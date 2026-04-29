Předplatné

Giro 2026: etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Britský cyklista Simon Yates (uprostřed)
Britský cyklista Simon Yates (uprostřed)
Letošního Gira se poprvé zúčastní Jonas Vingegaard.
Mathias Vacek (vpravo) v úniku s Romainem Bardetem
27
Fotogalerie
Otakar Plzák
Giro d Italia
Začít diskusi (0)

První Grand Tour letošní sezony bude tradičně legendární Giro d’Italia. Letošní 109. ročník odstartuje už 8. května v Nessebaru a vyvrcholí 31. května v Římě. Do role hlavního favorita se při svém debutu pasoval Jonas Vingegaard. Z českých zástupců už účast potvrdili Jan Hirt a Tomáš Kopecký. Kompletní informace k letošnímu Giru naleznete v tomto článku.

ProgramVýsledkyTrasaProfily etap - Favoriti
Češi Kde sledovatVýsledky 2025 – Historie

Program a etapy Giro d´Italia 2026

EtapaTrasaDruhDélkaVítěz
1. (8.5.)Nessebar - Burgasrovinatá147 km-
2. (9.5.)Burgas - Veliko Tarnovokopcovitá221 km-
3. (10.5.)Plovdiv - Sofiarovinatá175 km-
4. (12.5.)Catanzaro - Cosenzarovinatá138 km-
5. (13.5.)Praia a Mare - Potenzakopcovitá203 km-
6. (14.5.)Paestum - Neapolrovinatá142 km-
7. (15.5.)Formia - Blockhaushorská244 km-
8. (16.5.)Chieti - Fermokopcovitá156 km-
9. (17.5.)Cervia - Corno alle Scalekopcovitá184 km-
10. (19.5.)Viareggio - Massa Carraračasovka42 km-
11. (20.5.)Porcari - Chiavarikopcovitá195 km-
12. (21.5.)Imperia - Novi Ligurerovinatá175 km-
13. (22.5.)Alessandria - Verbaniarovinatá189 km-
14. (23.5.)Aosta - Pilahorská133 km-
15. (24.5.)Voghera - Milánrovinatá157 km-
16. (26.5.)Bellinzona - Caríhorská113 km-
17. (27.5.)Cassano d'Adda - Andalokopcovitá202 km-
18. (28.5.)Fai della Paganella - Pieve di Soligorovinatá171 km-
19. (29.5.)Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)horská151 km-
20. (30.5.)Gemona del Friuli - Piancavallohorská200 km-
21. (31.5.)Řím - Římrovinatá131 km-

Výsledky Giro d'Italia 2026

Konečné pořadí 
1. etapa 
2. etapa 
3. etapa 
4. etapa 
5. etapa 
6. etapa 
7. etapa 
8. etapa 
9. etapa 
10. etapa 
11. etapa 
12. etapa 
13. etapa 
14. etapa 
15. etapa 
16. etapa 
17. etapa 
18. etapa 
19. etapa 
20. etapa 
21. etapa 

Trasa Giro d'Italia 2026

  • Celková délka: 3 468 km
  • Celkové převýšení: 48 700 m
  • Start: Nessebar (Bulharsko)
  • Cíl: Řím (Itálie)
  • 9 rovinatých etap
  • 6 kopcovitých etap
  • 5 horských etap
  • 1 časovka
  • Průměrná délka etapy: 165,1 km
  • Délka časovek: 42 km

Trasa Giro d’Italia 2026Trasa Giro d’Italia 2026 • Foto: giroditalia.it

Giro d´Italia 2026: profily etap

1. etapa: Nessebar - Burgas, 147 km

  • rovinatá etapa (převýšení 500 m)
  • náročnost: **
  • pátek 8. května
  • start: 14:00
  • cíl: cca 17:20

Profil 1. etapy: Nessebar – BurgasProfil 1. etapy: Nessebar – Burgas • Foto: giroditalia.it

