Alespoň zpočátku od něj očekávám pokus o tlak a určitě i pokus o to, jakým způsobem mě dostat do problémů,“ vytušil Ducár. „Čekám i tvrdé údery. Zaznamenal jsem, že i víc trénuje, takže uvidíme, jak na tom bude kondičně a jestli dokáže tempo udržet.“
Sám Cverna přiznal, že tréninku dal skutečně mnoho. Najel na svůj nejtvrdší a nejtěžší denní režim, přičemž za poslední měsíce shodil hned 18 kilogramů. „Chtěl jsem, abych tam nepřišel jako kýbl sádla a aby lidi viděli, že i v takovém věku se dá udělat progres. Zapracoval jsem také na mnoha dalších aspektech, včetně tréninkové disciplíny,“ líčil Cverna.
Roli může hrát, že mu je už sedmačtyřicet let, zatímco Ducárovi šestatřicet. Je pro něj problém se v tak pokročilém boxerském věku co nejlépe připravit? „Není, mám to najeté. Cítím se lépe než před deseti lety a zároveň jsem zkušenější. Zápasů je teď mnohem víc než před profesionální kariérou,“ popisoval Cverna.
Ducár se na utkání připravuje zhruba tři měsíce, takže dopředu nic nepodcenil. „Jsem zvědavý, kolik dorazí lidí, jaká bude atmosféra a jak to bude vypadat v nových prostorách v SaSaZu. Nejsem si jistý, jestli se tam někdy něco podobného pořádalo, takže jsem zvědavý,“ hlásil.
„Jestli se těším, nebo netěším? Beru to jako práci. Práce mám dvě, takže pro mě to je jako pracovní činnost. Udělám ji tak, jak jsem se nejlépe naučil,“ navázal na svého soupeře Cverna.
V průběhu srpna to mezi oběma protivníky nejednou zajiskřilo. Třeba když Ducár zveřejnil na sociálních sítích video, v němž svého soupeře parodoval. Fanoušky navíc vyzval, aby sami tipovali, jestli Cverna dorazí do ringu.
Co si tak soupeři den před utkáním vzkázali? „Ať si dá pozor, kdo před ním bude stát,“ glosoval Cverna. Ducár pak přispěchal s jednoznačnou odpovědí. „Co bych na to řekl? Snad jen nápodobně,“ usmál se boxer.
„Já tam nejdu pro peníze, jdu tam pro odkaz. Nejde o to, kdo vyhraje, chceme to hlavně ukázat mladé generaci. Chtěl bych vzkázat lidem, ať se přijdou podívat a že jim ukážeme nejkrásnější z boxů, který bude,“ doplnil Cverna.