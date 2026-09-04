Legenda Konečný jde proti influencerovi: Strašně ho ztrestám. Nesmím ho nechat doboxovat
Bývalý mistr světa a Evropy a historicky nejlepší český boxer, Lukáš Konečný, se v osmačtyřiceti letech vrací do další exhibice. Dnes jej na akci GBO v pražském Sasazu čeká netradiční soupeř – influencer Daniel Klement, který se letos představil v bizarní organizaci Clash. Klement v posledních měsících do legendárního bijce ostře pálil. Konečný chystá tvrdou odpověď. „Budu ho chtít strašně, ale opravdu strašně ztrestat, aby všichni viděli, že nestačí trénovat dva tři roky, aby se někdo dostal na úroveň, na které jsem kdysi býval já,“ hlásí v rozhovoru pro iSport.
Jak poctivě jste vzal přípravu?
„Nevzal jsem to poctivě. Nijak speciálně jsem se na tento zápas nepřipravoval. Neznamená to, že bych netrénoval. Trénuju tak nějak pořád, lehce se udržuju. To moje lehký udržování by mělo naprosto bezpečně stačit na spoustu boxerů. A pro mě tento soupeř není boxer, takže by to na něj mělo stačit úplně v klidu.“
Proč jste zápas s tímto influencerem vůbec vzal?
„Zkrátka jsem se domluvil s promotéry, kteří přišli s novou organizací GBO, že si u nich pinknu dvě exhibice. Jednu už jsem měl s Martinem Sedlákem v Brně. A tohle je druhá. Tentokrát to bylo trošku složitější s hledáním soupeře. Řeknu to na rovinu - nechtěl jsem nikoho, na koho bych se musel nějak speciálně připravovat, když je to po prázdninách a já si prázdniny většinou užívám. A pak se tak trošku sám nabídl Klement těma svými provokacemi. Vyměkl jsem a podlehl.“ (směje se)
A věříte těm provokacím, nebo je berete jako čistou snahu o přitáhnutí pozornosti?
„Myslím si, že je to někde mezi. Částečně myslí ty narážky a provokaci vážně a částečně jako marketing. Řekl bych, že už mu v poslední době, jak se zápas blíží, došlo, že přestřelil.“
Jak vážně vezmete samotný zápas?
„Uvidím. Jsem zvědav, co bude umět, nebude umět a tak. Vůbec ho neznám. Ale proto, jak vedl soupeř předzápasový trash talk, ho prostě nesmím nechat doboxovat. Nejsem v žádné top formě, to rozhodně ne. Už asi patnáct let jsem v ní ani nebyl, ale zdravotně jsem relativně v pořádku. Budu ho chtít strašně, ale opravdu strašně ztrestat, aby všichni viděli, že nestačí trénovat dva tři roky, aby se někdo dostal na úroveň, na které jsem kdysi býval já.“
Přijde mi, že si ale trash talk užíváte a baví vás kontrovat.
„Jsem trošku jako provokatér a mám rád blbý kecy. (směje se) Mám blbý kecy i v rámci rodiny. Nemyslím to kolikrát zle, samozřejmě na ty moje holčičky, tři dcerky, který mám, i na manželku, to je občas trošku složitý a musím brzdit. Ale prostě si rád dělám srandu.“
Baví vás taky, že se o vás opět mluví?
„Samozřejmě si uvědomuji, že je to pro mě v tomto směru dobrý zápas. Spousta mladých lidí už žádného Konečného nezná. Nevědí, co jsem měl za zápasy, s kým jsem boxoval, jak jsem boxoval. Tohle je pro mě v uvozovkách reklama. Občas se snad i někdo podívá na nějaký starý zápas. Klíčovou roli to pro mě ale opravdu nehraje. Nejsem žádný influencer a z čísel na sítích nic nemám.“
Zažíváte osobně nějakou nostalgii, když si na sebe berete rukavice?
„Vždycky když se blíží nějaký takový návratový nebo exhibiční zápas, jdu do ringu, lidi fandí a hraje nástupová hudba, která mě provázela celou kariéru… Tak v tu chvíli se mi skoro jako hrnou slzy do očí.“
Tímto mačem splníte dohodu s GBO. Plánujete ještě nějaký další zápas?
„Bude záležet na zdraví. Byl bych rád a rodina by byla ráda, kdyby nebyl, ale já jsem deb*l, takže nevím.“ (směje se)