2. etapa: Burgas – Veliko Tarnovo, 221 km

  • Kopcovitá etapa (převýšení 2600 metrů)
  • náročnost: ***
  • sobota 9. května
  • start: 12:05
  • cíl: cca 17:29

Profil 2. etapy: Burgas – Veliko TarnovoProfil 2. etapy: Burgas – Veliko Tarnovo • Foto: giroditalia.it

3. etapa: Plovdiv – Sofia, 175 km

  • rovinatá etapa (1600 metrů)
  • náročnost: **
  • neděle 10. května
  • start: 13:15
  • cíl: cca 17:25

Profil 3. etapy: Plovdiv – SofiaProfil 3. etapy: Plovdiv – Sofia • Foto: giroditalia.it

4. etapa: Catanzaro – Cosenza, 138 km

  • rovinatá etapa (převýšení 1800 metrů)
  • náročnost: **
  • úterý 12. května
  • start: 14:00
  • cíl: cca 17:23

Profil 4. etapy: Catanzaro – CosenzaProfil 4. etapy: Catanzaro – Cosenza • Foto: giroditalia.it

5. etapa: Praia a Mare – Potenza, 203 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 4100 metrů)
  • náročnost: ***
  • středa 13. května
  • start: 12:15
  • cíl: cca 17:30

Profil 5. etapy: Praia a Mare – PotenzaProfil 5. etapy: Praia a Mare – Potenza • Foto: giroditalia.it

6. etapa: Paestum - Neapol, 142 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 500 m)
  • náročnost: **
  • čtvrtek 14. května
  • start: 14:05
  • cíl: cca 17:21

Profil 6. etapy: Paestum – NeapolProfil 6. etapy: Paestum – Neapol • Foto: giroditalia.it

7. etapa: Formia - Blockhaus, 244 km

  • horská etapa (převýšení 4600 metrů)
  • náročnost: ****
  • pátek 15. května
  • start: 10:45
  • cíl: cca 17:33

Profil 7. etapy: Formia – BlockhausProfil 7. etapy: Formia – Blockhaus • Foto: giroditalia.it

8. etapa: Chieti - Fermo, 156 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 1900 metrů)
  • náročnost: ***
  • sobota 16. května
  • start: 13:15
  • cíl: cca 17:24

Profil 8. etapy: Chieti – FermoProfil 8. etapy: Chieti – Fermo • Foto: giroditalia.it

9. etapa: Cervia - Corno alle Scale, 184 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 2400 metrů)
  • náročnost: ***
  • neděle 17. května
  • start: 12:35
  • cíl: cca 17:27

Profil 9. etapy: Cervia – Corno alle ScaleProfil 9. etapy: Cervia – Corno alle Scale • Foto: giroditalia.it

10. etapa: Viareggio - Massa, 42 km

  • individuální časovka (převýšení 50 metrů)
  • náročnost: ***
  • úterý 19. května
  • start: 16:31
  • cíl: cca 17:14

Profil 10. etapy: Viareggio – MassaProfil 10. etapy: Viareggio – Massa • Foto: giroditalia.it

11. etapa: Porcari - Chiavari, 195 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 2850 metrů)
  • náročnost: ***
  • středa 20. května
  • start: 12:20
  • cíl: cca 17:32

Profil 11. etapy: Porcari – ChiavariProfil 11. etapy: Porcari – Chiavari • Foto: giroditalia.it

12. etapa: Imperia - Novi Ligure, 175 km

  • rovinatá etapa (převýšení 2250 metrů)
  • náročnost: **
  • čtvrtek 21. května
  • start: 13:05
  • cíl: cca 17:26

Profil 12. etapy: Imperia – Novi LigureProfil 12. etapy: Imperia – Novi Ligure • Foto: giroditalia.it

