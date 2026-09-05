Konečný se trápil s influencerem, fandili i Roušal s Peňázem. Dcera: Už by neměl pokračovat
- Bývalý boxerský šampion Lukáš Konečný nesplnil slib o rychlém K.O. a influencera Daniela Klementa porazil na galavečeru v pražském SaSaZu až po čtyřech kolech na body.
Samotný duel doprovázela divoká kulisa v hledišti i incident u ringu, kde musela ochranka po jednom z předchozích zápasů zpacifikovat rozzuřenou partnerku poraženého boxera.
Po zápase Konečný přiznal podcenění soupeře, zatímco jeho dcera Jaromíra ho veřejně vyzvala k ukončení kariéry, přestože sám boxer další start za finanční odměnu zcela nevyloučil.
Přestože Konečný boxuje už jen příležitostně a dávno už nedodržuje životosprávu profesionálního sportovce, téměř o generaci mladší influencer, který o bojové sporty zavadil až v poslední době a maximálně se pokoušel o slávu v kontroverzním Clashi, pro něj měl být snadným soustem. Hned začátek ale naznačil, že na tak hladký průběh nedojde.
„Zlom mu žebra!“ hnalo Konečného publikum v souvislosti s jeho přezdívkou „chirurg“, zatímco Klementovi fandil přímo v rohu zápasník Oktagonu Radek Roušal.
Partnerka boxera chtěla napadnout Větrovského
Až předkrm před hlavním duelem organizace GBO Ducár vs. Cverna v pražském SaSaZu pořádně rozvášnil obecenstvo. Ještě předtím zasahovala ochranka proti partnerce poraženého boxera v souboji o mezinárodní titul Vladimíra Belujského, jež se nejdřív ohnala po promotérovi Větrovském, aby posléze do ringu vychrstla láhev s vodou. „Vyhoď ji odsud!“ zněla rázná reakce.
Galavečer boxu nalákal téměř plný dům a slavné boxerské jméno v podobě Lukáše Konečného bylo významným tahákem. Přitom bývalý šampion měl obavy, jestli ho dnešní mládež vůbec zná. Událost si nenechal ujít ani fighter Matěj Peňáz či hokejový trenér Jaroslav Nedvěd.
Konečný si v dobách aktivní kariéry soupeře otvíral postupně. Tentokrát nechtěl připustit žádné drama a mít brzy hotovo. Z obávané rychlosti stále tolik neztratil, Klement byl od začátku v jasné defenzivě, ale držel. Konečný se sice zpočátku snad ani nezpotil, přesto influencer bez zkušeností přečkal první kolo.
Stejně jako druhé, třetí i čtvrté. Outsider se ovšem také osmělil a opticky souboj v průběhu času srovnával. Ukázal potenciál, který nabral v tréninku, rozhodně nešlo o žádnou degradaci. Konečnému to nedal zadarmo, navzdory tržné ráně na hlavě a pochroumanému nosu.
Bodoví sudí rozhodli 3:0 pro Konečného. „Mám ho na háku, seru na něj. Respekt si ale zaslouží. Vydržel, nechtěl jsem mu to nechat na body. Asi bych měl víc trénovat a méně chlastat, ale v mém věku už to nejde,“ hodnotil kdysi nejlepší český boxer.
Konečný ocenil soupeře: Asi fakt trénoval
„Neohrozil mě, dá se říct, žádným úderem. Ale snažil se. Údery nebyly úplně slabé, naštěstí nenacházely cíl. Rozhodně překvapil tím, jak byl odolný. Pár spodků sežral. Podle jeho předzápasových keců jsem čekal, že vydrží méně. Sere mě, že to bylo jenom na body. Na lepší přípravu bych potřeboval lepšího soupeře. Danův výkon přece jen vypadal jako box. Asi opravdu trénoval a něco se naučil,“ pokračoval Konečný.
Pak padla otázka, jestli ještě vůbec dojde na nějakou další bitvu. „Už nechci boxovat, kór když jsem ho neporazil před limitem. Je blbý v zápase pod mojí úroveň boxovat čtyři kola. Na trénování nemám čas. Průserem je, že mám tělocvičnu v prvním patře a v přízemí hospodu,“ smál se brněnský rodák, který dlouhá léta žije v Ústí nad Labem, kde provozuje několik restaurací a působil v tamním zastupitelstvu.
„V mém věku bych do toho neměl lézt. Pak se stane náhoda, že soupeře podcením ještě víc než teď a v ringu na stará kolena zachrápu. Vždyť za celou kariéru jsem nebyl na zemi počítán, proto by byla škoda, kdybych na podlaze ještě skončil,“ zamyslel se a pak myšlenky na definitivní konec před prahem padesátky ještě odvrátil.
„Potřebuju prachy, takže vytáhněte love (peníze), ať mi někdo může dát do držky a koupím si aspoň basu piv,“ rozesmál se a poděkoval publiku.
„Na stará kolena je hezké slyšet aplaus. Stejně jako si vzít do rohu dceru,“ přidal.
Dcera sama boxuje
„Už by neměl pokračovat. Myslím, že toho za sebou má dost. Nemá k tomu důvod,“ poznamenala dvacetiletá dcera Jaromíra, která otce pro tentokrát koučovala. Sama boxuje. „Nemám mu co radit, sám ví nejlíp. Chtěl ho poslat k zemi, dával jednotlivé údery. Nerozebral si ho sérií,“ komentovala dvacetiletá Jaromíra.
„Mám nějakých osmnáct zápasů mezi amatéry, teď půjdu do profi. Vzorem mi je jednoznačně Fabiana Bytiqi,“ odkázala na trojnásobnou mistryni světa organizace WBC, jež nedávno ukončila kariéru.
Mrzí ji fakt, že si větší popularitu oproti klasickým boxerům užívají youtubeři a influenceři, kteří vchází v poslední době do provazů. „Ale dává to smysl. Lidé se baví bizárem a pravý sport je tolik nebaví. Bohužel.“
Roušal: Klement je český Jake Paul
Opačného názoru byl Radek Roušal, který z rohu radil Klementovi. „Makal, dal do toho všechno. Překvapil celý tým. Věřili jsme, že je srdcař a teď ukázal, že má fakt srdce na správném místě. Jsem na něj hrdý. Konečný ho chtěl za kecy před zápasem knokautovat. Odnesl si z toho velké zkušenosti. Pohlídal si ho na pohyb. Čekali jsme K.O., ale na body se to nakonec dalo uhrát,“ přinesl svůj pohled bijec z Oktagonu. „Bylo to jako, když Mike Tyson boxoval s Jakem Paulem,“ dodal.
V hlavním zápase veterán Oktagonu a XFN Alexander Cverna (51) nestačil na ryzího a o patnáct let mladšího boxera Vasila Ducára, který ho ukončil ve třetím kole.