13. etapa: Alessandria - Verbania, 189 km

  • rovinatá etapa (převýšení 1440 metrů)
  • náročnost: ***
  • pátek 22. května
  • start: 12:40
  • cíl: cca 17:25

Profil 13. etapy: Alessandria – VerbaniaProfil 13. etapy: Alessandria – Verbania • Foto: giroditalia.it

14. etapa: Aosta - Pila, 133 km

  • horská etapa (převýšení 4350 metrů)
  • náročnost: *****
  • sobota 23. května
  • start: 12:55
  • cíl: cca 17:34

Profil 14. etapy: Aosta – PilaProfil 14. etapy: Aosta – Pila • Foto: giroditalia.it

15. etapa: Voghera - Milano, 157 km

  • rovinatá etapa (převýšení 200  metrů)
  • náročnost: *
  • neděle 25. května
  • start: 13:40
  • cíl: cca 17:24

Profil 15. etapy: Voghera – MilanoProfil 15. etapy: Voghera – Milano • Foto: giroditalia.it

16. etapa: Bellinzona - Cari, 113 km

  • horská etapa (převýšení 3000 metrů)
  • náročnost: ****
  • úterý 26. května
  • start: 13:45
  • cíl: cca 17:28

Profil 16. etapy: Bellinzona – CariProfil 16. etapy: Bellinzona – Cari • Foto: giroditalia.it

17. etapa: Cassano d'Adda - Andalo, 202 km

  • kopcovitá etapa (převýšení 3300 metrů)
  • náročnost: ***
  • středa 27. května
  • start: 12:10
  • cíl: cca 17:32

Profil 17. etapy: Cassano d&#39;Adda – AndaloProfil 17. etapy: Cassano d'Adda – Andalo • Foto: giroditalia.it

18. etapa: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 168 km

  • rovinatá etapa (převýšení 2050 metrů)
  • náročnost: **
  • čtvrtek 28. května
  • start: 13:15
  • cíl: cca 17:29

Profil 18. etapy: Fai della Paganella – Pieve di SoligoProfil 18. etapy: Fai della Paganella – Pieve di Soligo • Foto: giroditalia.it

19. etapa: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km

  • horská etapa (převýšení 5000 metrů)
  • náročnost: *****
  • pátek 29. května
  • start: 12:30
  • cíl: cca 17:32

Profil 19. etapy: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè)Profil 19. etapy: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) • Foto: giroditalia.it

20. etapa: Gemona del Friuli - Piancavallo, 200 km

  • horská etapa (převýšení 3750 metrů)
  • náročnost: ****
  • sobota 30. května
  • start: 10:45
  • cíl: cca 16:18

Profil 20. etapy: Gemona del Friuli – PiancavalloProfil 20. etapy: Gemona del Friuli – Piancavallo • Foto: giroditalia.it

21. etapa: Řím – Řím, 131 km

  • rovinatá etapa (převýšení 500 metrů)
  • náročnost: *
  • neděle 31. května
  • start: 15:40
  • cíl: 18:52

Profil 21. etapy: Řím – ŘímProfil 21. etapy: Řím – Řím • Foto: giroditalia.it

Největší favoriti 109. ročníku Giro d’Italia 

Debutant Jonas Vingegaard by si rád připsal další velký triumf do sbírky. Na italských silnicích mu však cestu zkříží silná konkurence. Domácí Giulio Pellizzari se bude chtít předvést před vlastním publikem a zaútočit na co nejlepší výsledek. Adam Yates, dvojče loňského šampiona Simona Yatese, se zase pokusí navázat na bratra, který ukončil cyklistickou kariéru. Hlavním adeptem na růžový trikot je však bezesporu trojnásobný vítěz Tour de France.

Češi na startu Gira 2026

Účast zatím potvrdili Jan Hirt ze stáje NSN Cycling Team a Tomáš Kopecký z týmu Unibet Rose Rockets. O startu dalších jezdců se zatím nerozhodlo.

Kde sledovat Giro d´Italia 2026 v TV

Cyklistiku včetně všech tří závodů Grand Tour tradičně odvysílá Eurosport, a to převážně na kanálu Eurosport 1. Některé etapy Gira se však mohou objevit i v programu stanice Eurosport 2.

Výsledky Giro d'Italia 2025

Konečné pořadí1. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) 82:31:01, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates) -52, 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:43, 4. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -6:23, 5. Caruso (It./Bahrain-Victorious) -7:32, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -9:28, ...57. Vacek -2:42:59, 132. Černý -5:29:33.
1. etapa1. Mads Pedersen (Dán.) 3:36:24, 2. Wout Van Aert (Bel.) s.t., 3. Orluis Aular (Ven.) s.t., ... 22. Mathias Vacek (ČR) +s.t., 52. Jan Hirt (ČR) +0:57, 137. Josef Černý (ČR) +10:37.
2. etapa1. Joshua Tarling (Brit.) 16:07, 2. Primož Roglič (Slovin.) +0:01, 3. Jay Vine (Aus.) +0:03, ... 5. Mathias Vacek (ČR) +0:06, 13. Josef Černý (ČR) +0:21, 108. Jan Hirt (ČR) +1:31.
3. etapa1. Mads Pedersen (Dán.) 3:49:47, 2. Corbin Strong (Nov. Zél.) s.t., 3. Orluis Aular (Ven.) s.t., ... 34. Mathias Vacek (ČR) s.t., 82. Jan Hirt (ČR) s.t., 136. Josef Černý (ČR) +15:39.
4. etapa1. Casper van Uden (Niz.) 4:02:21, 2. Olav Kooij (Niz.) s.t., 3. Maikel Zijlaard (Niz.) s.t., ... 35. Mathias Vacek (ČR) s.t., 90. Jan Hirt (ČR) s.t., 149. Josef Černý (ČR) +1:29.
5. etapa1. Mads Pedersen (Dán.) 3:37:31, 2. Edoardo Zambanini (Ita.) s.t., 3. Tom Pidcock (Brit.) s.t., ... 54. Mathias Vacek (ČR) s.t., 61. Jan Hirt (ČR) +0:19, 159. Josef Černý (ČR) +14:00
6. etapa1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:59:52, 2. Fretin (Belg./Cofidis), 3. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 4. Kanter (Něm./XDS Astana), 5. Lonardi (It./Polti VisitMalta), 6. Zijlaard (Niz./Tudor), ...161. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek), 174. Černý (ČR/Soudal-Quick Step), 175. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas.
7. etapa1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 4:20:25, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe), 5. Ciccone (It./Lidl-Trek), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) všichni -4, ...21. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -34, 153. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -15:22.
8. etapa1. Plapp (Austr./Jayco AlUla) 4:44:20, 2. Kelderman (Niz./Visma-Lease a Bike), 3. Ulissi (It./XDS Astana) oba -38, 4. Arrieta (Šp/UAE Emirates-XRG) -1:22, 5. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:35, 6. Vendrame (It./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:48, ...49. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:30, 172. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -28:32.
9. etapaVan Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:08, 2. Del Toro (It./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -58, 5. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) oba -1:00, ...14. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:03, 101. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -17:57.
10. etapa1. Hoole (Niz./Lidl-Trek) 32:30, 2. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) -7, 3. Hayter (Brit./Soudal-Quick Step) -10, 4. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -23, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike) -24, 6. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -37, ...19. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -1:24, 51. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:42.
11. etapa1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:35:20, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Pidcock (Brit./Q36.5), 5. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) všichni -10, ...95. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -18:45, 170. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -28:50.
12. etapa1. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:55:40, 2. Van Uden (Niz./Picnic PostNL), 3. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 6. Fretin (Belg./Cofidis) všichni stejný čas, ...35. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -19, 151. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -1:50.
13. etapa1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:50:24, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -2, 4. Rochas (Fr./Groupama-FDJ), 5. Godon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -5, ...55. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -59, 164. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -16:32.
14. etapa1. Asgreen (Dán./EF Education-EasyPost) 4:04:40, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Aular (Ven./Movistar), 5. Oldani (It./Cofidis), 6. Maestri (It./Polti VisitMalta) všichni -16, ...126. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -10:00, 160. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -16:14.
15. etapa1. Verona (Šp./Lidl-Trek) 5:15:41, 2. Stork (Něm./Tudor) -22, 3. Scaroni (It./XDS Astana), 4. Bardet (Fr./Picnic PostNL), 5. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Zana (It./Jayco AlUla) všichni -23, ...113. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:21, 157. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -32:25.
16. etapa1. Scaroni 5:35:05, 2. Fortunato (oba It./Astana) stejný čas, 3. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -55, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:10, 5. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -1:23, 6. Cepeda (Ekv./Movistar) -1:43, ...76. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -32:30, 82. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -38:57.
17. etapa1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:58:48, 2. Bardet (Fr./Picnic PostNL), 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -4, 4. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -15, 5. Pellizzari (It./ Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) oba -16, ...24. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:28, 151. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -36:37.
18. etapa1. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:12:07, 2. Maestri (It./Polti-VisitMalta), 3. Planckaert (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Magli (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizané), 5. Edmondson (Austr./Picnic PostNL), 6. De Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) všichni -1:01, ...33. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:50, 133. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -13:51.
19. etapa1. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) 4:50:35, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates), 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -58, 4. Caruso (It./Bahrain-Victorious), 5. McNulty (USA/UAE Emirates), 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni -1:22, ...81. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -36:28, 87. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -36:36.
20. etapa1. Harper (Austr./Jayco-AlUla) 5:27:29, 2, Verre (It./Arkéa-B&B Hotels) -1:49, 3. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:57, 4. Garofoli (It./Soudal-Quick Step) -3:52, 5. Rochas (Fr./Groupama-FDJ) -3:57, 6. Marcellusi (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizané) -4:31, ...83. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -33:41, 116. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -38:47.
21. etapa1. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:12:19, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Moschetti (It./Q36.5), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step), 6. Kanter (Něm./XDSAstana) všichni stejný čas, ...107. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -49, 157. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -4:46.

Historie Giro d’Italia

Slavný italský závod vznikl v roce 1909 jako odpověď na mimořádný úspěch francouzské Tour de France. První ročník odstartoval 13. května, měřil 2 448 km a dělil se do osmi etap. Z původních 129 jezdců jich do cíle dorazilo pouze 49. Historicky prvním vítězem se stal Luigi Ganna, který ve stejném roce ovládl i monument Milán–San Remo.

Dvacátá léta patřila Alfredu Bindovi. Ten s pěti triumfy drží historický rekord společně s Faustem Coppim a legendárním Eddiem Merckxem, jenž dominoval na přelomu 60. a 70. let. Prvním neitalským šampionem se stal v roce 1950 Švýcar Hugo Koblet. V roce 2025 se z vítězství radoval Simon Yates, který na trůnu vystřídal Tadeje Pogačara.

Posledních 10 vítězů Giro d´Italia

RokVítězZeměTým
2025Simon YatesVelká BritánieVisma-Lease a Bike
2024Tadej PogačarSlovinskoUAE Team Emirates
2023Primož RogličSlovinskoJumbo-Visma
2022Jai HindleyAustrálieBora-hansgrohe
2021Egan BernalKolumbieIneos Grenadiers
2020Tao Geoghegan HartVelká BritánieIneos Grenadiers
2019Richard CarapazEkvádorMovistar
2018Chris FroomeVelká BritánieSky
2017Tom DumoulinNizozemskoSunweb
2016Vincenzo NibaliItálieAstana
2015Alberto ContadorŠpanělskoTinkoff-Saxo

Začít diskuzi

